Ο Τραμπ κατηγορεί το Ιράν ότι διαρρέει fake news για τη συμφωνία - «Πολύ ανέντιμοι άνθρωποι»

Νέες απειλές εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ με αφορμή τη συμφωνία με το Ιράν, που έχει ο ίδιος ανακοινώσει ότι έχουν υπογράψει αν και η Τεχεράνη από τη πλευρά της ακόμα δεν έχει επιβεβαιώσει κάτι.

«Οι όροι που διέρρευσε το Ιράν στα fake news, δεν έχουν καμία σχέση με τους όρους που συμφωνήθηκαν γραπτώς. Αυτά που είπαν, συμπεριλαμβανομένης της αδύναμης και αξιολύπητης δήλωσής τους περί συμφωνίας, δεν έχουν καμία σχέση με την αλήθεια. Πολύ ανέντιμοι άνθρωποι για να συνδιαλλαγείς μαζί τους. Στην περίπτωσή τους δεν υπάρχει η διαπραγμάτευση καλή τη πίστη. Εκπληκτικό! Επίσης, είναι τελείως απαράδεκτη η πλήρως αποτυχημένη επίθεση με drone χθες το βράδυ εναντίον ινδικών πλοίων που έφευγαν από το Στενό του Ορμούζ. Καλύτερα να συνέλθουν και γρήγορα μάλιστα».

Πριν από λίγο το πρακτορείο Fars, που συνδέεται με τους Φρουρούς της Επανάστασης» επικαλούμενο ιρανική πηγή ανέφερε πως «οι ισχυρισμοί του Τραμπ και κάποιων ξένων Μέσων ότι η συμφωνία έχει οριστικοποιηθεί και έχει προγραμματιστεί η υπογραφή της στη Γενεύη την Κυριακή είναι τελείως αναληθείς».

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Τα ιρανικά κρατικά ΜΜΕ ανέφεραν νωρίτερα την Παρασκευή πως στην πολυσυζητημένη συμφωνία αναφέρεται πως το Ιράν δεν θα δεσμευτεί να παραχωρήσει τη διαχείριση του Στενού του Ορμούζ και ότι η συμφωνία απαιτεί την αποδέσμευση 24 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τα παγωμένα κεφάλαια του Ιράν.

Η συμφωνία ΗΠΑ- Ιράν σύμφωνα με το CNN περιλαμβάνει τους όρους διάλυσης του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν και τον τερματισμό της χρηματοδότησης από πλευράς Τεχεράνης των τρομοκρατικών ομάδων, σύμφωνα με ανώτατο αξιωματούχο της διοίκησης Τραμπ.

Σύμφωνα με τον αξιωματούχο, οι όροι στους οποίους φέρεται να συμφώνησαν οι Ιρανοί είναι οι εξής:

- το πυρηνικό υλικό θα καταστραφεί και υα απομακρυνθεί

- θα διαλυθεί το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν

- δεν θα αποδεσμευθούν καθόλου χρήματα στο Ιράν από παγωμένα κεφάλαια μέχρι να συμφωνήσουν

- το Στενό του Ορμούζ θα είναι ανοιχτό

- καμία στήριξη του Ιράν σε τρομοκρατικές ομάδες.

Ο αξιωματούχος χαρακτήρισε τη συνθήκη ως «μια συμφωνία βασισμένη στην απόδοση». Ιρανοί αξιωματούχοι έχουν δηλώσει στο παρελθόν ότι δεν θα υπογράψουν συμφωνία χωρίς την αποδέσμευση κεφαλαίων και έχουν επανειλημμένα αρνηθεί ότι θα ασχοληθούν με τη χρηματοδότηση τρομοκρατικών ομάδων.