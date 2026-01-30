Δύο εκρήξεις σε 6 δευτερόλεπτα όπως καταγράφηκαν σε κάμερα ασφαλείας βλέπουν το φως της δημοσιότητας σε νέο βίντεο.

Ένα αποκλειστικό βιντεοληπτικό ντοκουμέντο από την στιγμή των δύο εκρήξεων στο εργοστάσιο της «Βιολάντα» στα Τρίκαλα αποκαλύπτει πώς συνέβη η τραγωδία που οδήγησε στο θάνατο τις πέντε εργαζόμενες εξασφάλισε το trikalaola.gr.

Πρόκειται για ένα σημαντικό αποδεικτικό στοιχείο που θα εισφέρει σημαντικά συμπεράσματα στους πραγματογνώμονες που εξετάζουν τα αίτια της τραγωδίας. Η κάμερα ασφαλείας, τοποθετημένη σε απόσταση 7 χιλιομέτρων από το εργοστάσιο, κατέγραψε την αρχική μικρότερη έκρηξη και, μόλις 6 δευτερόλεπτα αργότερα, τη δεύτερη, παρατεταμένη έκρηξη που προκάλεσε τη γρήγορη εξάπλωση της φωτιάς σε όλο τον χώρο.

Είναι το πρώτο βίντεο που καταγράφει με εικόνα και όχι μόνο ήχο τις πρώτες στιγμές του συμβάντος, δίνοντας μια πιο ξεκάθαρη εικόνα για τη δυναμική των εκρήξεων και την καταστροφική πορεία της φωτιάς.

{https://www.youtube.com/watch?v=_AZuBIz7cOo}

Η αποκάλυψη αυτή έρχεται σε συνέχεια των ερευνών για τα αίτια της φονικής έκρηξης, που κόστισε τη ζωή σε πέντε εργαζόμενες γυναίκες και άφησε πίσω της έντεκα ορφανά παιδιά, βυθίζοντας στο πένθος τις τοπικές κοινωνίες Τρικάλων και Καρδίτσας. Οι έρευνες της Πυροσβεστικής στο εργοστάσιο της Βιολάντα, αποκάλυψαν ότι η έκρηξη προκλήθηκε από μακροχρόνια διαρροή προπανίου, η οποία εκτεινόταν σε βάθος περίπου 60 εκατοστών κάτω από την επιφάνεια του εδάφους.

Το αέριο είχε διαφύγει και μετακινηθεί υπόγεια, σε απόσταση που υπολογίζεται στα 25 μέτρα, έως ότου ήρθε σε επαφή με σπινθήρα προερχόμενο από ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό, με αποτέλεσμα την ισχυρή έκρηξη που κόστισε τη ζωή στις πέντε εργαζόμενες. Παράλληλα, στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται πλέον σοβαρά ερωτήματα σχετικά με την κατασκευή των εγκαταστάσεων, την τήρηση των προβλεπόμενων κανόνων ασφαλείας, τη διαδικασία αδειοδότησης, αλλά και τη συχνότητα και την επάρκεια των ελέγχων που πραγματοποιούνταν στη μονάδα.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dg1udw5uty21?integrationId=40599y14juihe6ly}