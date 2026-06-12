Το Μπρεντ υποχώρησε κατά 3,3% στα 87,44 δολάρια ανά βαρέλι.

Πτωτικά κινούνται την Παρασκευή οι τιμές του Μπρεντ, καθώς οι αγορές προεξόφλησαν ότι μια συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για τον τερματισμό της μεταξύ τους κρίσης ενδέχεται να βρίσκεται κοντά, παρά τις αντικρουόμενες δηλώσεις από τις δύο πλευρές σχετικά με το περιεχόμενο του προσχεδίου συμφωνίας.

Το Μπρεντ υποχώρησε κατά 3,3% στα 87,44 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ στο χαμηλότερο σημείο της συνεδρίασης οι απώλειες άγγιξαν το 5%, μετά τις δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι η σύγκρουση με το Ιράν έχει ουσιαστικά διευθετηθεί και ότι μια συμφωνία θα μπορούσε να υπογραφεί μέσα στις επόμενες ημέρες.

Ωστόσο, το κλίμα μεταβλήθηκε όταν ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης δημοσίευσαν έγγραφο που παρουσιάστηκε ως σχέδιο συμφωνίας. Ο Αμερικανός πρόεδρος απέρριψε το περιεχόμενό του, υποστηρίζοντας ότι οι όροι που διέρρευσαν «δεν έχουν καμία σχέση» με όσα έχουν συμφωνηθεί εγγράφως μεταξύ των δύο πλευρών, ενώ κατηγόρησε την Τεχεράνη ότι δεν διαπραγματεύεται με καλή πίστη και αναφέρθηκε σε επίθεση με drone εναντίον ινδικού πλοίου.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα του ιρανικού πρακτορείου Mehr, το προσχέδιο προβλέπει αποχώρηση αμερικανικών δυνάμεων από την περιοχή γύρω από το Ιράν, άρση του ναυτικού αποκλεισμού εντός 30 ημερών και παροχή 300 δισ. δολαρίων για την ανοικοδόμηση της χώρας, ενώ η Τεχεράνη θα προχωρούσε στην επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ υπό δικούς της όρους.

Την ίδια ώρα, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Σεγιέντ Αμπάς Αραγτσί δήλωσε ότι ένα μνημόνιο κατανόησης μεταξύ των δύο χωρών «δεν ήταν ποτέ πιο κοντά», καλώντας τα μέσα ενημέρωσης να αποφύγουν τις εικασίες μέχρι την οριστικοποίησή του. Παράλληλα, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς διέψευσε πληροφορίες περί οικονομικών ανταλλαγμάτων προς την Τεχεράνη, υπογραμμίζοντας ότι οποιαδήποτε οικονομικά οφέλη θα εξαρτηθούν από την πλήρη τήρηση των υποχρεώσεων του Ιράν.