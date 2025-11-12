Η Nissan ανακοίνωσε την παρουσίαση ενός πρωτότυπου οχήματος, εξοπλισμένου με σύστημα παραγωγής ηλιακής ενέργειας, στο φετινό Japan Mobility Show 2025.

Το σύστημα, με όνομα «Ao-Solar Extender», έχει εγκατασταθεί στο Nissan Sakura, το πιο δημοφιλές EV στην Ιαπωνία. Αναπτύχθηκε από τη Nissan και έχει σχεδιαστεί ώστε να μειώνει την ανάγκη για φόρτιση από το δίκτυο, προσφέροντας μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινή χρήση ενός EV. Η ομάδα που ανέπτυξε το σύστημα εκτιμά ότι μπορεί να παράγει αρκετή ηλιακή ενέργεια για να καλύψει έως και 3.000 χλμ. οδήγησης ετησίως.

Η ενσωμάτωση της ηλιακής τεχνολογίας στο Sakura εντάσσεται στον δεύτερο πυλώνα της στρατηγικής Re:Nissan, που εστιάζει στη συνεχή δέσμευση της Nissan για καινοτόμα προϊόντα και λύσεις κινητικότητας που αναβαθμίζουν την εμπειρία του πελάτη. Η πρωτοβουλία αυτή όχι μόνο ενισχύει την ηγετική θέση της Nissan στην καινοτομία και τη βιωσιμότητα, αλλά δείχνει και πώς η εταιρεία διαμορφώνει ενεργά το μέλλον της ιδιοκτησίας EV, προσφέροντας πρακτικές και φιλικές προς το περιβάλλον τεχνολογίες.

Το Ao-Solar Extender, τοποθετείται στην οροφή και μπορεί να φορτίζει το όχημα τόσο κατά την οδήγηση όσο και όταν είναι σταθμευμένο. Το πάνελ επάνω στην οροφή αξιοποιεί την ηλιακή ενέργεια ακόμα και εν κινήσει, ενώ όταν το όχημα είναι σταθμευμένο, ένα επιπλέον πάνελ επεκτείνεται, αυξάνοντας την επιφάνεια του ηλιακού πάνελ και την ισχύ παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στα περίπου 500 Watt. Το επεκτεινόμενο πάνελ επίσης προσφέρει σκιά, μειώνοντας τη θερμοκρασία στο εσωτερικό και περιορίζοντας την ανάγκη για χρήση του κλιματισμού. Το σύστημα έχει σχεδιαστεί ώστε να μειώνει την αεροδυναμική αντίσταση και να ενσωματώνεται αρμονικά με τη συνολική εμφάνιση του Sakura.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Το Nissan Sakura ήταν το πιο δημοφιλές EV στην Ιαπωνία για τρία συνεχόμενα έτη και ξεχωρίζει για την επαρκή καθημερινή αυτονομία του καθώς και για τον compact αλλά λειτουργικό και προσεγμένο σχεδιασμό του. Με την εγκατάσταση του Ao-Solar Extender, η Nissan ελπίζει ότι οι οδηγοί θα μπορούν να μειώσουν ακόμα περισσότερο την ανάγκη τους για φόρτιση. Ανάλυση δεδομένων οδήγησης των ιδιοκτητών Sakura δείχνει ότι οι περισσότεροι πραγματοποιούν σύντομες καθημερινές διαδρομές, γεγονός που καθιστά τη ηλιακή ενέργεια ικανή να καλύψει μεγάλο μέρος των καθημερινών αναγκών τους. Επιπλέον, το σύστημα μπορεί να λειτουργήσει και ως εφεδρική πηγή ενέργειας σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Οι επισκέπτες του Japan Mobility Show 2025 θα βρουν το Ao-Solar Extender στο Tokyo Future Tour ‘City Life zone’, μια έκθεση που διοργανώνεται από την Japan Automobile Manufacturers Association, Inc. (JAMA).

Η ιδέα του Ao-Solar Extender προέκυψε από εσωτερικό διαγωνισμό ιδεών της Nissan το 2021 και σχεδιάζεται για μελλοντική εμπορική διάθεση. Η ημερομηνία κυκλοφορίας του θα ανακοινωθεί σε μεταγενέστερο στάδιο.