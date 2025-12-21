Τίποτα δεν φαντάζει πιο αναζωογονητικό από μία βόλτα σε ονειρικούς προορισμούς μόλις λίγη ώρα μακριά από την Αθήνα.

Ένα από τα κυριότερα χαρακτηριστικά της Αθήνας είναι η αίγλη που αποπνέει καθώς σε μερικές γωνιές της, διατηρούνται ακόμη στοιχεία μίας άλλης – πιο ανέμελης – εποχής. Ταυτόχρονα, την περίοδο των Χριστουγέννων ο στολισμός και τα θεματικά πάρκα, προσδίδουν μία διαφορετική, άκρως γιορτινή ατμόσφαιρα.

Συχνά ωστόσο, το να απομακρυνθείτε από την πρωτεύουσα, μπορεί να σας ανανεώσει και να σας κάνει να επιστρέψετε με άλλον αέρα, πιο ξεκούραστοι και γεμάτοι εικόνες. Μία εκδρομή στη φύση και ένα γεύμα με εντυπωσιακή θέα και ομίχλη, δημιουργεί εικόνες στο νου που μπορούν να σας συντροφεύουν για τον υπόλοιπο χειμώνα.

Όταν λοιπόν αναφερόμαστε σε εκδρομή, δεν χρειάζεται πρόκειται για πολυήμερες εξορμήσεις που συχνά συνδέονται με πληθώρα από έξοδα. Αντίθετα, μία οικονομική μονοήμερη, σε προορισμούς κοντά στην Αθήνα, είναι αρκετή για να ανανεώσει το πνεύμα και το σώμα.

Οι 3 προορισμοί – όνειρο για εκδρομές μία ανάσα από την Αθήνα

Πάρνηθα:

Η Πάρνηθα, αποτελεί το μεγαλύτερο βουνό της Αττικής και ένας από τους σημαντικότερους πνεύμονες πρασίνου κοντά στην Αθήνα. Διαθέτει πλούσια χλωρίδα και πανίδα, δάση από έλατα και πεύκα, όμορφα μονοπάτια πεζοπορίας και σημεία με πανοραμική θέα. Πρόκειται για ένα από τα πιο αγαπημένα μέρη για τους αθηναίους εκδρομείς, καθώς απέχει μόλις 45 λεπτά από το κέντρο και ενδείκνυται για εξορμήσεις όλες τις εποχές. Ιδιαίτερα το χειμώνα, το χιόνι καλύπτει της πλαγιές δημιουργώντας εξωτικές - χειμερινές εικόνες.

Στενή Ευβοίας:

Το γραφικό και ίσως ένα από τα πιο γνωστά χωριά της Εύβοιας, που απλώνεται στις πλαγιές της Δίρφυς. Η Στενή, είναι περιτριγυρισμένη από πλούσια βλάστηση, τρεχούμενα νερά και παραδοσιακές ταβέρνες, ενώ αποτελεί και την αφετηρία για όμορφους περιπάτους στην φύση. Απέχει μόλις δύο ώρες από την Αθήνα οδικός και αποτελεί ιδανικό προορισμό για σύντομες – οικονομικές αποδράσεις. Το χειμώνα, ντύνεται με όμορφα χρώματα, με την ομίχλη να κατεβαίνει χαμηλά και το χιόνι να ξεπροβάλει από τις κορυφές του βουνού.

Τρίκαλα Ορεινής Κορινθίας:

Τα Τρίκαλα Ορεινής Κορινθίας, θεωρούνται ένας από τους πιο δημοφιλείς ορεινούς προορισμούς της Πελοποννήσου, τοποθετημένα σε αρκετά μεγάλο υψόμετρο, με γραφικά σπίτια και ξενώνες που διατηρούν την παραδοσιακή αρχιτεκτονική του τόπου. Πρόκειται για μία εύκολη και κοντινή από την Αθήνα, εκδρομή, καθώς απέχει μόλις 2 ώρες από την πρωτεύουσα, ενώ χωρίζονται σε τρεις μικρότερους οικισμούς - Κάτω, Μεσαία και Άνω Τρίκαλα – που αξίζει να εξερευνήσετε. Ιδιαίτερα το χειμώνα, το τοπίο γίνεται μαγευτικό, ενώ η θέα προς τον Κορινθιακό εμφανίζεται μέσα από την ομίχλη.

