Αξιωματούχος του ΝΑΤΟ δήλωσε στο BBC ότι η ιδρυτική συνθήκη της Συμμαχίας «δεν προβλέπει καμία δυνατότητα αναστολής της ιδιότητας μέλους του ΝΑΤΟ ή αποβολής του».

«Δεν υπάρχει πρόβλεψη για αναστολή ή αποβολή κρατών-μελών από τη στρατιωτική συμμαχία», τονίζει το ΝΑΤΟ με αφορμή δημοσίευμα του Reuters, σύμφωνα με το οποίο οι ΗΠΑ εξετάζουν την αποβολή της Ισπανίας λόγω της στάσης της στον πόλεμο με το Ιράν.

Το Reuters επικαλέστηκε Αμερικανό αξιωματούχο, ο οποίος ανέφερε ότι εσωτερικό email του αμερικανικού Πενταγώνου πρότεινε τιμωρητικά μέτρα για τους σύμμαχους που η Ουάσινγκτον θεωρεί ότι δεν υποστήριξαν την αμερικανική εκστρατεία.

Το email πρότεινε επίσης να επανεξεταστεί η θέση των ΗΠΑ για την αξίωση της Βρετανίας επί των Νησιών Φώκλαντ στον νότιο Ατλαντικό, τα οποία διεκδικεί επίσης η Αργεντινή.

Αξιωματούχος του ΝΑΤΟ δήλωσε στο BBC ότι η ιδρυτική συνθήκη της Συμμαχίας «δεν προβλέπει καμία δυνατότητα αναστολής της ιδιότητας μέλους του ΝΑΤΟ ή αποβολής του».

Βερολίνο και Ρώμη στο πλευρό της Μαδρίτης

Βερολίνο και Ρώμη στάθηκαν στο πλευρό της Μαδρίτης μετά τις απειλές των ΗΠΑ κατά της Ισπανίας σχετικά με πιθανή αναστολή της συμμετοχής της στο ΝΑΤΟ.

Ένας εκπρόσωπος της γερμανικής κυβέρνησης δήλωσε σήμερα ότι η ένταξη της Ισπανίας στο ΝΑΤΟ δεν τίθεται υπό αμφισβήτηση. «Η Ισπανία είναι κράτος μέλος του ΝΑΤΟ. Και δεν βλέπω κανένα λόγο για τον οποίο αυτό θα έπρεπε να αλλάξει», δήλωσε ο εκπρόσωπος όταν ρωτήθηκε για το θέμα κατά τη διάρκεια τακτικής συνέντευξης Τύπου.⁠

Το ΝΑΤΟ πρέπει να «παραμείνει ενωμένο», δήλωσε από την πλευρά της η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι από τη Λευκωσία, όταν ρωτήθηκε για δημοσιεύματα για τις απειλές των ΗΠΑ κατά της Ισπανίας. «Πιστεύω ότι το ΝΑΤΟ πρέπει να παραμείνει ενωμένο. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα πλεονέκτημα που διαθέτουμε», τόνισε.

Σάντσεθ: Δεν εργαζόμαστε με βάση e-mails

Ο ηγέτης της Ισπανίας απέρριψε επίσης το δημοσίευμα.

Απαντώντας σε ερωτήσεις ισπανών δημοσιογράφων κατά την έναρξη της σημερινή άτυπης συνόδου κορυφής της ΕΕ στην Κύπρο, ο Πέδρο Σάντσεθ τόνισε: «Η Ισπανία είναι ένας αξιόπιστος εταίρος στους κόλπους του ΝΑΤΟ και εκπληρώνουμε τις υποχρεώσεις μας έναντι της Συμμαχίας. Συνεπώς, καμιά ανησυχία».

«Δεν εργαζόμαστε με βάση e-mails, εργαζόμαστε με βάση επίσημα έγγραφα και τις θέσεις που διατυπώνονται από την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών», πρόσθεσε.

«Η θέση της ισπανικής κυβέρνησης είναι καθαρή: απόλυτη συνεργασία με τους συμμάχους μας, όμως πάντα στο πλαίσιο της διεθνούς νομιμότητας», συνέχισε.

Η ισπανική κυβέρνηση του Πέδρο Σάντσεθ έχει αντιταχθεί στον πόλεμο που από τα τέλη Φεβρουαρίου διεξάγεται από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν.

Αυτή η σταθερή θέση έχει εκνευρίσει πολύ τον αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος κατηγόρησε τη Μαδρίτη ότι αρνήθηκε να αφήσει τις Ηνωμένες Πολιτείες να χρησιμοποιήσουν στρατιωτικές βάσεις στην Ανδαλουσία για να διεξάγουν αεροπορικές επιθέσεις, φθάνοντας μέχρι να απειλήσει «να σταματήσει κάθε εμπόριο» ανάμεσα στις δύο χώρες.

Εδώ και μήνες ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγορεί επίσης την Ισπανία ότι δεν έχει αυξήσει στο 5% του ΑΕΠ τις στρατιωτικές δαπάνες της, όπως προβλέπεται από το νέο στόχο του ΝΑΤΟ που προωθείται από την Ουάσινγκτον.

Βρετανία: Η κυριαρχία των νησιών Φώκλαντ ανήκει στη Βρετανία

Η κυριαρχία των Νήσων Φώκλαντ ανήκει στη Βρετανία, δήλωσε σήμερα εκπρόσωπος του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ, με αφορμή το εσωτερικό υπόμνημα του Πενταγώνου που πρότεινε την αναθεώρηση της θέσης των ΗΠΑ σχετικά με την αξίωση της Βρετανίας επί των νησιών Φώκλαντ, ως τιμωρία για τη στάση της Βρετανίας στον πόλεμο του Ιράν.

«Δεν μπορούμε να είμαστε πιο σαφείς σχετικά με τη θέση του Ηνωμένου Βασιλείου για τα νησιά Φώκλαντ. Είναι μακροχρόνια, είναι αμετάβλητη», δήλωσε ο εκπρόσωπος σε δημοσιογράφους.

«Η κυριαρχία ανήκει στο Ηνωμένο Βασίλειο και το δικαίωμα των νησιών στην αυτοδιάθεση είναι υπεράνω όλων. Ήταν η πάγια θέση μας και θα παραμείνει έτσι», συμπλήρωσε ο εκπρόσωπος, προσθέτοντας ότι η Βρετανία έχει διατυπώσει αυτή τη θέση «με σαφήνεια και με συνέπεια σε διαδοχικές κυβερνήσεις των ΗΠΑ».

Η Βρετανία και η Αργεντινή πολέμησαν έναν σύντομης διάρκειας πόλεμο το 1982 για τα νησιά, μετά την αποτυχημένη προσπάθεια της Αργεντινής να τα καταλάβει. Περίπου 650 Αργεντινοί και 255 Βρετανοί στρατιωτικοί σκοτώθηκαν στον πόλεμο αυτό, που έληξε με την παράδοση της Αργεντινής.

Ερωτηθείς αν ο Στάρμερ πιστεύει ότι επρόκειτο για μια προσπάθεια των ΗΠΑ να ασκήσουν πίεση σε αυτόν για να μπει η Βρετανία στον πόλεμο του Ιράν, ο εκπρόσωπός του είπε:

«Έχει μιλήσει γι' αυτό και έχει επίσης μιλήσει για το πώς αυτή η πίεση δεν τον επηρεάζει και θα ενεργεί πάντα προς το εθνικό συμφέρον και αυτό θα παραμείνει πάντα έτσι».

Με πληροφορίες από BBC, Reuters