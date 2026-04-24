Η θέση της Βρετανίας για τα Φώκλαντ είναι δεδομένη και αμετάβλητη, επέμεινε η Ντάουνινγκ Στριτ, μετά από διαρροή του email.

Ένα εσωτερικό email του Πενταγώνου, που περιγράφει τις επιλογές που έχουν οι ΗΠΑ να τιμωρήσουν τους συμμάχους του ΝΑΤΟ που πιστεύουν ότι δεν υποστήριξαν τις επιχειρήσεις των ΗΠΑ στον πόλεμο με το Ιράν, ήταν αρκετό για να πυροδοτήσει νέα ένταση με την Βρετανία.

Στο email, γίνεται αναφορά στην αναθεώρηση της θέσης των ΗΠΑ στις αξιώσεις της Βρετανίας στα Νησιά Φόκλαντ αλλά και στην αναστολή της Ισπανίας από το ΝΑΤΟ, δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος στο Reuters.

Οι επιλογές πολιτικής περιγράφονται λεπτομερώς σε σημείωμα που συνέταξε ο Έλμπριτζ Κόλμπι, ο κορυφαίος σύμβουλος πολιτικής του Πενταγώνου, ο οποίος εξέφρασε την απογοήτευσή του για την αντιληπτή απροθυμία ή άρνηση ορισμένων συμμάχων να παραχωρήσουν στις ΗΠΑ δικαιώματα πρόσβασης, βάσεων και υπερπτήσεων - γνωστά ως ABO - για τον πόλεμο του Ιράν, δήλωσε ο αξιωματούχος. Ο Κόλμπι έγραψε ότι το ABO είναι «απλώς η απόλυτη βάση για το ΝΑΤΟ», σύμφωνα με τον αξιωματούχο, ο οποίος πρόσθεσε ότι οι επιλογές κυκλοφορούσαν μεταξύ των υψηλών επιπέδων στο Πεντάγωνο. Μία από τις επιλογές που περιγράφεται στο email προβλέπει την αναστολή «δύσκολων» χωρών από σημαντικές ή αναγνωρισμένου κύρους θέσεις στο ΝΑΤΟ, δήλωσε ο αξιωματούχος.

Η θέση του Ηνωμένου Βασιλείου για τα Φώκλαντ είναι δεδομένη και αμετάβλητη, επιμένει η Ντάουνινγκ Στριτ, μετά από διαρροή του email. Ο εκπρόσωπος του Κιρ Στάρμερ δεν αντέτεινε την πιθανή ακρίβεια του email, αλλά επέμεινε ότι η σχέση άμυνας και ασφάλειας του Ηνωμένου Βασιλείου με τις ΗΠΑ παρέμεινε εξαιρετικά ισχυρή.

Τραμπ κατά ΝΑΤΟ

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει ασκήσει σκληρή κριτική στους συμμάχους του ΝΑΤΟ επειδή δεν έστειλαν το ναυτικό τους για να βοηθήσουν στο άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ, το οποίο έκλεισε για την παγκόσμια ναυτιλία μετά την έναρξη του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου στο Ιράν. Έκτοτε έχει χλευάσει το ΝΑΤΟ, έχει επιτεθεί στη Βρετανία και στην Ισπανία, με ονομαστικές αναφορές στους πρωθυπουργούς τους Κιρ Στάρμερ και Πέδρο Σάντσεθ, και έχει απειλήσει ότι οι ΗΠΑ θα αποχωρήσουν από το ΝΑΤΟ. Την Παρασκευή απείλησε ότι θα «διώξει» την Ισπανία από το ΝΑΤΟ, κάτι που δεν συμμερίζονται μέλη ου βορειοατλαντικού συμφώνου.

Ωστόσο, το email δεν υπονοεί ότι οι ΗΠΑ θα αποχωρήσουν από το ΝΑΤΟ. Επίσης, δεν προτείνει το κλείσιμο βάσεων στην Ευρώπη. Ο αξιωματούχος αρνήθηκε να πει αν οι επιλογές περιλάμβαναν μια ευρέως αναμενόμενη απόσυρση ορισμένων δυνάμεων των ΗΠΑ από την Ευρώπη. Όταν ρωτήθηκε για το σχόλιο του σχετικά με το email, ο γραμματέας Τύπου του Πενταγώνου Κίνγκσλεϊ Γουίλσον απάντησε πως «όπως είπε ο Πρόεδρος Τραμπ, παρά όλα όσα έχουν κάνει οι ΗΠΑ για τους συμμάχους μας, το ΝΑΤΟ δεν ήταν εκεί για εμάς. Το Υπουργείο Πολέμου θα διασφαλίσει ότι ο Πρόεδρος έχει αξιόπιστες επιλογές που θα σημαίνουν ότι οι σύμμαχοί μας δεν θα είναι πλέον χάρτινες τίγρεις και αντ' αυτού θα κάνουν το καθήκον τους. Δεν έχουμε περαιτέρω σχόλια για τυχόν εσωτερικές συζητήσεις σχετικά με αυτό», δήλωσε ο Γουίλσον. Ερωτηθείς εάν είναι δυνατόν να ανασταλεί η συμμετοχή ενός συμμάχου στο ΝΑΤΟ, ένας αξιωματούχος του ΝΑΤΟ δήλωσε ότι «η Ιδρυτική Συνθήκη του ΝΑΤΟ δεν προβλέπει καμία διάταξη για αναστολή της συμμετοχής στο ΝΑΤΟ».

Η περίπτωση των Φώκλαντ

Η κυριαρχία των Νήσων Φώκλαντ «ανήκει στο Ηνωμένο Βασίλειο», δήλωσε η Downing Street, μετά από την έκθεση του Πενταγώνου ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να επανεξετάσουν τη θέση τους σχετικά με την αξίωση της Βρετανίας στην περιοχή.

Τα Νησιά Φώκλαντ, βρετανικά υπερπόντια εδάφη στον νοτιοδυτικό Ατλαντικό Ωκεανό, παραμένουν αντικείμενο διαμάχης κυριαρχίας μεταξύ Βρετανίας και Αργεντινής.

Ερωτηθείς για την έκθεση, εκπρόσωπος της Νταουνινγκ Στριτ δήλωσε την Παρασκευή πως «Τα Νησιά Φώκλαντ έχουν ψηφίσει με συντριπτική πλειοψηφία υπέρ της παραμονής ως υπερπόντια περιοχή του Ηνωμένου Βασιλείου και πάντα υποστηρίζαμε το δικαίωμα των νησιωτών στην αυτοδιάθεση και το γεγονός ότι η κυριαρχία ανήκει στο Ηνωμένο Βασίλειο».

Ο επίσημος εκπρόσωπος του πρωθυπουργού, Κιρ Στάρμερ, δήλωσε επίσης ότι η κυβέρνηση «δεν θα μπορούσε να είναι πιο σαφής σχετικά με τη θέση του Ηνωμένου Βασιλείου» και ότι «η κυριαρχία ανήκει στο Ηνωμένο Βασίλειο και το δικαίωμα των νησιωτών στην αυτοδιάθεση είναι ύψιστης σημασίας. Έχουμε εκφράσει αυτή τη θέση στο παρελθόν με σαφήνεια και συνέπεια σε διαδοχικές κυβερνήσεις των ΗΠΑ και τίποτα δεν πρόκειται να το αλλάξει αυτό». Προηγούμενες κυβερνήσεις των ΗΠΑ έχουν αναγνωρίσει επίσημα την de facto διοίκηση των νησιών από τη Βρετανία, αλλά δεν έχουν λάβει επίσημη θέση σχετικά με την κυριαρχία.

«Τα Νησιά Φώκλαντ έχουν απόλυτη εμπιστοσύνη στη δέσμευση που ανέλαβε η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου να υποστηρίξει και να υπερασπιστεί το δικαίωμά μας στην αυτοδιάθεση», ανέφερε η κυβέρνηση των νησιών σε ανακοίνωσή της.

«Βαθύ τραύμα» τα Φώκλαντ

Τα Φώκλαντ είναι μόνο ένα από τα πολλά εδάφη που αναφέρονται στο email του Πενταγώνου. Δεν υπάρχει καμία υπόδειξη σε αυτό το στάδιο για οποιαδήποτε συγκεκριμένη δράση, ωστόσο, σχολιάζουν τα βρετανικά Μέσα. Εικάζεται ότι αυτοί που διαρρέουν τα έγγραφα του Πενταγώνου καταρτίζουν ιδέες για να κατευνάσουν την άσκοπη οργή του προέδρου για το γεγονός ότι το ΝΑΤΟ δεν κάνει περισσότερα για το Ιράν.

Αλλά αυτό δεν απέτρεψε την προβλέψιμη υστερία που ξέσπασε στα βρετανικά μέσα ενημέρωσης. Πολλά είχαν παχυλούς τίτλους για «Βόμβα», με ένα Μέσο να αναφέρει λανθασμένα ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ ήδη «κατευθύνει» το Πεντάγωνο να αποσύρει την υποστήριξή του για τα νησιά του Νότιου Ατλαντικού.

Από τα ταμπλόιντ μέχρι τα μεγάλα έντυπα, υπάρχει μία πίεση να κινητοποιήσει την βρετανική οργή για το θέμα. Η αντίδραση λέει πολύ περισσότερα για τη βρετανική ανασφάλεια για τα Φώκλαντ παρά για τη δικαιολογημένη και γνήσια επίσημη ανησυχία για την ιστορία. Υπάρχουν όμως βάσιμοι λόγοι για τη συναισθηματική αντίδραση, σχολιάζει το Sky News. Ο Πόλεμος των Φώκλαντ παραμένει πηγή πατριωτικής υπερηφάνειας και ένα βαθύ τραύμα για τη Βρετανία.

«Περισσότεροι από χίλιοι Βρετανοί σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν. Περισσότεροι τραυματίστηκαν ψυχικά από αυτά που είδαν εκεί. Σε αυτό το μικρό νησιωτικό έθνος, οι περισσότεροι από εμάς γνωρίζουμε κάποιον που συμμετείχε στη στρατιωτική επιχείρηση] γράφει το βρετανικό Μέσο.

Ήταν επίσης μια επιτυχημένη στρατιωτική επιχείρηση, που απώθησε τους εισβολείς και ανέκτησε την περιοχή. Αλλά με την υπερηφάνεια για αυτό το επίτευγμα, υπάρχει επίσης η γνώση ότι η Βρετανία δεν μπόρεσε να το επαναλάβει. Ο Πόλεμος των Φώκλαντ είναι ένα από τα πολλά σημαντικά σημεία στην αφήγηση της εθνικής δυσφορίας και παρακμής.

Το πιο σημαντικό είναι ότι η σημερινή ιστορία του Reuters αγγίζει ένα νευραλγικό σημείο, επειδή πάντα υπήρχαν αμφιβολίες σχετικά με τη συμπεριφορά της Αμερικής κατά τη διάρκεια του πολέμου. Δεν ήταν η πλήρης υποστήριξη που θα ήλπιζε η βρετανική κυβέρνηση από τον σύμμαχό της με τις ιδιαίτερες σχέσεις.

Στην αρχή υπήρχε σκεπτικισμός από την κυβέρνηση Ρίγκαν. Μια αίσθηση ότι οι Βρετανοί είχαν ξεκινήσει μια αναδρομή στην εποχή του πολέμου και έπαιρναν ένα τεράστιο ρίσκο. Καθώς ο πόλεμος προχωρούσε, οι ΗΠΑ μετακινήθηκαν από μια πιο ουδέτερη θέση στην παροχή στρατιωτικής, μυστικής και υλικοτεχνικής υποστήριξης, αλλά φάνηκαν πολύ απρόθυμες σε πολλούς στην Βρετανία. Υπάρχει επομένως άφθονος πόνος στα Φώκλαντ που αυτή η ιστορία απειλεί να διαλύσει ακριβώς την παραμονή της επίσκεψης του βασιλιά Καρόλου στις ΗΠΑ, η οποία είναι ήδη βαθιά αμφιλεγόμενη.

«Κάρολος, το τρόπαιο»

Στην ανάλυσή του το Sky News επισημαίνει πως «ο βασιλιάς Κάρολο ίσως να παρουσιαστεί σαν φιλοξενούμενος - τρόπαιο από έναν ματαιόδοξο και ασταθή πρόεδρο των ΗΠΑ, βυθισμένο σε ατελείωτες αντιπαραθέσεις. Από τους ισχυρισμούς Τραμπ για προσωπική και οικογενειακή διαφθορά, μέχρι την έναρξη ενός πολέμου που θέτει σε κίνδυνο ολόκληρη την παγκόσμια οικονομία, μέχρι την προσωπική υποτίμηση των θυσιών και του θάρρους των βρετανικών στρατευμάτων στο Αφγανιστάν, αυτή η καυστική και ασυγχώρητη προσβολή είναι που ο μονάρχης και ο λαός του οποίου ηγείται ως αρχιστράτηγος θα θυμούνται με τον πιο οδυνηρό τρόπο καθώς θα παρελαύνουν στις Ηνωμένες Πολιτείες».

Αυτό που ήδη έμοιαζε με ένα πολύ δύσκολο ταξίδι για τον βασιλιά Κάρολο, μόλις έγινε ακόμη πιο απαιτητικό. Όσο σκιιώδες κι αν είναι, αυτό το υπόμνημα του Πενταγώνου αναδεικνύει την άτονη υποστήριξη της Αμερικής την τελευταία φορά που η Βρετανία πήγε μόνη της σε πόλεμο και δεν κάνει τίποτα για να ελαφρύνει τη θέση του βασιλιά Καρόλου.

Με πληροφορίες του Reuters/BBC/SkyNews





