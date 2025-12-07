H πραγματοποίηση τεχνικού ελέγχου και συντήρησης στο δίκτυο των εξουσιοδοτημένων επισκευαστών της Nissan είναι απαραίτητη.

Αυτόν τον χειμώνα, απολαμβάνεις κάθε χειμερινή σου εξόρμηση με ασφάλεια στη Nissan!

Με το χειμερινό πρόγραμμα προσφορών All Clear Service, η Nissan προσφέρει ολοκληρωμένο Δωρεάν Έλεγχο 25 σημείων για όλα τα Nissan, προνομιακές εκπτώσεις, καθώς και όλη την απαραίτητη φροντίδα για ξέγνοιαστες χειμερινές διαδρομές. Όποιον προορισμό κι αν θέλεις να επισκεφτείς, με το Nissan All Clear Service μπορείς να πας παντού, με ασφάλεια και απόλυτη σιγουριά.

Πιο συγκεκριμένα, οι πελάτες Nissan έχουν την δυνατότητα να επωφεληθούν από:

• ΔΩΡΕΑΝ Χειμερινό Έλεγχο 25 Σημείων

• 25% ΕΚΠΤΩΣΗ στα Ανταλλακτικά Service (περιλαμβάνονται: λιπαντικό κινητήρα, αντιψυκτικό υγρό, AdBlue, υγρά φρένων, βαλβολίνες, φίλτρο λαδιού, φίλτρο αέρα, φίλτρο καυσίμου, φίλτρο καμπίνας, μπουζί, μάκτρα υαλοκαθαριστήρων) και στα Ανταλλακτικά Επισκευής (περιλαμβάνονται: μπαταρία, τακάκια, δισκόπλακες, σιαγόνες, ταμπούρα, συμπλέκτης, αμορτισέρ, εξάτμιση, εξωτερικοί ιμάντες, σετ ιμάντα χρονισμού, προθερμαντήρες, θερμοστάτης)

• 25% ΕΚΠΤΩΣΗ στα Γνήσια Αξεσουάρ Nissan

• ΔΩΡΕΑΝ Nissan Assistance για Ένα Έτος, με Πανευρωπαϊκή Κάλυψη

H πραγματοποίηση τεχνικού ελέγχου και συντήρησης στο δίκτυο των εξουσιοδοτημένων επισκευαστών της Nissan είναι απαραίτητη, προκειμένου να κινηθείτε με ασφάλεια αλλά και με μεγαλύτερη οικονομία καυσίμου κατά την χειμερινή περίοδο. Για αυτό φροντίζει το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό προσωπικό της Nissan, με κορυφαία διαγνωστική τεχνολογία και γνήσια ανταλλακτικά που εγγυώνται το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για τη συντήρηση και επισκευή του αυτοκινήτου σας.

Σχετικές πληροφορίες και λεπτομέρειες, παρέχονται στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων επισκευαστών Nissan, αλλά και στo www.nissan.gr