Μοναδικοί προορισμοί στην Ελλάδα για σύντομες ή πολυήμερες εκδρομές.

Οι εκδρομές αποτελούν έναν από τους πιο όμορφους τρόπους να γνωρίσει κανείς την Ελλάδα, να χαλαρώσει από την καθημερινότητα και να έρθει σε επαφή με τη φύση, την ιστορία και τους ανθρώπους κάθε τόπου.

Είτε πρόκειται για ορεινές αποδράσεις, είτε για παραθαλάσσιους προορισμούς, κάθε εκδρομή είναι μια εμπειρία γεμάτη εικόνες, μυρωδιές και συναισθήματα. Ιδιαίτερα μάλιστα κατά τους χειμερινούς μήνες, η φύση «παίζει» με διαφορετικά χρώματα, το τζάκι που καίει, σκεπάζει την ατμόσφαιρα, ενώ πολλοί προορισμοί, είναι άμεσα συνδεδεμένοι με την ιστορία και την παράδοση του τόπου.

Έτσι, κάθε απόδραση από τη ρουτίνα σας επιτρέπει να γεμίσετε με ενέργεια, να ανακαλύψετε νέους τόπους, να έρθετε πιο κοντά στη φύση και να περιηγηθείτε μέσα στην ιστορία και την παράδοση της χώρας.

Οι 3 προορισμοί για μοναδικές εκδρομές το χειμώνα

Κόνιτσα:

Η Κόνιτσα βρίσκεται στο νομό Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου, «τοποθετημένη» στις πλαγιές της ορεινής Πίνδου, σε υψόμετρο – περίπου - 600 μέτρων. Η περιοχή είναι ορεινή με έντονη φυσική βλάστηση, τα δάση κυριαρχούν, οι κοιλάδες δεσπόζουν στο σημείο, ενώ η Κόνιτσα, είναι χτισμένη εκεί όπου οι ποταμοί Αώος και Βοϊδομάτης ενώνονται, δημιουργώντας ένα εκθαμβωτικό και άκρος γοητευτικό τοπίο με τη φύση να κυριαρχεί.

Η πόλη, είναι χτισμένη αμφιθεατρικά στις πλαγιές του βουνού με αποτέλεσμα η θέα να είναι καθηλωτική, ενώ η Μονή Μολυβδοσκέπαστης και η συμβολή των δύο ποταμών, αποτελούν τα κυριότερα σημεία ενδιαφέροντος.

Σέλι:

Το Σέλι θεωρείται ένα από τα πιο γοητευτικά χωριά στο δήμο Βέροιας, που εντάσσεται στην Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας, χτισμένο στις δυτικές πλαγιές του όρους Βέρμιο. Το υψόμετρο, φτάνει μέχρι και τα 1.500 μέτρα από τη θάλασσα, με αποτέλεσμα να θεωρείται ένα από τα πιο ορεινά χωριά της χώρας, με πλούσια ομορφιά και κυρίαρχο στοιχείο τη φύση.

Το χωριό έχει χαρακτήρα «ορεινού καταφυγίου», με δυνατότητα για χειμερινές δραστηριότητες αλλά και για ηρεμία, περίπατο, φύση και τοπικές γεύσεις που μένουν χαραγμένες στο νου των περαστικών. Παράλληλα, στο Σέλι, φιλοξενείται και το Εθνικό Χιονοδρομικό Κέντρο Σελίου - το πρώτο οργανωμένο χιονοδρομικό κέντρο της

Ελλάδας, με την λειτουργία του να ξεκινά – σύμφωνα με πληροφορίες από το ski.gr- ήδη από το 1934.

Πράμαντα:

Ένα χωριό όνειρο, στο νομό Ιωαννίνων, στην περιοχή των Τζουμέρκων. Είναι χτισμένο σε υψόμετρο – περίπου 830 μέτρων από τη θάλασσα και είναι «κρυμμένο» στους πρόποδες της κορυφής Στρογγούλα.

Το φυσικό περιβάλλον είναι εντυπωσιακό. Τα δάση, τα ποτάμια και τα φαράγγια, προσφέρουν μία απόκοσμη ομορφιά, ενώ η ευρύτερη περιοχή των Τζουμέρκων θεωρείται ένα από τα πιο όμορφα ορεινά σημεία της Ελλάδας.

Το χωριό Πράμαντα, ξεχωρίζει για την παραδοσιακή αρχιτεκτονική με τα πέτρινα σπίτια και την κεντρική πλατεία με τα πλατάνια να προσφέρουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία ενός ορεινού προορισμού.

Είναι ιδανικό για όσους θέλουν ήσυχες φιλοβουνίσιες διακοπές, πεζοπορία, εξερεύνηση φύσης, ενώ το Σπήλαιο Ανεμότρυπα κοντά στο χωριό, θεωρείται ένα ιδιαίτερο φυσικό αξιοθέατο που θα πρέπει να επισκεφτείτε.