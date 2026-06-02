Ένα σημαντικό ορόσημο στη στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης της εταιρείας και στη συστηματική της δέσμευση για ουσιαστική κλιματική δράση.

Η Polyeco στο πλαίσιο της στρατηγικής της για βιώσιμη ανάπτυξη και της δέσμευσής της για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, υπέβαλε στον οργανισμό Science Based Targets initiative (SBTi) τεκμηριωμένους ενδιάμεσους στόχους μείωσης εκπομπών, οι οποίοι έλαβαν την επίσημη επικύρωση του οργανισμού.

Η επικύρωση αυτή αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο στη μακρά πορεία της Polyeco προς ένα πιο βιώσιμο επιχειρηματικό μοντέλο, ενισχύοντας τη στρατηγική της για βιώσιμη ανάπτυξη, περιβαλλοντική καινοτομία και ουσιαστική συμβολή στην αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης.

Η εταιρεία, που συγκαταλέγεται πλέον στους μόλις 15 οργανισμούς με έδρα την Ελλάδα που διαθέτουν validated near-term targets με status “Targets set”, δεσμεύεται να μειώσει κατά 46,2% τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου των Scope 1 και Scope 2 έως το 2030, σε σύγκριση με το έτος βάσης 2019, ενώ παράλληλα θα μετρά και θα επιδιώκει τη μείωση των εκπομπών Scope 3.

«Η επικύρωση των στόχων μας από το Science Based Targets initiative αποτελεί ένα ουσιαστικό ορόσημο για την Polyeco. Επιβεβαιώνει ότι η πορεία μας για τη μείωση των εκπομπών βασίζεται σε επιστημονικά τεκμηριωμένη προσέγγιση και σε μετρήσιμες δεσμεύσεις. Για εμάς, η βιώσιμη ανάπτυξη είναι αναπόσπαστο μέρος της στρατηγικής και της αποστολής μας. Συνεχίζουμε με συνέπεια, φιλοδοξία και υπευθυνότητα, ώστε να συμβάλλουμε ενεργά σε ένα πιο ανθεκτικό και βιώσιμο μέλλον», δήλωσε ο κ. Δημήτρης Τηνιακός, Chief Operations Officer της Polyeco.

Το Science Based Targets initiative (SBTi) είναι ένας διεθνής οργανισμός που υποστηρίζει επιχειρήσεις και χρηματοπιστωτικούς φορείς στον καθορισμό επιστημονικά τεκμηριωμένων στόχων μείωσης εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, σε ευθυγράμμιση με τις απαιτήσεις της κλιματικής επιστήμης και τους στόχους της Συμφωνίας του Παρισιού. Ιδρύθηκε από τους οργανισμούς CDP, United Nations Global Compact, We Mean Business Coalition, World Resources Institute (WRI) και World Wide Fund for Nature (WWF) και έχει ως στόχο τη διαμόρφωση εταιρικών στόχων απανθρακοποίησης, τη διαφάνεια και την εμπιστοσύνη μεταξύ επιχειρήσεων, επενδυτών, πελατών και λοιπών ενδιαφερομένων μερών.

Με οδηγό την καινοτομία και την περιβαλλοντική ευθύνη, η Polyeco συνεχίζει να επενδύει σε λύσεις και πρακτικές που δημιουργούν διαρκή αξία για την κοινωνία, την οικονομία και το περιβάλλον.