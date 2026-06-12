Ο Ολυμπιακός κέρδισε την ουγγρική Φερεντσβάρος στη διαδικασία των πέναλντι.

Σε έναν αγώνα που εξελίχθηκε σε πραγματικό θρίλερ στη Μάλτα, η γυναικεία ομάδα πόλο του Ολυμπιακού αναδείχθηκε πρωταθλήτρια Ευρώπης για 4η φορά στην ιστορία της. Οι «ερυθρόλευκες» επικράτησαν της ουγγρικής Φερεντσβάρος στη διαδικασία των πέναλτι με συνολικό σκορ 17-14, μετά από έναν συγκλονιστικό στην εξέλιξή του κανονικό αγώνα που έληξε ισόπαλος 14-14.

Η αναμέτρηση είχε συνεχείς ανατροπές. Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε δυνατά παίρνοντας προβάδισμα με 4-1 και έκλεισε το πρώτο ημίχρονο μπροστά στο σκορ με 7-5, έχοντας σε εξαιρετική ημέρα την τερματοφύλακα Ιωάννα Σταματοπούλου.

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Στο δεύτερο μισό η Φερεντσβάρος αντέδρασε, προσπέρασε στο σκορ και έφτασε να προηγείται με δύο γκολ διαφορά (14-12) περίπου τρία λεπτά πριν από τη λήξη. Η ελληνική ομάδα, ωστόσο, δεν κατέθεσε τα όπλα. Με ένα γκολ της Άντριους και μια εντυπωσιακή προσπάθεια της Σάντα στα 13 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος, ο Ολυμπιακός ισοφάρισε σε 14-14, στέλνοντας το ματς στα πέναλτι.

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Η κίνηση-ματ που έκρινε τον τίτλο ήρθε από τον προπονητή του Ολυμπιακού, Γιώργο Ντόσκα. Πριν ξεκινήσει η «ρωσική ρουλέτα» των πέναλτι, επέλεξε να αντικαταστήσει τη βασική τερματοφύλακα, ρίχνοντας στο νερό την αναπληρωματική Μπριτ Φαν ντε Ντόλμεστιν. Η Ολλανδέζα γκολκίπερ δικαίωσε απόλυτα την έμπνευση του προπονητή της, πραγματοποιώντας τις καθοριστικές αποκρούσεις που χάρισαν στον Ολυμπιακό την κούπα με επιμέρους σκορ 3-0 στα πέναλτι.

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Ο σύλλογος του Ολυμπιακού ζεί για άλλη μία φορά μεγάλες ευρωπαϊκές στιγμές, λίγες εβδομάδες μετά την κατάκτηση της Euroleague στο μπάσκετ ανδρών.

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Δείτε τα highlight της αναμέτρησης

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