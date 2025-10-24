Το Nissan Qashqai με το νέο e-POWER τρίτης γενιάς πετυχαίνει κατανάλωση 5,4λ./100χλμ. στο ADAC Ecotest.

Μετά την πρόσφατη παρουσίαση του πρωτοποριακού συστήματος κίνησης e-POWER στο Nissan Qashqai, η γερμανική ένωση καταναλωτών ADAC ανακοίνωσε τα επίσημα αποτελέσματα της δοκιμής Ecotest, καταγράφοντας κατανάλωση μόλις 5,4L/100 χλμ. Το αποτέλεσμα αυτό μεταφράζεται σε μείωση σχεδόν 15% σε σχέση με την προηγούμενη έκδοση και κατατάσσει το Qashqai e-POWER ανάμεσα στα κορυφαία μοντέλα της κατηγορίας του σε επίπεδο απόδοσης και οικονομίας καυσίμου.

Η δοκιμή ADAC Ecotest συνδυάζει εργαστηριακές και δυναμικές διαδικασίες μέτρησης, ώστε να αποτυπώνει με ρεαλισμό την κατανάλωση καυσίμου σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης.

Το ανανεωμένο σύστημα e-POWER περιλαμβάνει έναν νέο κινητήρα εσωτερικής καύσης, που ενσωματώνει ένα πλήθος τεχνικών αναβαθμίσεων. Η ομάδα μηχανικών της Nissan προχώρησε σε πολλαπλές βελτιώσεις, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην οικονομία καυσίμου κατά την οδήγηση σε ευρωπαϊκούς αυτοκινητοδρόμους έως τα 130 χλμ./ώρα, επιτυγχάνοντας βελτιωμένη απόδοση και προσφέροντας φιλικότερη προς το περιβάλλον οδήγηση.

Ακόμα πιο αθόρυβη οδήγηση

Η ADAC επίσης επεσήμανε ότι το αναβαθμισμένο σύστημα e-POWER προσφέρει συνολικά πιο ήρεμη οδηγική εμπειρία. Τόσο οι υποκειμενικές όσο και οι αντικειμενικές μετρήσεις επιβεβαιώνουν ότι το Qashqai e-POWER είναι πλέον πιο αθόρυβο από πριν, με το επίπεδο θορύβου στα 130 χλμ./ώρα να έχει μειωθεί σημαντικά. Σύμφωνα με τις μετρήσεις της Nissan, η μείωση θορύβου φτάνει τα 5,6 dB, φτάνοντας σε επίπεδα αντίστοιχα με πλήρως ηλεκτρικά οχήματα.

Παράλληλα, οι νέοι ιδιοκτήτες του Qashqai e-POWER θα επωφεληθούν από χαμηλότερο συνολικό κόστος χρήσης, καθώς τα διαστήματα συντήρησης έχουν αυξηθεί από 15.000 σε 20.000 χλμ.

Ο David Moss, Senior Vice President R&D της Nissan AMIEO δήλωσε: «Ακολουθώντας τη ιαπωνική φιλοσοφία Kaizen – δηλαδή της συνεχούς βελτίωσης – οι μηχανικοί της Nissan εργάστηκαν σκληρά για να εξελίξουν πλήρως την καινοτόμο τεχνολογία του e-POWER. Το αποτέλεσμα είναι χαμηλότερη κατανάλωση, μεγαλύτερη αυτονομία, πιο άνετη εμπειρία οδήγησης και μηδενικός συμβιβασμός στις επιδόσεις. Παράλληλα, η χαμηλότερη κατανάλωση και η μείωση εκπομπών ρύπων αποτελούν σημαντικά βήματα προς τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των οχημάτων μας – μια δέσμευση που βρίσκεται στον πυρήνα της φιλοσοφίας της Nissan.» Προσέθεσε: «Το αποτέλεσμα της δοκιμής ADAC Ecotest επιβεβαιώνει τη δέσμευσή μας να διευκολύνουμε τη μετάβαση από τα παραδοσιακά καύσιμα προς την ηλεκτροκίνηση. Είμαστε βέβαιοι ότι οι πελάτες μας θα το λατρέψουν.»

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Οδήγηση με αίσθηση EV

Σε αντίθεση με τα παραδοσιακά υβριδικά, το σύστημα Qashqai e-POWER χρησιμοποιεί τον βενζινοκινητήρα αποκλειστικά για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία τροφοδοτεί τον ηλεκτροκινητήρα ο οποίος με τη σειρά του κινεί τους τροχούς. Αυτό σημαίνει ότι οι τροχοί κινούνται μόνο με ηλεκτρική ισχύ, προσφέροντας άμεση ροπή, ομαλή επιτάχυνση και αθόρυβη οδήγηση — όλα χωρίς την ανάγκη φόρτισης σε πρίζα.

Το νέο, αναβαθμισμένο σύστημα μετάδοσης e-POWER 5-σε-1 ενσωματώνει βασικά εξαρτήματα, όπως τον ηλεκτροκινητήρα, την γεννήτρια, τον μετατροπέα, τον ενισχυτή και τον μειωτή, σε έναν ανανεωμένο turbo κινητήρα 1,5 λίτρου. Υιοθετεί επίσης την πρωτοποριακή τεχνολογία STARC της Nissan, η οποία έχει αυξήσει την θερμική απόδοση στο 42% - ένα εξαιρετικά υψηλό επίπεδο - σταθεροποιώντας την καύση εντός κυλίνδρων και επιτρέποντας στον κινητήρα να λειτουργεί πιο αθόρυβα και αποδοτικά σε χαμηλές ταχύτητες.

Εκτός από τις συνολικές αναβαθμίσεις στο σύστημα e-POWER, το Qashqai επωφελείται και από βελτιωμένες λειτουργίες συνδεσιμότητας, μέσω της τεχνολογίας Google built-in, που προσφέρει πρόσβαση σε Google Maps, Assistant και Play Store. Οι νέες δυνατότητες περιλαμβάνουν φωνητικές εντολές μέσω Google Assistant, πρόσβαση σε επιπλέον εφαρμογές μέσω Google Play, ενημέρωση για τον καιρό στους προγραμματισμένους προορισμούς, καθώς και τη λειτουργία Nissan Trip Stories, που επιτρέπει στους οδηγούς να καταγράφουν και να μοιράζονται εύκολα τις αγαπημένες τους διαδρομές μέσω της εφαρμογής NissanConnect Services.

Επιπλέον τεχνολογικές αναβαθμίσεις περιλαμβάνουν τα εξελιγμένα χαρακτηριστικά υποβοήθησης ProPILOT, με βελτιωμένα συστήματα για αυτόνομη οδήγηση σε πολλαπλές λωρίδες, τα οποία προσφέρουν καλύτερη παρακολούθηση της κυκλοφορίας και μεγαλύτερη επίγνωση του περιβάλλοντος γύρω από το όχημα.

Το νέο Qashqai e-POWER κατασκευάζεται στο υπερσύγχρονο εργοστάσιο της Nissan στο Sunderland και είναι ήδη διαθέσιμο στην Ελλάδα.