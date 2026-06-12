Η Duffy το 2020 αποκάλυψε πως εννέα χρόνια πριν, το 2011, όταν ήταν στο απόγειο της καριέρας της «τη βίασαν, τη νάρκωσαν και την κράτησαν αιχμάλωτη επί μέρες».

Η Ουαλή τραγουδίστρια Duffy, λίγες μέρες μετά την ανακοίνωσή της ότι επανέρχεται στη σκηνή μετά από 15 χρόνια αφάνειας, φωτογραφήθηκε δημόσια για πρώτη φορά.

Η Duffy αποσύρθηκε από τα φώτα της δημοσιότητας μετά από την τραυματική εμπειρία που είχε όταν την απήγαγαν και τη βίασαν, όπως η ίδια αποκάλυψε μετά από χρόνια. Η 41χρονη τραγουδοποιός έγινε γνωστή ήδη από την κυκλοφορία του πρώτου της single «Rockferry» το 2007 και έφτασε στην κορυφή των βρετανικών charts με το ομώνυμο άλμπουμ της ένα χρόνο αργότερα.

Όμως μόλις τρία χρόνια μετά, το 2010, και αφού κυκλοφόρησε το δεύτερο άλμπουμ της, εξαφανίστηκε από τα φώτα της δημοσιότητας. Το 2020, αποκάλυψε τον τραγικό λόγο που αποσύρθηκε από τα πολιτιστικά δρώμενα. Όπως η ίδια εξήγησε «την βίασαν, τη νάρκωσαν και την κράτησαν αιχμάλωτη επί μέρες» και χρειάστηκε χρόνο για να ανακάμψει.

Πριν από λίγες μέρες, ωστόσο προς μεγάλη χαρά των φανς η Duffy ανακοίνωσε με ανάρτησή της την πρώτη της live εμφάνιση, μετά από χρόνια. Η Ουαλή τραγουδίστρια δεν έχει εμφανιστεί live από το 2011. Είπε στους φανς της με story της στο Instagram, πως θα δώσει μία συναυλία σε «μυστική οικεία τοποθεσία στο Λονδίνο στις 5 Ιουλίου. Για τα εισιτήρια του live της όπως είπε θα γίνει κλήρωση. «Δεν θα ήθελα τίποτα άλλο παρά να παραστείτε μερικοί από εσάς» είπε η Duffy.

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«Όμως είναι ένας μικρός χώρος και θα επιλέξουμε μόνο μερικούς, αλλά πραγματικά ανυπομονώ, θα πω μερικά νέα μου τραγούδια» συνέχισε. Ωστόσο η Duffy, δεν αποκάλυψε πού θα γίνει το live, αλλά κάλεσε τους φανς να εγγραφούν για εισιτήρια για την κλήρωση. Για την συμμετοχή χρειάζεται η ημερομηνία γέννησης, ο τόπος γέννησης και τα στοιχεία επικοινωνίας, και όσοι δηλώσουν συμμετοχή θα λάβουν ένα email από την καλλιτέχνιδα που θα εξηγεί ότι «οι νικητές θα ειδοποιηθούν στις 15 Ιουνίου».

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