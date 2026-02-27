Τέλος στην αγωνία των κατοίκων του Κατάκολου Ηλείας έβαλε η ελεγχόμενη έκρηξη του βράχου.

Ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις τρεις το μεσημέρι η πρώτη φάση της ελεγχόμενης ανατίναξης ενός βράχου βάρους 40 τόνων στο Κατάκολο Ηλείας.

Αμέσως μετά την ελεγχόμενη έκρηξη, το αρμόδιο συνεργείο προχώρησε σε αναλυτική αποτίμηση του αποτελέσματος, εξετάζοντας την αποτελεσματικότητα της παρέμβασης και το επίπεδο ασφάλειας της περιοχής. Σύμφωνα με το ilialive.gr, δεν αποκλείεται να ακολουθήσει και δεύτερη ανατίναξη μέσα στις επόμενες ώρες, εφόσον αυτό κριθεί τεχνικά αναγκαίο για την πλήρη απομάκρυνση του επικίνδυνου βράχου.

Από τις πρώτες πρωινές ώρες, το εξειδικευμένο συνεργείο της εταιρείας που έχει αναλάβει το έργο βρέθηκε στο σημείο και ξεκίνησε τη διαδικασία προετοιμασίας, εφαρμόζοντας όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας. Ο βράχος καλύφθηκε με ειδικό προστατευτικό σκέπασμα, εντός του οποίου πραγματοποιήθηκε η ελεγχόμενη ανατίναξη, με στόχο τον περιορισμό της διασποράς υλικών και την προστασία της γύρω περιοχής.

Τη διαδικασία παρακολούθησαν από κοντά εκπρόσωποι της δημοτικής αρχής, μεταξύ των οποίων ο δήμαρχος Πύργου Στάθης Καννής, ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Βασίλης Παναγόπουλος, καθώς και η προϊσταμένη Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Πύργου Κική Διονυσόπουλου, μαζί με στελέχη της Πολιτικής Προστασίας.