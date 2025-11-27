Τριετής επέκταση στη συνεργασία με τη Monolith για ταχύτερη, αποδοτικότερη διαδικασία δοκιμών

Η Nissan επεκτείνει για ακόμη τρία χρόνια τη στρατηγική της συνεργασία με τη Monolith, ενισχύοντας τον ψηφιακό μετασχηματισμό της διαδικασίας ανάπτυξης νέων μοντέλων. Στόχος είναι η αξιοποίηση τεχνητής νοημοσύνης για τον περιορισμό των φυσικών δοκιμών και η ταχύτερη παράδοση νέων αυτοκινήτων στους πελάτες, στο πλαίσιο του παγκόσμιου σχεδίου RE:Nissan.



Κεντρικό ρόλο στη νέα φάση της συνεργασίας έχει το Nissan Technical Centre Europe, όπου μηχανικοί της εταιρείας αξιοποιούν δεδομένα άνω των 90 ετών για να εκπαιδεύσουν τα συστήματα AI της Monolith. Με τη χρήση προηγμένων μοντέλων πρόβλεψης, η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να εκτιμά με ακρίβεια τα αποτελέσματα που θα είχαν φυσικές δοκιμές, μειώνοντας την ανάγκη για πρωτότυπα και απελευθερώνοντας χρόνο για την επίλυση κρίσιμων τεχνικών θεμάτων.



Η απόφαση για επέκταση της συνεργασίας βασίστηκε σε ένα ιδιαίτερα επιτυχημένο πρόγραμμα δοκιμών, όπου η τεχνολογία της Monolith βελτιστοποίησε τον έλεγχο ροπής στα μπουλόνια του πλαισίου, υποδεικνύοντας ποιες επιπλέον δοκιμές ήταν απαραίτητες. Το αποτέλεσμα ήταν μείωση κατά 17% στις φυσικές δοκιμές σε σχέση με την παραδοσιακή διαδικασία, με προοπτική μείωσης έως και 50% όταν η μεθοδολογία εφαρμοστεί σε όλο τον κύκλο ανάπτυξης των ευρωπαϊκών μοντέλων.



Η Emma Deutsch, επικεφαλής Customer Orientated Engineering and Test Operations στο ευρωπαϊκό κέντρο της Nissan, υπογράμμισε πως η ενσωμάτωση του λογισμικού της Monolith και η αξιοποίηση δεκαετιών δεδομένων επιτρέπουν προσομοιώσεις με υψηλή ακρίβεια. Όπως τόνισε, η χρήση μοντέλων μηχανικής μάθησης μειώνει σημαντικά την ανάγκη φυσικών πρωτοτύπων και επιταχύνει τον χρόνο λανσαρίσματος, ενισχύοντας παράλληλα τη βιωσιμότητα και την τεχνική αρτιότητα των μελλοντικών μοντέλων.



Η πλατφόρμα της Monolith προσφέρει εργαλεία όπως το Next Test Recommender και το Anomaly Detector, επιτρέποντας στους μηχανικούς να αξιοποιούν ιστορικά δεδομένα και προσομοιώσεις για να προβλέπουν συμπεριφορές, να περιορίζουν τα λάθη και να βελτιώνουν την ποιότητα παραγωγής.



Ο Dr. Richard Ahlfeld, CEO και ιδρυτής της Monolith, σημείωσε πως η αποστολή της εταιρείας είναι να δώσει στους μηχανικούς τα κατάλληλα εργαλεία AI για πιο έξυπνη και γρήγορη ανάπτυξη προϊόντων, τονίζοντας ότι τα αποτελέσματα της συνεργασίας με τη Nissan επιβεβαιώνουν τον αντίκτυπο της μηχανικής μάθησης στην αυτοκινητοβιομηχανία.



Η τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης της Monolith εφαρμόστηκε αρχικά στις δοκιμές του Nissan LEAF που παράγεται στο Sunderland και πλέον επεκτείνεται σε περισσότερα προγράμματα εξέλιξης, υποστηρίζοντας τα επόμενα μοντέλα που θα λανσαριστούν μέσα στα επόμενα χρόνια.