Από την επίθεση τραυματίστηκαν έντεκα άτομα.

Τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και 11 ακόμη είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός της ένοπλης επίθεση στο κέντρο της πόλης Μίντλαντ, στο Τέξας των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με το δίκτυο CBS, ο δράστης της επίθεσης ταμπουρώθηκε μέσα σε κτήριο, ωστόσο εξουδετερώθηκε από τις ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας γύρω στις 11:40 το πρωί (τοπική ώρα).

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Πολλά άτομα διακομίσθηκαν σε νοσοκομεία της περιοχής, όπως επιβεβαίωσε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας του Μίντλαντ, Στιούαρτ Ντόριν, στην USA TODAY.

Όπως μεταδίδει η New York Post, στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας τους ή τη σοβαρότητα των τραυματισμών τους.

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«Οι αστυνομικοί άκουσαν πυροβολισμούς να προέρχονται από το κτίριο και κινήθηκαν γρήγορα για να ασφαλίσουν και να εκκαθαρίσουν την περιοχή», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο αρχηγός της αστυνομίας του Μίντλαντ, Γκρεγκ Σνόου.

«Ειδικές δυνάμεις της αστυνομίας βρίσκονται στο σημείο για να συντονίσουν την επιχείρηση. Οι προσπάθειες για την ασφαλή επίλυση της κατάστασης με τον δράστη βρίσκονται σε εξέλιξη», πρόσθεσε.

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Το σημείο ενισχύεται συνεχώς με ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις. Από τις εικόνες που μεταδίδουν τα αμερικανικά ΜΜΕ, διακρίνονται δεκάδες πάνοπλοι αστυνομικοί καθώς και θωρακισμένα οχήματα των ειδικών δυνάμεων.

Σε εξέλιξη η επιχείρηση της Αστυνομίας

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Τέσσερις τραυματίες στο χειρουργείο

Σύμφωνα με τη νεότερη ενημέρωση, τέσσερις τραυματίες πέρασαν την πόρτα του χειρουργείου, ενώ άλλοι 5 είναι σε σταθερή κατάσταση.

Νωρίτερα, το νοσοκομείο Midland Memorial είχε τεθεί σε καθεστώς lockdown, με την διοίκηση να δηλώνει «Παρακαλούμε αποφύγετε το νοσοκομείο εάν δεν χρειάζεστε επείγουσα ιατρική φροντίδα. Πρόκειται για μια ενεργή κατάσταση. Θα παρέχουμε περισσότερες ενημερώσεις μόλις γίνουν διαθέσιμες».

Το lockdown άρθηκε, ωστόσο οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή.

{https://x.com/CBSNews/status/2065477081044074987}