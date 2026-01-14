Η Nissan ανοίγει τις πόρτες της γραμμής παραγωγής και αποκαλύπτει τη σύνθετη διαδικασία κατασκευής ενός αυτοκινήτου που έχει καθορίσει την ηλεκτρική κινητικότητα.

Στο εργοστάσιο της Nissan στο Sunderland, εκεί όπου χτίζεται το μέλλον της ηλεκτροκίνησης, παίρνει μορφή το νέο Nissan LEAF 3ης γενιάς, ένα αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο σχεδιασμένο και κατασκευασμένο στην Ευρώπη με έμφαση στην ποιότητα, τη βιωσιμότητα και την τεχνολογική καινοτομία.

Η Nissan ανοίγει τις πόρτες της γραμμής παραγωγής και αποκαλύπτει τη σύνθετη διαδικασία κατασκευής ενός αυτοκινήτου που έχει καθορίσει την ηλεκτρική κινητικότητα. Κάθε νέο LEAF που εξέρχεται από το εργοστάσιο αντανακλά τη μακρόχρονη τεχνογνωσία του ανθρώπινου δυναμικού του Sunderland, σε συνδυασμό με προηγμένα συστήματα ποιοτικού ελέγχου, διασφαλίζοντας κορυφαία οδηγική αίσθηση, αξιοπιστία και μειωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Το ολοκαίνουργιο LEAF σηματοδοτεί μια νέα εποχή για την ηλεκτρική παραγωγή της Nissan, καθώς η λειτουργία της γραμμής παραγωγής υποστηρίζεται έως και κατά 20% από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας EV36Zero. Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο σχέδιο βιώσιμης παραγωγής που στοχεύει στη μείωση των εκπομπών άνθρακα, την υιοθέτηση φιλικών προς το περιβάλλον πρακτικών και την ενίσχυση των τοπικών αλυσίδων εφοδιασμού.

Μέσα από αποκλειστικές συνεντεύξεις με μέλη της εξειδικευμένης ομάδας παραγωγής, το σχετικό βίντεο παρουσιάζει βήμα προς βήμα πώς το νέο Nissan LEAF κατασκευάζεται στο Sunderland, θέτοντας νέα πρότυπα στην παραγωγή ηλεκτρικών οχημάτων και επιβεβαιώνοντας τη δέσμευση της Nissan για ένα πιο βιώσιμο και ηλεκτρικό μέλλον.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://www.youtube.com/watch?v=_WXW6FGw4Ig}