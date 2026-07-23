Από τη Μαρία Κάλλας, μέχρι ποτάμια και πτηνά στα νέα χαρτονομίσματα του ευρώ.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα παρουσίασε τα 10 υποψήφια σχέδια που επιλέχθηκαν για την επόμενη σειρά χαρτονομισμάτων του ευρώ και καλεί τους πολίτες να πουν τη γνώμη τους.

Οι δέκα προτάσεις έχουν δύο θέματα «Ευρωπαϊκός πολιτισμός» και «Ποταμοί και πτηνά». Τα υποψήφια χαρτονομίσματα απεικονίζονται μεγάλες προσωπικότητες της ευρωπαϊκής ιστορίας, από τη Μαρία Κάλλας και τον Λούντβιχ βαν Μπετόβεν, μέχρι τον Λεονάρντο Ντα Βίντσι, τον Μιγκέλ ντε Θερβάντες και τη Μαρί Κιουρί μεταξύ άλλων.

Στις 10 προτάσεις που μπήκαν στην τελική λίστα είναι και μία από την Ελλάδα, της Μυρσίνης Βαρδοπούλου. Σημειώνεται πως αυτός είναι ο πρώτος ολοκληρωμένος επανασχεδιασμός των χαρτονομισμάτων του ευρώ από την κυκλοφορία τους, το 2002.

Έρευνα για το νέο ευρώ έως τις 21 Σεπτεμβρίου

Στον διαγωνισμό για τα νέα χαρτονομίσματα του ευρώ υποβλήθηκαν περισσότερες από 1.200 αιτήσεις γραφιστών. Από αυτούς, οι 25 κλήθηκαν να δημιουργήσουν τις προτάσεις τους για ένα ή και τα δύο θέματα της νέας σειράς των χαρτονομισμάτων.

Στη συνέχεια, μια ανεξάρτητη επιτροπή 21 ειδικών από διάφορους τομείς- όπως η γραφιστική, η επικοινωνία, η νευροεπιστήμη και η ιστορία- που προτάθηκαν από τις κεντρικές τράπεζες της Ευρώπης, επέλεξαν την τελική λίστα με τις 10 υποψηφιότητες.

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Τώρα, η ΕΚΤ καλεί τους πολίτες να πουν την άποψή τους για τα υποψήφια σχέδια έως τις 21 Σεπτεμβρίου. Παράλληλα θα πραγματοποιηθεί έρευνα, από εταιρεία δημοσκοπήσεων, με τις ίδιες ερωτήσεις. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα ανακοινώσει τα αποτελέσματα των δύο ερευνών αφού επιλεγεί η πρόταση που θα αποτελέσει την επόμενη σειρά χαρτονομισμάτων του ευρώ.

ΕΔΩ μπορείτε να δείτε τα υποψήφια σχέδια για τα νέα χαρτονομίσματα του ευρώ και να πείτε τη γνώμη σας.