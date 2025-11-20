Η γραφική πλευρά της Εύβοιας σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα.

Η Εύβοια, αν και δίπλα από την Αθήνα, αποτελεί έναν μικρό παράδεισο με κρυμμένες φυσικές ομορφιές και μαγευτικά τοπία, τα οποία έρχονται σε απόλυτη αρμονία με την παράδοση και την σύγχρονη ζωή και καθημερινότητα.

Λόγω της μορφολογίας της, συνδυάζει βουνό και θάλασσα σε σχετικά κοντινές αποστάσεις, ενώ καλύπτει τις «απαιτήσεις» τόσο των χειμερινών – όσο και των θερινών εκδρομέων.

Η Δίρφυς και η Όχης, αποτελούν τα κυριότερα βουνά, που καλύπτουν την έκταση του βουνού σε μεγάλο ποσοστό, ενώ η Στενή, η Κάρυστος, η Κύμη, η Ροβιές και η Αιδηψός, είναι μερικοί από τους πιο γνωστούς και όμορφους προορισμούς.

Όσο το υψόμετρο ανεβαίνει, τα τοπία αποκτούν μία «άγρια» φυσική ομορφιά, με το Βίταλο, τη Σέτα, τους Καλημεριάνους, τους Ανδρονιάνους και τα Μανίκια, να πλαισιώνονται από βλάστηση.

Το άγνωστο ορεινό χωριό της Εύβοιας

Η Σέτα, ή Σέττας λοιπόν, αποτελεί σημείο αναφοράς για όσους αγαπούν τις χειμερινές – ορεινές αποδράσεις στη φύση. Το χωριό, βρίσκεται σκαρφαλωμένο σε υψόμετρο περίπου 800 μέτρων στις νότιες πλαγιές του Ξηροβουνίου και περιβάλλεται από δάση τα οποία καλύπτει το χιόνι, ήδη από τις αρχές του χειμώνα.

Η Σέτα, χωρίζεται σε δύο μικρότερους οικισμούς, την Άνω και την Κάτω Σέτα, πολύ κοντά ο ένας στον άλλον, με πανομοιότυπη αρχιτεκτονική. Σε κάθε περίπτωση και η δύο πλευρές του χωριού, περιβάλλονται από έλατα, καστανιές και πλατάνια, που συμβάλλουν στην γραφική ομορφιά του τοπίου.

{https://www.youtube.com/watch?v=zWjNPFcSxf8}

Παράλληλα, σύμφωνα με την παράδοση, η ονομασία του χωριού, προέρχεται από το όνομα της Γαλλίδας συζύγου Τούρκου γαιοκτήμονα της περιοχής και πολλοί την αποκαλούν η «Ελβετία της Ελλάδας» καθώς θυμίζει αλπική ζώνη – ιδιαίτερα τον χειμώνα.

Πέρα από τα γραφικά εκκλησάκια, φτιαγμένα από πέτρα, η περιοχή, διαθέτει και το ομώνυμο σπήλαιο με σταλακτίτες, σταλαγμίτες και υδάτινα επίπεδα. Αν και στο χωριό δεν υπάρχει φυσική λίμνη, οι σταλαγμίτες του σπηλαίου, δημιουργούν υδάτινα επίπεδα σημεία, τα οποία εναρμονίζονται πλήρως με τη φύση και το τοπίο της περιοχής. Μάλιστα, το εν λόγω σπήλαιο, είναι τριών επιπέδων, με αποτέλεσμα να δημιουργεί ένα ιδιαίτερο φυσικό φαινόμενο, ακριβώς στην καρδιά του χωριού.

Η Σέτα τον χειμώνα, θυμίζει ένα παραμύθι, έναν επίγειο παράδεισο, έξω από τη βοή της καθημερινότητας και παράλληλα, μόλις δύο ώρες μακριά από την Αθήνα, γεγονός που το καθιστά ιδανικό προορισμό για όσους αγαπούν τη φύση και τις χειμερινές αποδράσεις.