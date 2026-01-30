Πολιτικές και δικαστικές εξελίξεις φέρνει η τραγωδία στη Βιολάντα και όλα όσα αποκαλύπτονται.

Ραγδαίες είναι εξελίξεις στην υπόθεση με την έκρηξη και τη φωτιά στο εργοστάσιο της Βιολάντα, καθώς μετά τις αποκαλύψεις του Dnews για την υπογραφή του Δημήτρη Παπαστεργίου, ηλεκτρολόγου μηχανικού και σημερινού Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ακολούθησαν και νέα ρεπορτάζ για υπογραφή του υπουργού και τα επόμενα χρόνια. Ταυτόχρονα η Δικαιοσύνη στα Τρίκαλα κινήθηκε ζητώντας έλεγχο για όλους. Συγκεκριμένα, διευρυμένη εντολή της εισαγγελέως Τρικάλων για λεπτομερή έρευνα σχετικά με το πολύνεκρο δυστύχημα στην μπισκοτοβιομηχανία «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, που στοίχησε τη ζωή σε πέντε γυναίκες εργαζόμενες της νυχτερινής βάρδιας τα ξημερώματα της περασμένης Δευτέρας, 26-1-2026, έχει στα χέρια της η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού του Πυροσβεστικού Σώματος, προκειμένου να συντάξει το πόρισμά της με τις λεπτομέρειες της τραγωδίας.

Στο πλαίσιο αυτό στο μικροσκόπιο των αξιωματικών της ΔΑΕΕ, σε εκτέλεση της εισαγγελικής παραγγελίας, εκτός από τις ευθύνες ή παρανομίες της επιχείρησης, μπαίνουν και όλες οι υπηρεσίες και φορείς που εμπλέκονται στις άδειες κατασκευής και λειτουργίας του εργοστασίου.

Ταυτόχρονα, σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Τρικκαιών, Γιώργο Καταβούτα, «η πρώτη οικοδομική άδεια του 2007, η οποία είναι και η πρώτη η οποία εκδόθηκε, [νομίζω ότι αναφέρθηκε και ο ιδιοκτήτης] δεν έχει καμία αναφορά στο υπόγειο. Επομένως δεν υπάρχει και στην οικοδομική άδεια του 2007 στην Πολεοδομία. Έκτοτε έχουν εκδοθεί ακόμη 7 άδειες - δηλαδή στο σύνολο 8 - όπου νομίζω πως μέχρι σήμερα δεν έχει δηλωθεί».

Όπως εξήγησε, ο δήμος σε αυτή τη φάση έλεγχει όλους τους φακέλους για τα ηλεκτρομηχανολογικά και τα υπόγεια για να διαπιστώσει τι ευσταθεί.

Η αποκάλυψη του Dnews

Με την υπογραφή του Δημήτρη Παπαστεργίου, ηλεκτρολόγου μηχανικού και σημερινού Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης είχε λάβει άδεια λειτουργίας το εργοστάσιο «Βιολάντα», το οποίο πριν από τρεις μέρες έγινε παρανάλωμα του πυρός μετά από μακροχρόνια διαρροή προπανίου, αφήνοντας πίσω του πέντε εργαζόμενες νεκρές και κρίσιμα ερωτήματα για τις συνθήκες ασφαλείας στο χώρο εργασίας.

Το εργοστάσιο της εταιρίας «ΒΙΟΛΑΝΤΑ Α.Ε.» λειτουργούσε με την υπ’ αριθ. 339 και με αριθμό πρωτοκόλλου 1127 άδεια που είχε παραχωρήσει η Διεύθυνση Πολεοδομίας της τότε Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Τρικάλων.

Όπως φαίνεται στο επίμαχο έγγραφο που φέρνει στο φως της δημοσιότητας το Dnews, ο κ. Δημήτρης Παπαστεργίου, πολύ πριν αναλάβει δήμαρχος στα Τρίκαλα και εν συνεχεία το χαρτοφυλάκιο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ήταν ο ηλεκτρολόγος μηχανικός, ο οποίος το 2007 είχε υπογράψει τις μελέτες για «παθητική και ενεργητική πυροπροστασία καθώς και τις μελέτες ηλεκτρολογικών, θέρμανσης και καύσιμου αερίου», βάσει των οποίων εκδόθηκε η άδεια για το εργοστάσιο «Βιολάντα».

Απάντηση Παπαστεργίου

Ανάρτηση έκανε ο Δημήτρης Παπαστεργίου μετά την αποκάλυψη του Dnews, ότι δηλαδή οι μελέτες για «παθητική και ενεργητική πυροπροστασία καθώς και τις μελέτες ηλεκτρολογικών, θέρμανσης και καύσιμου αερίου», βάσει των οποίων εκδόθηκε η άδεια για το εργοστάσιο «Βιολάντα» έχουν την υπογραφή του.

Πέντε μέρες μετά την τραγωδία στην ΒΙΟΛΑΝΤΑ και προφανώς το κλίμα στην πόλη μου, τα Τρίκαλα, συνεχίζει να είναι βαρύ, με τη θεσσαλική γη να υποδέχεται τις γυναίκες που έχασαν τη ζωή τους.

Μια τραγωδία που όλοι ζήσαμε και ζούμε από κοντά, καθώς οι άνθρωποι της Πυροσβεστικής έκαναν γρήγορα και με ακρίβεια τη δουλειά τους.

Ως ελεύθερος επαγγελματίας Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, γνωρίζω ένα πρώιμο κομμάτι της ιστορίας αρκετά καλά, αφού το 2007 ασχολήθηκα με τις ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες τμήματος της επιχείρησης, ακριβώς στη φάση της πρώτης εγκατάστασης. Μελέτες που εγκρίθηκαν μετά από επιτόπιους ελέγχους, τόσο της Πυροσβεστικής όσο και του τότε Τμήματος Βιομηχανίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, ενώ συνέχισαν στην πορεία άλλοι συνάδελφοι μηχανικοί, λόγω των συνεχών επεκτάσεων αλλά και της μετέπειτα εκλογής μου στο Δήμο.

Διαβάζω με μεγάλη συγκίνηση τις ιστορίες των γυναικών που χάθηκαν. Είναι χρέος μας να σταθούμε δίπλα στις οικογένειές τους με οποιοδήποτε τρόπο. Στις μικρές κοινωνίες μας, αυτό είναι κάτι που ευτυχώς ακόμη λειτουργεί.

Παρακολουθώ επίσης με ενδιαφέρον την λεπτομερή δουλειά που κάνουν η Δικαιοσύνη και οι αξιωματικοί της Πυροσβεστικής. Γιατί το χρωστάμε στις γυναίκες αυτές και τις οικογένειές τους. Και γιατί πρέπει να δούμε τί πήγε λάθος για να μην επαναληφθεί.

Νέο δημοσίευμα για υπογραφή Παπαστεργίου το 2011

Όπως αποκαλύπτει το Documento, ο Δ. Παπαστεργίου ως ηλεκτρολόγος μηχανικός, υπέγραψε και τέσσερα χρόνια αργότερα την μελέτη που υποβλήθηκε το 2011 στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, επί Κώστα Αγοραστού, για να πάρει άδεια λειτουργίας η επίμαχη μονάδα, στην οποία τα ξημερώματα της Δευτέρας θρηνήσαμε θύματα.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία που έχει στα χέρια της όλα τα στοιχεία οφείλει άμεσα να απαντήσει τί ακριβώς προβλέποταν σε εκείνη την μελέτη.

Η εντολή ελέγχου

Ειδικότερα, η ΔΑΕΕ παρέλαβε την εισαγγελική παραγγελία για προκαταρκτική εξέταση χτες και ήδη έχει ξεκινήσει τη διαδικασία για την πλήρη διαλεύκανση της τραγικής υπόθεσης.

Η έρευνα στρέφεται σε δύο κατευθύνσεις:

1. Στο τεχνικό κομμάτι, που αφορά στην διάτρηση των σωληνώσεων και τις αιτίες που την προκάλεσαν, με αποτέλεσμα την πολύμηνη και εκτεταμένη διαρροή προπανίου και τη φονική έκρηξη και

2. Στη διερεύνηση των ενεργειών των αρμόδιων υπηρεσιών, σχετικά με τις προϋποθέσεις λειτουργίας της επιχείρησης, ώστε να διευκρινιστεί αν κάτι δεν έγινε σωστά και να καταλογιστούν οι ευθύνες αν και όπου εντοπιστούν.

Όσον αφορά το πρώτο σκέλος της έρευνας, το κλιμάκιο της ΔΑΕΕ θα προχωρήσει σε εκσκαφή και την εξαγωγή από το έδαφος των σωληνώσεων παροχέτευσης προπανίου από τις δύο υπέργειες δεξαμενές μέχρι τον χώρο παραγωγής της μπισκοτοβιομηχανίας. Οι σωληνώσεις θα σταλούν στα εργαστήρια, προκειμένου να ερευνηθεί το σημείο της διάτρησης και ποιες αιτίες μπορεί να την έχουν προκαλέσει.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ιδιοκτήτης της εταιρείας δήλωσε ότι πριν από μερικούς μήνες είχε γίνει ασφαλτόστρωση στο σημείο και δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο από τα βάρη των φορτηγών που περνούσαν να επηρεάστηκαν οι σωλήνες που περνούσαν υπόγεια σε βάθος περίπου 80 εκατοστών. Για το σενάριο αυτό θα αποφανθούν τα εργαστήρια, όπως και αν υπήρξε κάποια διάβρωση, ή αστοχία στις συνδέσεις.

Επίσης θα ληφθεί χώμα και άλλο υλικό από τον τόπο της διαρροής και θα σταλούν στο Γενικό Χημείο του Κράτους να πιστοποιηθεί και επισήμως η ποσότητα του προπανίου που είχε διαρρεύσει. Αυτό, όπως λένε αρμόδια στελέχη, είναι τυπικό, αφού τα μηχανήματα που χρησιμοποίησαν «χτύπησαν κόκκινο», που σημαίνει ότι η διαρροή ήταν πολύ μεγάλη.

Προς το παρόν, λόγω επικινδυνότητας ακόμα από το προπάνιο που έχει διαρρεύσει, έχουν παγώσει οι εργασίες και θα ξεκινήσουν πιθανότατα την άλλη εβδομάδα, ενώ απαγορεύεται να πλησιάσει οποιοσδήποτε την περιοχή χωρίς άδεια εισαγγελέα.

Ολες οι υπηρεσίες στο στόχαστρο

Το δεύτερο και ιδιαιτέρως σοβαρό σκέλος της έρευνας, που αφορά στις παρανομίες και ευθύνες, σύμφωνα με την εισαγγελική εντολή στρέφεται προς όλες τις υπηρεσίες (Διεύθυνση Ανάπτυξης, Πολεοδομία, Πυροσβεστική, κλπ).

Πρέπει να σημειωθεί ότι το τμήμα όπου σημειώθηκε η ισχυρή έκρηξη και πυρκαγιά, κατασκευάστηκε ως επέκταση των αρχικών εγκαταστάσεων και λειτούργησε από το 2007.

Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία της έρευνας, από την αρχή δεν υπήρχε στα σχέδια η υπόγεια αποθήκη, καθώς τα σχέδια παρουσίαζαν μόνο το ισόγειο των εγκαταστάσεων, που πληρούσε, όπως λένε, όλες τις προϋποθέσεις λειτουργίας και πυρασφάλειας, ενώ περιλάμβαναν και τις δύο υπέργειες δεξαμενές, από τις οποίες γινόταν η παροχέτευση του προπανίου, που διέρρευσε και προκάλεσε την έκρηξη.

Σημειώνεται επίσης ότι η πτέρυγα αυτή είναι ακριβώς ίδια με το πρώτο τμήμα του εργοστασίου, που βρίσκεται σε απόσταση περίπου 70 μέτρων. Στα σχέδια του πρώτου αυτού κτιρίου, υπάρχει κανονικά το υπόγειο, καθώς και δύο υπόγειες δεξαμενές προπανίου, που εφοδίαζαν τους φούρνους και την παραγωγή.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ίδιας έρευνας, όμως, στα σχέδια ενεργητικής πυρασφάλειας που υποβλήθηκαν τον περασμένο Σεπτέμβριο από την εταιρεία, δεν υπήρχαν οι δύο υπέργειες δεξαμενές της νεότερης πτέρυγας, αλλά αντίθετα είχαν προστεθεί δύο ακόμα υπόγειες κοντά στις παλιές. Αυτές πράγματι είχαν εγκατασταθεί με σκοπό να εφοδιάζουν με προπάνιο την νεότερη πτέρυγα, αλλά δεν είχαν ακόμα συνδεθεί.

Όπως αναφέρουν αρμόδιες πηγές, σε πρώτη φάση, από τους αξιωματικούς της ΔΑΕΕ, που ασχολούνται με την υπόθεση, έχουν κατασχεθεί όλοι οι φάκελοι από την Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφέρειας Θεσσαλίας, που αφορούν στη λειτουργία της επιχείρησης από ιδρύσεως της, ενώ θα εξεταστεί αν έχουν τηρηθεί όλες οι διαδικασίες που προβλέπονται από το νόμο από τις αρμόδιες υπηρεσίες, προκειμένου να απαντηθούν όλα τα ερωτήματα και να πέσει άπλετο φως στην τραγική υπόθεση.