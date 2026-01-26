Η Nissan γιορτάζει την Διεθνή Ημέρα Καθαρής Ενέργειας με τη παρουσίαση του πρωτότυπου μοντέλου Ariya.

Με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα Καθαρής Ενέργειας, η Nissan παρουσιάζει ένα πρωτότυπο Ariya που αξιοποιεί την ηλιακή ενέργεια, διερευνώντας πώς τα ηλεκτρικά οχήματα του μέλλοντος μπορούν να εκμεταλλευτούν την πιο άφθονη ανανεώσιμη πηγή ενέργειας του πλανήτη, τον ήλιο. Το πρωτότυπο αναπτύχθηκε από εξειδικευμένες ομάδες μηχανικών της Nissan στο Ντουμπάι και τη Βαρκελώνη και είναι εξοπλισμένο με 3,8 τετραγωνικά μέτρα φωτοβολταϊκών πάνελ υψηλής απόδοσης, τα οποία είναι ενσωματωμένα στο καπό, την οροφή και την πίσω πόρτα του οχήματος. Τα πάνελ μετατρέπουν την ηλιακή ακτινοβολία σε ηλεκτρική ενέργεια, η οποία διαχειρίζεται από ένα προηγμένο σύστημα ελέγχου, με στόχο τη μέγιστη δυνατή αποδοτικότητα και τη μείωση της ανάγκης για εξωτερική φόρτιση.

Τεχνολογία που ανοίγει νέους δρόμους στην ηλεκτροκίνηση

Οι δοκιμές σε πραγματικές συνθήκες ανέδειξαν τις σημαντικές δυνατότητες του συστήματος, καθώς μπορεί να προσφέρει:

έως και 23 χιλιόμετρα επιπλέον αυτονομίας ημερησίως υπό ιδανικές συνθήκες,

17,6 χιλιόμετρα αυτονομία την ημέρα σε πόλεις με έντονη ηλιοφάνεια, όπως η Βαρκελώνη.

Επιπρόσθετη ημερήσια αυτονομία 10,2 χιλιόμετρα στο Λονδίνο, τα 18,9 χιλιόμετρα στο Νέο Δελχί και τα 21,2 χιλιόμετρα στο Ντουμπάι. Παράλληλα,

Μείωση της συχνότητα; φόρτισης από 35% έως και 65%, ανάλογα με τον τρόπο χρήσης,

Μια διαδρομή 80 χιλιομέτρων διάρκειας δύο ωρών είναι δυνατό να παράξει περίπου 0,5 kWh καθαρής ενέργειας, προσφέροντας έως και 3 χιλιόμετρα επιπλέον αυτονομίας.

Μια συνεργασία που έκανε πράξη μια τολμηρή ιδέα

Τα αποτελέσματα αυτά είναι ιδιαίτερα σημαντικά για περιοχές με περιορισμένες υποδομές φόρτισης, καθώς επιτρέπουν μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα μεταξύ των φορτίσεων, αυξημένη αυτονομία και χαμηλότερο κόστος χρήσης, απλώς με την κίνηση ή τη στάθμευση του οχήματος σε ηλιόλουστο περιβάλλον. Η ιδέα πίσω από το έργο ξεκίνησε από ένα απλό αλλά φιλόδοξο ερώτημα: τι θα συνέβαινε αν τα ηλεκτρικά οχήματα μπορούσαν να φορτίζουν μόνα τους; Το ερώτημα αυτό οδήγησε στη συνεργασία της Nissan με τη Lightyear, μια πρωτοπόρο ολλανδική εταιρεία στον τομέα της ηλιακής κινητικότητας, η οποία παρείχε τεχνολογία νέας γενιάς για τα ηλιακά πάνελ που ενσωματώθηκαν στο όχημα από τις ομάδες της Nissan.

Οι πρώτες δοκιμές μεγάλων αποστάσεων, μεταξύ των οποίων και μια διαδρομή 1.550 χιλιομέτρων από την Ολλανδία έως τη Βαρκελώνη, έδειξαν ότι η ενσωμάτωση ηλιακών πάνελ μπορεί να μειώσει τις ετήσιες φορτίσεις ενός οδηγού που διανύει περίπου 6.000 χιλιόμετρα τον χρόνο από 23 σε μόλις 8.

Ο Shunsuke Shigemoto, Vice President ePowertrain & Internal Combustion Engine Powertrain, Technology Research & Advanced Engineering και Chief Powertrain Engineer της Nissan AMIEO, δήλωσε ότι το ηλιακά τροφοδοτούμενο πρωτότυπο Ariya εκφράζει τη φιλοσοφία της Nissan, σύμφωνα με την οποία η καινοτομία και η βιωσιμότητα προχωρούν μαζί. Όπως τόνισε, διερευνώντας τρόπους με τους οποίους τα οχήματα μπορούν να παράγουν τη δική τους ανανεώσιμη ενέργεια, η Nissan ανοίγει νέους δρόμους για τους οδηγούς, προσφέροντας μεγαλύτερη ελευθερία και μειωμένη ανάγκη φόρτισης, επισημαίνοντας ότι δεν πρόκειται απλώς για ένα τεχνολογικό επίτευγμα, αλλά για το όραμα της εταιρείας να ηγηθεί στο επόμενο κεφάλαιο της ηλεκτρικής κινητικότητας.

Ένα ακόμη βήμα προς ένα πιο βιώσιμο μέλλον

Το συγκεκριμένο πρωτότυπο αντικατοπτρίζει τη μακροπρόθεσμη δέσμευση της Nissan για ένα πιο βιώσιμο και πιο διασυνδεδεμένο μέλλον. Μέσα από τη διερεύνηση της ηλιακής φόρτισης ως ολοκληρωμένης λύσης για τα ηλεκτρικά οχήματα, η Nissan συνεχίζει να καινοτομεί, με στόχο την επίτευξη μηδενικών εκπομπών CO₂ σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής των προϊόντων και των δραστηριοτήτων της έως το 2050.