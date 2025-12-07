Οι όμορφες γωνιές της Αρκαδίας, ιδανικές για τις χειμερινές διακοπές.

Η Αρκαδία απλώνεται από στο κεντρικό και ανατολικό τμήμα της Πελοποννήσου με αποτέλεσμα να ξεχωρίζει ως τόπος με βαθιά ιστορία, έντονο μυθολογικό υπόβαθρο και απαράμιλλη φυσική ομορφιά.

Από την Αρχαιότητα μέχρι και σήμερα, η Αρκαδία, είναι άμεσα συνδεδεμένη με την ιστορία, ενώ θεωρούνταν η γη της αγνότητας. Σήμερα, ο τόπος, συνδυάζει ορεινά τοπία, παραδοσιακά χωριά και μοναστήρια, ποτάμια και φαράγγια, που προσδίδουν μία ιδιαίτερη όψη στην Αρκαδία και την ξεχωρίζει από άλλες γωνιές της Πελοποννήσου.

Τον χειμώνα μεταμορφώνεται σε έναν ήρεμο, ορεινό παράδεισο, ιδανικό για όσους θέλουν να ξεφύγουν από την καθημερινότητα, ενώ έχει τόσο ρομαντικές γωνιές, όσο και πλευρές, τις οποίες μπορείτε να απολαύσετε με παρέα.

Τα πιο παραδοσιακά χωριά της Αρκαδίας, ιδανικά για τον χειμώνα

Η Βυτίνα, η Δημητσάνα, η Στεμνίτσα και η Ελάτη, είναι μερικά από τα πιο γνωστά και γραφικά χωριά του όρους Μαινάλου.

Αντίστοιχα, ο Πάρνωνας, είναι ένα από τα πιο όμορφα και «ήρεμα» βουνά της Πελοποννήσου, με το υψόμετρο να φτάνει τα 1.934 μέτρα, με πυκνά δάση που δίνουν έναν ξεχωριστό, αγνό χαρακτήρα. Απλώνεται ανάμεσα στην Αρκαδία και τη Λακωνία και θεωρείται από τα σημαντικότερα οικοσυστήματα της Ελλάδας.

Ο Πάρνωνας, ξεχωρίζει για τα ξωκλήσια που βρίσκονται κρυμμένα μέσα στο δάσος, τα οροπέδια και τα ρυάκια, ενώ στις πλαγιές του, διακρίνονται ορισμένα χωριά, όπως ο Κοσμάς.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο οικισμός Κοσμάς είναι ένα από τα ομορφότερα ορεινά χωριά της Αρκαδίας, χτισμένο σε υψόμετρο περίπου 1.150 μέτρων, στις ανατολικές πλαγιές του Πάρνωνα. Γεωγραφικά, βρίσκεται πολύ κοντά στα σύνορα της Λακωνίας, ωστόσο τόσο η ομορφιά του και οι παραδόσεις του – όσο και λόγω τοποθεσίας, κατατάσσεται στα παραδοσιακά χωριά της Αρκαδίας.

Τα έλατα και οι καστανιές «πνίγουν» το χωριό, ενώ η θέα απλώνεται μέχρι τον Αργολικό κόλπο και τις κορυφές του Πάρνωνας. Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά σημεία είναι η μεγάλη πλατεία με τα πλατάνια και τις τρεις βρύσες με τρεχούμενο νερό, ενώ τα πέτρινα σπίτια και οι κόκκινες κεραμοσκεπές ολοκληρώνουν την παραδοσιακή εικόνα του τόπου.

Ο Ναός των Αγίων Αναργύρων, το Μοναστήρι της Παναγίας και το Φαράγγι του Λεωνιδίου, είναι μόνο μερικά από τα σημεία που θα πρέπει να επισκεφτείτε στην περίπτωση που βρεθείτε στο χωριό.

Αντίστοιχα, το Πυργάκι Αρκαδίας, είναι ένα μικρό, ήρεμο χωριό με αυθεντικό ορεινό χαρακτήρα, τοποθετημένο μέσα στα δάση του Μαινάλου πολύ κοντά στο διάσημο χωριό της Βυτίνας.

Αν και είναι λιγότερο γνωστό από άλλα χωριά της περιοχής, ξεχωρίζει για τα πυκνά δάση από έλατα και πεύκα, με πληθώρα από ρεματιές να διαρρέουν ανάμεσα από την βλάστηση.

Το χωριό βρίσκεται σε απόλυτη αρμονία με τη φύση και προσφέρει καθαρό βουνίσιο αέρα και ηρεμία, με την αρχιτεκτονική του να ξεχωρίζει για τα πέτρινα σπίτια παραδοσιακού τύπου, με μία μικρή πλατεία που αναδεικνύει το χαρακτήρα του χωριού και γεμίζει ζωή τόσο το καλοκαίρι όσο και στις εορταστικές – χειμερινές, περιόδους του έτους.

Τον χειμώνα, τα χωριά του Πάρνωνα και του Μαινάλου, μεταμορφώνονται σε ζεστούς και ατμοσφαιρικούς προορισμούς, που αναδεικνύονται ακόμη περισσότερο κάτω από την ομίχλη και την κρύα ατμόσφαιρα της εποχής.