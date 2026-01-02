Η Nissan αναπτύσσει την επόμενη γενιά ProPILOT με την ενσωμάτωση της τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης της Wayve.

Η Nissan Motor Co., Ltd. και η Wayve ανακοίνωσαν την υπογραφή της νέας συνεργασίας τους, που θα ενσωματώσει το ProPILOT νέας γενιάς με την τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης της Wayve, σε ένα ευρύ φάσμα μοντέλων της Nissan. Η συνεργασία θα συνδυάσει το λογισμικό embodied AI της Wayve με τα προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδηγού της Nissan, υποστηρίζοντας τόσο τις λειτουργίες ADAS όσο και την αυτόνομη οδήγηση.

Η Nissan παρουσίασε το ProPILOT για πρώτη φορά το 2016, προσφέροντας συστήματα υποβοήθησης σε μία λωρίδα αυτοκινητόδρομου, ενώ το 2019 λάνσαρε το ProPILOT 2.0, προσθέτοντας υποστήριξη πολλαπλών λωρίδων και δυνατότητα hands-off οδήγησης. Οι τεχνολογίες αυτές είναι σήμερα διαθέσιμες σε πολλά μοντέλα Nissan, καλύπτοντας διαφορετικές ανάγκες των πελατών.

Βασιζόμενη σε αυτή την εμπειρία, η Nissan αναπτύσσει την επόμενη γενιά ProPILOT με την ενσωμάτωση της τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης της Wayve. Τον Σεπτέμβριο του 2025, η Nissan παρουσίασε ένα πρωτότυπο όχημα εξοπλισμένο με το προηγμένο λογισμικό “Wayve AI Driver” και την τεχνολογία “Ground Truth Perception” της Nissan, που αξιοποιεί LiDAR νέας γενιάς. Το πρωτότυπο απέδειξε την ικανότητα του για ομαλή και ασφαλή υποβοήθηση τόσο σε αυτοκινητόδρομους όσο και σε πολύπλοκα αστικά περιβάλλοντα.

Στο πλαίσιο της νέας συμφωνίας, η Nissan και η Wayve θα ενσωματώσουν το “Wayve AI Driver” στη νέα γενιά του ProPILOT, με στόχο τη διάθεσή του σε οχήματα ευρείας παραγωγής. Αξιοποιώντας την τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης της Wayve, η Nissan στοχεύει να ενισχύσει περαιτέρω τη λειτουργικότητα και την ευκολία χρήσης του ProPILOT και να προσφέρει προηγμένα συστήματα σε παγκόσμιες αγορές, καλύπτοντας τις διαφορετικές ανάγκες των πελατών. Η Nissan προγραμματίζει να λανσάρει το πρώτο της μοντέλο με ProPILOT νέας γενιάς στην Ιαπωνία, εντός του 2027.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η συμφωνία αυτή αποτελεί σημαντικό βήμα προόδου για τις δύο εταιρείες. Η Nissan γίνεται ο πρώτος κατασκευαστής αυτοκινήτων που δεσμεύεται να εφαρμόσει τις τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης της Wayve σε μεγάλη κλίμακα, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα κατηγοριών οχημάτων. Η ολοκληρωμένη τεχνολογία embodied AI της Wayve, σχεδιασμένη με γνώμονα την ασφάλεια, έχει τη δυνατότητα να προσαρμόζεται αποτελεσματικά σε διαφορετικές πλατφόρμες οχημάτων με ελάχιστη επιπλέον ανάπτυξη. Σε συνδυασμό με τους διάφορους αισθητήρες του ProPILOT, που περιλαμβάνουν κάμερες, ραντάρ και LiDAR, επιτρέπει την ενσωμάτωση «έξυπνης» οδήγησης σε πολλές κατηγορίες οχημάτων.

Η εφαρμογή του ProPILOT σε οχήματα ευρείας παραγωγής θα επιτρέψει στη Nissan και τη Wayve να αντλήσουν πολύτιμα δεδομένα από πραγματικές συνθήκες οδήγησης, υποστηρίζοντας τη συνεχή βελτίωση του συστήματος και ενισχύοντας τη μακροπρόθεσμη ανταγωνιστικότητα των τεχνολογιών της Nissan.

Ο Ivan Espinosa, President & CEO, Nissan Motor Co., Ltd. δήλωσε: «Συνδυάζοντας την προηγμένη τεχνογνωσία της Nissan στην αυτόνομη οδήγηση με την κορυφαία τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης της Wayve, θέτουμε νέα πρότυπα στα συστήματα υποβοήθησης οδηγού. Η ευρεία υιοθέτηση του ProPILOT νέας γενιάς, μαζί με την τεχνολογία της Wayve AI, θα προσφέρει πιο ασφαλή, διαισθητική και άνετη εμπειρία οδήγησης στους πελάτες μας παγκοσμίως, επιταχύνοντας παράλληλα τη μετάβαση προς ένα μέλλον έξυπνης κινητικότητας. Η συμφωνία αυτή αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στην αποστολή της Nissan να επαναπροσδιορίσει την κινητικότητα, καθιστώντας την πιο ασφαλή και προσβάσιμη σε όλους».

Ο Alex Kendall, Co-founder & CEO, Wayve δήλωσε: «Η Nissan πρωτοπορεί ανάμεσα στους παγκόσμιους κατασκευαστές αυτοκινήτων, φέροντας το embodied AI σε επίπεδο ευρείας παραγωγής. Είμαστε υπερήφανοι που συνεργαζόμαστε με τη Nissan για κάνουμε την τεχνολογία έξυπνης οδήγησης προσιτή σε πελάτες σε όλο τον κόσμο. Με τη γρήγορα εξελισσόμενη τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης της Wayve και την παγκόσμια εμπειρία της Nissan, μπορούμε να επιταχύνουμε την πορεία προς μια πιο ασφαλή και απολαυστική αυτόνομη κινητικότητα».

{https://www.youtube.com/watch?v=no5Mg8kzV5U}