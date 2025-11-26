Το «Πήλιο» της Αρκαδίας, 2,5 ώρες μακριά από την Αθήνα.

Είναι γεγονός πως το Πήλιο, αποτελεί έναν από τους πιο εντυπωσιακούς και άκρως γοητευτικούς προορισμούς – ιδανικούς τόσο για τις χειμερινές – όσο και τις καλοκαιρινές εξορμήσεις και διακοπές, με χωριά κοντινά στη θάλασσα, αλλά και σε ορεινές καταπράσινες πλαγιές.

Παρ’ όλα αυτά, στην Αρκαδία, υπάρχει ένα χωριό, με πηλιωρίτικο αέρα, που απέχει από την Αθήνα, κάτι λιγότερο από 2,50 ώρες οδήγησης, με αποτέλεσμα να θεωρείται ένας από τους πιο όμορφους και κοντινούς προορισμούς για τις χειμερινές διακοπές.

Το «Πήλιο» της Αρκαδίας, ο ιδανικός προορισμός για τον χειμώνα

Ο λόγος λοιπόν για τα Καστριτοχώρια της Ορεινής Αρκαδίας με την πανοραμική θέα και την ομορφιά της φύσης, να επιβεβαιώνουν πως πρόκειται για έναν ξεχωριστό τόπο.

Ουσιαστικά, πρόκειται για ένα σύμπλεγμα από μικρά χωριά, περίπου 7 στον αριθμό, με συνολικό πληθυσμό, περίπου 350 κατοίκων, με το υψόμετρο να κυμαίνεται από 700 έως 920 μέτρα, αναλόγως τον οικισμό.

Τα Καστριτοχώρια βρίσκονται στον ορεινό όγκο του Πάρνωνα, στον νομό Αρκαδίας, στη βόρεια πλευρά της Κυνουρίας, ενώ «κεφαλοχώρι», μέχρι και σήμερα, θεωρείται το Καστρί, ένας εντυπωσιακός οικισμός που στους παλαιότερους είναι γνωστό και ως «Άγιος Νικόλαος».

Το Καστρί, η Μεσορράχη, η Νέα Χώρα, Ωριά, Έλατος, Περδικόβρυση και Καράτουλα, είναι τα χωριά που απαρτίζουν το σύμπλεγμα και ξεχωρίζουν για την εντυπωσιακή θέα και την φιλοξενία των ντόπιων.

Σύμφωνα με την παράδοση, οι πρώτοι κάτοικοι των Καστριτοχωρίων μετακινήθηκαν από την παραθαλάσσια περιοχή της Θυρέας - κοντά στο Άστρος- για να προφυλαχθούν από επιδρομές.

Στο σήμερα ωστόσο, τα Καστρικοχώρια, αποτελούν μία ορεινή, ιστορική κοινότητα, αμφιθεατρικά χτισμένη στις πλαγιές του Πάρνωνα με τα πλατάνια, τις καρυδιές και τις πηγές με το τρεχούμενο νερό, να προσφέρουν μία ιδιαίτερη ατμόσφαιρα και ηρεμία.

Στο χωριό θα δείτε παραδοσιακές πέτρινες βρύσες, νεροτριβές, παλιά κτίρια και ξύλινα αρχιτεκτονικά στοιχεία, ενώ το κεντρικό σχολείο, διατηρεί και εκείνο την ιστορική και αισθητική αξία, μέχρι και σήμερα.

{https://www.youtube.com/watch?v=2WdntiSvS-Y}

Η περιοχή μοιάζει με μικρό αλπικό τοπίο: καθαρός αέρας, τρεχούμενα νερά, βαθιές ρεματιές και θέες προς τα γύρω βουνά, ενώ τα χωριά αποτελούνται από παραδοσιακά πέτρινα σπίτια, με ξύλινα μπαλκόνια, καλοδιατηρημένες στέγες και πλακόστρωτα σοκάκια που διατηρούν αυθεντικό αρκαδικό χαρακτήρα. Η ηρεμία, η απλότητα και η φυσική γαλήνη συνδυάζονται με την αρχιτεκτονική παράδοση και τα μικρά καφενεία στις πλατείες, δημιουργώντας ένα περιβάλλον που θυμίζει άλλες εποχές, εκεί που ο χρόνος μοιάζει να έχει σταματήσει.

Τέλος, να θυμάστε πως αν επισκεφτείτε τα Καστρικοχώρια, θα πρέπει να περιηγηθείτε στο Καστρί, με την όμορφη πλατεία και τα παραδοσιακά πέτρινα σπίτια, αλλά και το εντυπωσιακό Μοναστήρι του Τιμίου Προδρόμου, που βρίσκεται χτισμένο στην κορυφή ενός απόκρημνου βράχου.

Η βόλτα στο φαράγγι του Τάνου, ροσφέρει υπέροχες πεζοπορικές διαδρομές μέσα στη φύση, ενώ τα γύρω χωριά – όπως η Μεσορράχη, η Ωριά και η Περδικόβρυση – προσφέρουν ηρεμία, αυθεντική ατμόσφαιρα και πανέμορφα τοπία.