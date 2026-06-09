Στο γήπεδο της Ρεάλ συναντήθηκαν ο πάπας Λέων και ο Πορτορικανός στάρ.

«Ναι... Το επιβεβαιώνω. Αυτός (ο Bad Bunny) ήταν με την οικογένειά του και μερικούς άλλους» και το πάπας Λέων «τους χαιρέτησε για λίγο πριν φύγει από το γήπεδο» είπε ο εκπρόσωπος του Βατικανού Ματέο Μπρούνι στους δημοσιογράφους μετά τις φήμες που κυκλοφόρησαν για την περίεργη αυτή συνάντηση,

Τα ισπανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι η ομάδα του πάπα και η συνοδεία του Bad Bunny ακόμα δεν έχουν αποφασίσει την καλύτερη στιγμή για να δημοσιεύσουν φωτογραφίες από τη συνάντησή τους. Άλλα Μέσα ανέφεραν ότι οι δυο τους είχαν μία ιδιωτική σύντομη συνάντηση.

Η συνάντηση έγινε στο Μπερναμπέου. Το εμβληματικό γήπεδο των 80.000 ανθρώπων γέμισε ασφυκτικά για να παρακολουθήσει τη συνάντηση μεταξύ του Πάπα και της επισκοπικής κοινότητας της Μαδρίτης την τρίτη ημέρα του ταξιδιού του ποντίφικα στην Ισπανία.

Η παραμονή του στη Μαδρίτη συνέπεσε με συναυλίες του διάσημου Bad Bunny στο στάδιο Metropolitano της Ατλέτικο Μαδρίτης, μέρος της παγκόσμιας περιοδείας του «Debi Tirar Mas Fotos».

{https://x.com/valuetainment/status/2064397292296183824}

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«Πιστεύω ότι πολλοί θα δουν το Bad Bunny. Αλλά νομίζω ότι θα υπάρχουν και λίγοι εδώ για να δουν τον πάπα. Και αυτό λέει κάτι» είπε ο ποντίφικας στους δημοσιογράφους απαντώνατας στις φήμες που έκαναν λόγο για μία διχασμένη νεολαία μεταξύ πνευματικότητας και ποπ μουσικής.

{https://x.com/rtvenoticias/status/2064371445971439659}

Με πληροφορίες του France24