Η Κύμη, «το μπαλκόνι του Αιγίου».

Η Κύμη, γνωστή και ως «το μπαλκόνι του Αιγαίου», είναι μια από τις πιο γραφικές κωμοπόλεις της Εύβοιας, χτισμένη αμφιθεατρικά σε κατάφυτες πλαγιές που καταλήγουν στο ομώνυμο λιμάνι της.

Ξεχωρίζει για την παραδοσιακή αρχιτεκτονική της, τα αρχοντικά σπίτια, τα στενά δρομάκια και την υπέροχη θέα στο πέλαγος, που τις καθαρές μέρες φτάνει μέχρι τα νησιά του Αιγαίου με τη Σκύρο ιδιαίτερα να μοιάζει σαν μπορείτε να την αγγίξετε.

Η Κύμη, είναι ένας τόπος με βαθιά ιστορία στην ναυτική παράδοση, ενώ αποτελούσε και το σπίτι, τη γενέτειρα του ιατρού Γεώργιου Παπανικολάου.

Από το λιμάνι της ξεκινούν διαδρομές προς όλη την ανατολική Εύβοια, ενώ η περιοχή φημίζεται για το ξηρό της κλίμα, τα τοπικά προϊόντα — όπως το περίφημο σύκο Κύμης και το παραδοσιακό κρασί — και τις κοντινές παραλίες και μονοπάτια που συνδυάζουν βουνό και θάλασσα.

Το πιο όμορφο οδοιπορικό στην Κύμη – Από το λιμάνι στο πιο ψηλό χωριό

Το λιμάνι της Κύμης, αποτελεί την αφετηρία για το ταξίδι προς τη Σκύρο, ενώ προς την ανατολική πλευρά του λιμανιού, ξεδιπλώνεται η ακτή με τα ιδιαίτερα ηφαιστειακά πετρώματα και την ακτή, κάτω από πλατάνια και το εξωκκλήσι της Αγίας Μαρίνας.

Προς τα δυτικά, απλώνεται η διαδρομή προς την Πλατάνα, στην οποία για να φτάσετε θα χρειαστεί να διασχίσετε ολόκληρη την ακτογραμμή και να περάσετε από τον λεγόμενο «Ρίχτη». Ο «Ρίχτης» κατασκευάστηκε το 1913 ως «εγκατάσταση φόρτωσης λιγνίτη» στο λιμάνι της Κύμης και έπαιζε καθοριστικό ρόλο για την μεταφορά του λιγνίτη από τα ορυχεία στα χωριά – την Καζάρμα και το Έντζι – προς τα πλοία στο λιμάνι. Με τη δημιουργία του «Ρίχτη» έγιναν δυνατές οι μαζικές εξαγωγές λιγνίτη μέσω του λιμανιού της Κύμης, με αποτέλεσμα η περιοχή να γίνει σημαντικός κόμβος μεταφοράς.

Η διαδρομή από την παραλία της Κύμης, μέχρι την Κύμη, γίνεται από δύο πλευρές, με την πιο γνωστή να είναι αυτή ανάμεσα από την πυκνή βλάστηση με τις 52 στροφές, που σύμφωνα με την τοπική παράδοση, δημιουργήθηκαν από χαρτοπαίχτη, λόγω του αριθμού. Σε αυτό το σημείο μάλιστα, κάθε χρόνο, πραγματοποιείται και η «Ανάβαση της Κύμης».

Η Κύμη, το περίφημο «μπαλκόνι του Αιγαίου», απλώνεται αμφιθεατρικά πάνω από το λιμάνι της και συνδυάζει τη ναυτική της ιστορία με το πράσινο των πλαγιών και τη γαλήνη της ανατολικής Εύβοιας. Λίγο έξω από την πόλη, στην περιοχή του Χωνευτικού —όνομα που χρησιμοποιούν οι ντόπιοι για μια μικρή τοποθεσία ανάμεσα στην Κύμη και την ενδοχώρα— το τοπίο γίνεται πιο ήρεμο και αγροτικό, με ελιές, πλατάνια ρεματιές και παλιά μονοπάτια με την χαρακτηριστική πετρόχτιστη πηγή και το παρεκκλήσι της Παναγίας και δίπλα ακριβώς, στέκει ένα μνημείο με τα ονόματα όσων εκτελέστηκαν κατά την περίοδο της κατοχής.

Έτσι, το Χωνευτικό, λειτουργεί ως πέρασμα από τη θαλάσσια περιοχή του τόπου, στην ημιορεινή και ορεινή πλευρά της Ανατολικής Εύβοιας. Είναι ένας χώρος όπου κυριαρχεί η ηρεμία, ενώ πλέον γίνεται και τόπος εκδηλώσεων, μία πρωτοβουλία που φέρνει ζωή στην πιο όμορφη γωνιά της Κύμης.

Έπειτα, σε απόσταση μόλις τεσσάρων χιλιομέτρων από την κωμόπολη, βρίσκεται η Ιερά Μονή Μεταμόρφωσης του Σωτήρος ένας ιστορικός θρησκευτικός προορισμός με ιδιαίτερη σημασία για την περιοχή και μαγευτική θέα προς το Αιγαίο και τη Σκύρο.

Παράλληλα, μόλις δύο χιλιόμετρα, έξω από την Κύμη, στέκει το ημιορεινό χωριό των «Καλημεριάνων», το όνομα του οποίου προκύπτει από τους όρους «καλή και μεριά», η «καλή μεριά του τόπου». Πρόκειται για ένα μικρό αλλά ζωντανό χωριό της ενδοχώρας της Κύμης, κρατούν ακόμη δυνατές τις παραδόσεις τους, με κορυφαίο το παλιό έθιμο με τα καζάνια τον Δεκαπενταύγουστο. Οι κάτοικοι, στήνουν στο χωριό, ένα μεγάλο γεύμα με το παραδοσιακό στιφάδο να μαγειρεύεται ολονυχτίς μέσα στα καζάνια, με το άναμμα να θεωρείται πλεόν ένα «τελετουργικό» στοιχείο της παράδοσης.

Ακολουθούν οι Ανδρονιάνοι. Ένα από τα πιο όμορφα και πράσινα χωριά της Κύμης, χτισμένοι αμφιθεατρικά σε υψόμετρο με θέα το Αιγαίο, και φημίζονται για τη Νεραϊδολίμνη, μια μικρή φυσική λιμνούλα μέσα στο δάσος, δίπλα σε έναν βραχώδη καταρράκτη. Το χωριό, χαρακτηρίζεται από τα πολύ στενά δρομάκια, τα πλατάνια και τα τρεχούμενα νερά, με τη Νεραϊδολίμνη να έχει τυλιχτεί από τη λαϊκή φαντασία με ιστορίες για νεράιδες και μυστικά ξωτικά, δημιουργώντας μια από τις πιο μαγευτικές γωνιές της Ανατολικής Εύβοιας.

Ο δρόμος προς τα Βίταλα, είναι καταπράσινος, με το χωριό να ξεχωρίζει για τα πανηγύρια, την αρχιτεκτονική και τις ιδιαίτερες παραλίες. Αν και πρόκειται για ένα ορεινό χωριό, γειτνιάζει με τα Θαψά και το Τσίλαρο, δύο από τις ομορφότερες παραλίες της Εύβοιας, που συνδυάζουν τα τιρκουάζ νερά, με το πράσινο της πλαγιάς και το λευκό βότσαλο. Το χωριό διατηρεί τον αυθεντικό χαρακτήρα της ενδοχώρας της Εύβοιας, με παλιές πέτρινες γειτονιές, δροσερές πηγές και μονοπάτια που οδηγούν τόσο σε ορεινές πλαγιές όσο και σε καταγάλανες ακτές. Είναι ένα από τα μέρη όπου συνδυάζεται ιδανικά το βουνό με τη θάλασσα, προσφέροντας μια εμπειρία ηρεμίας αλλά και φυσικής εξερεύνησης.

Τέλος, η Καζάρμα, είναι ένας οικισμός που το χειμώνα συγκεντρώνει το περισσότερο χιόνι και είναι γνωστή από το παρελθόν, για τα πρώτα ορυχεία λιγνίτη της περιοχής, ήδη από τον 19ο αιώνα, και από την Καζάρμα ξεκινούσε η διαδρομή του κάρβουνου προς το λιμάνι της Κύμης. Σήμερα ο οικισμός είναι ήσυχος, μικρός σε πληθυσμό, αλλά κρατά ακόμη τα σημάδια εκείνης της εποχής: παλιές στοές, πέτρινα κατάλοιπα, εξωκκλήσια και τον χαρακτηριστικό αιωνόβιο πλάτανο στην είσοδό του.

Η Κύμη και τα γύρω χωριά της αποτελούν ένα μωσαϊκό ιστορίας, παράδοσης και φυσικής ομορφιάς, όπου η θάλασσα συναντά το βουνό και το παλιό μπλέκεται αρμονικά με το νέο. Από το λιμάνι της Κύμης μέχρι τα ορεινά χωριά της ενδοχώρας, κάθε τόπος κουβαλά τον δικό του χαρακτήρα.

