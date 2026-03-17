Στοχευμένος εμβολιασμός φοιτητών κατά της μηνιγγίτιδας Β.

Οι υγειονομικές αρχές της Βρετανίας είναι αντιμέτωπες με μια πρωτοφανή έξαρση μηνιγγίτιδας Β, που έχει κοστίσει τη ζωή δύο ανθρώπων, ενώ πολλοί άλλοι νέοι κατέληξαν σε νοσοκομεία.

Από τα έως τώρα στοιχεία, εκτιμάται ότι η έξαρση είναι τοπική, στο Κάντερμπουρι του Κεντ, ενώ στο επίκεντρο είναι ένα κλαμπ. Οι υγειονομικές αρχές ξεκινούν στοχευμένο εμβολιασμό φοιτητών στο πανεπιστήμιο του Κεντ, ενώ χορηγούνται και αντιβιοτικά για προληπτικούς λόγους.

Τη ζωή τους έχασαν μια 18χρονη μαθήτρια και ένας 21χρονος φοιτητής. «Είναι μια πρωτοφανής έξαρση, μια κατάσταση που εξελίσσεται γρήγορα», είπε ο υπουργός Υγείας, Γουές Στρίτινγκ, ενημερώνοντας σήμερα, Τρίτη, τη Βουλή των Κοινοτήτων.

Έως το πρωί της Τρίτης είχαν επιβεβαιωθεί τέσσερα κρούσματα μηνιγγίτιδας Β- στα οποία συμπεριλαμβάνονται τα δύο άτομα που έχασαν τη ζωή τους- ενώ άλλα 11 είναι υπό διερεύνηση.

Η πλειονότητα των κρουσμάτων σχετίζεται με το Club Chemistry στο Κάντερμπουρι και τις ημερομηνίες 5-7 Μαρτίου, ανέφερε ο υπουργός Υγείας. Το κλαμπ έκλεισε εθελοντικά, ενώ η ιδιοκτήτρια, Λουίζ Τζόουνς Ρόμπερτς, εκτίμησε ότι περισσότεροι από 2.000 άνθρωποι επισκέφθηκαν τον χώρο τις τρεις επίμαχες ημερομηνίες.

Η υπηρεσία Ασφάλειας της Υγείας (UKHSA) ενημερώθηκε για το πρώτο κρούσμα στις 13 Μαρτίου και ξεκίνησε η ιχνηλάτηση των στενών επαφών, άτομα στους οποίους χορηγήθηκαν αντιβιοτικά. Το Σάββατο οι γαλλικές αρχές ενημέρωσαν τις βρετανικές για δεύτερο επιβεβαιωμένο κρούσματα μηνιγγίτιδας Β. Επρόκειτο για άτομο που είχε βρεθεί στο πανεπιστήμιο του Κεντ.

Την ίδια ημέρα, πολλοί νεαροί ενήλικες εμφανίστηκαν σε νοσοκομεία, με συμπτώματα που παραπέμπουν σε μηνιγγιτιδοκοκκική νόσο. Πέρα από το πανεπιστήμιο του Κεντ, κρούσματα εντοπίστηκαν και σε σχολεία της περιοχής, ωστόσο ο υπουργός Υγείας επεσήμανε πως επί του παρόντος δεν κρίνεται απαραίτητο να κλείσουν.

Στοχευμένος εμβολιασμός κατά της μηνιγγίτιδας Β

Στη Βρετανία, το εμβόλιο κατά της μηνιγγίτιδας Β μπήκε στο πρόγραμμα για τα βρέφη από το 2015. Κάτι που σημαίνει πως όσοι είναι άνω των 10 ετών έχουν κάνει το εμβόλιο μόνο αν το έπραξαν ιδιωτικά.

Τώρα, η UKHSA ξεκινά στοχευμένο εμβολιασμό για φοιτητές στο Κεντ. «Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης, τις επόμενες ημέρες θα ξεκινήσει ένα μικρό στοχευμένο πρόγραμμα εμβολιασμού για τους φοιτητές που ζουν στις φοιτητικές εστίες του πανεπιστημίου του Κεντ στο Κάντερμπουρι. Το πρόγραμμα εμβολιασμού ενδέχεται να επεκταθεί περαιτέρω καθώς η UKHSA συνεχίζει να αξιολογεί τυχόν συνεχιζόμενο κίνδυνο για άλλους πληθυσμούς», ανέφερε η σχετική ανακοίνωση.

Παράλληλα, η UKHSA προσφέρει προληπτικά αντιβιοτικά σε φοιτητές. Μέχρι στιγμής έχουν χορηγηθεί 700 δόσεις. Η υπηρεσία καλεί όποιον επισκέφθηκε το Club Chemistry από τις 5 έως και τις 7 Μαρτίου να προσέλθει στα κέντρα που έχουν στηθεί, προκειμένου να λάβει προληπτική αντιβιοτική θεραπεία.

Εξαντλούνται τα εμβόλια για μηνιγγίτιδα Β

Την ίδια ώρα, οι φαρμακοποιοί καλούν το NHS να προχωρήσει σε πανεθνικό πρόγραμμα εμβολιασμού κατά της μηνιγγίτιδας Β για φοιτητές και έφηβους, καθώς παρατηρείται τεράστια αύξηση της ζήτησης και ελλείψεις.

«Τα φαρμακεία, ιδιαίτερα στο Κεντ, βλέπουν αύξηση στη ζήτηση για ιδιωτικό εμβολιασμό κατά της μηνιγγίτιδας Β. Ωστόσο, τα αποθέματα εξαντλούνται και ήδη σε κάποια φαρμακεία έχουν τελειώσει», επεσήμανε η δρ. Λέιλ Χάνμπεκ, διευθύνουσα σύμβουλος του Συνδέσμου Ανεξάρτητων Φαρμακείων.

Οι τρόποι μετάδοσης και τα συμπτώματα

Η μηνιγγίτιδα Β μεταδίδεται μέσω παρατεταμένης και στενής επαφής, συνήθως μέσω του βήχα, του φτερνίσματος και του φιλιού. Η Γκαγιάτρι Αμιρθάλινγκαμ, αναπληρώτρια διευθύντρια ανοσοποίησης της UKHSA επιβεβαίωσε ότι μπορεί να μεταδοθεί και με κοινή χρήση συσκευής ατμίσματος.

«Η μηνιγγιτιδοκοκκική νόσος μπορεί να μεταδοθεί με διάφορους τρόπους. Το άτμισμα είναι μόνο μία. Συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με τη στενή επαφή. Υπάρχουν άλλες δραστηριότητες που μπορούν να προωθήσουν την εξάπλωση. Όχι συγκεκριμένα το άτμισμα», δήλωσε.

Η νόσος μπορεί να εξελιχθεί γρήγορα. Τα πρώιμα συμπτώματα περιλαμβάνουν ξαφνικό υψηλό πυρετό, δυσκαμψία στον αυχένα, επιδεινούμενο πονοκέφαλο και εξάνθημα που δεν υποχωρεί αν πιεστεί με ποτήρι. Επίσης μπορεί να περιλαμβάνουν ευαισθησία στα έντονα φώτα, εμετό, διάρροια, επιληπτικές κρίσεις, πόνο στις αρθρώσεις και τους μυς, παραλήρημα και υπερβολική υπνηλία.

Αν εντοπιστεί έγκαιρα και χορηγηθούν αντιβιοτικά, οι περισσότεροι αναρρώνουν πλήρως. Αλλά περίπου 1 στους 10 πεθαίνουν και μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες επιπλοκές όπως απώλεια ακοής, ακρωτηριασμό, επιληψία ή μαθησιακές δυσκολίες.

Με πληροφορίες από Guardian, BBC