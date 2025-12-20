Πήλιο – Το «βουνό των Κενταύρων» με τα γοητευτικά χωριά.

Το Πήλιο είναι ένα από τα πιο ξεχωριστά και πολυδιάστατα μέρη της Ελλάδας, ένα βουνό καταπράσινο και μυθικό που απλώνεται ανάμεσα στον Παγασητικό κόλπο και το Αιγαίο, συνδυάζοντας μοναδικά τη θάλασσα με το δάσος. Σύμφωνα με τη μυθολογία υπήρξε η πατρίδα των Κενταύρων και του σοφού Χείρωνα, ενώ στην πραγματικότητα αποτελείται από δεκάδες παραδοσιακά χωριά, το καθένα με τον δικό του χαρακτήρα, πέτρινα αρχοντικά, καλντερίμια και πλούσια ιστορία.

Τον χειμώνα το Πήλιο αποκτά ιδιαίτερη ατμόσφαιρα, με την ομίχλη να κατεβαίνει πιο χαμηλά και το κρύο να γίνεται αισθητό και συχνά συνοδευόμενο από πυκνό χιόνι.

Η Μακρινίτσα με την εντυπωσιακή θέα, η Πορταριά, κοντά στο Βόλο, η Μηλιές, η Βυζίτσα με τα εντυπωσιακά μονοπάτια και η Τσαγκαράδα, αποτελούν μόνο μερικά από τα πιο γνωστά και όμορφα Πηλιορείτικα χωριά, ιδανικά για χειμερινές εξορμήσεις.

Μηλιές Πηλίου – Ο πιο όμορφος προορισμός για τον χειμώνα

Οι Μηλιές λοιπόν, είναι ένα από τα πιο ιστορικά και γραφικά χωριά του Πηλίου, χτισμένες σε υψόμετρο περίπου 400 μέτρων στις νοτιοδυτικές πλαγιές του βουνού, με πανοραμική θέα στον Παγασητικό κόλπο.

Αποτελούν παραδοσιακό οικισμό με έντονη πνευματική και πολιτιστική ιστορία, καθώς συνδέονται με τη Σχολή Μηλεών και τον Νεοελληνικό Διαφωτισμό, ενώ διατηρούν μέχρι σήμερα πέτρινα αρχοντικά, στενά καλντερίμια και σημαντικά μνημεία, όπως την εκκλησία των Παμμεγίστων Ταξιαρχών με το εντυπωσιακό ξυλόγλυπτο τέμπλο.

{https://www.youtube.com/watch?v=wFZPAbEYmz4}

Ιδιαίτερα τον χειμώνα, οι Μηλιές αποκτούν ιδιαίτερη ατμόσφαιρα, με χαμηλές θερμοκρασίες, πυκνή ομίχλη και χιόνι, που μεταμορφώνουν το χωριό σε έναν ήσυχο και ρομαντικό τόπο, ενώ τα αναμμένα τζάκια και οι παραδοσιακές ταβέρνες ενισχύουν την αυθεντικότητας του χωριού και της εποχής.

Μάλιστα, το ιστορικό τρενάκι του Πηλίου, ένα μοναδικό μνημείο τεχνικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, καταλήγει στις Μηλιές, προσθέτοντας έναν έντονα συμβολικό και παραδοσιακό χαρακτήρα στο χωριό, καθώς θυμίζει μια άλλη εποχή.