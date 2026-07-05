Τα ευρήματα προκάλεσαν αίσθηση και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου οι εικόνες των ψεύτικων χαρτονομισμάτων έγιναν γρήγορα viral, προκαλώντας σχόλια και αντιδράσεις για την πρωτότυπη, αλλά παράνομη μέθοδο απόκρυψης της υπεξαίρεσης.

Μια ασυνήθιστη υπόθεση οικονομικής απάτης έχει προκαλέσει αίσθηση, καθώς διευθυντής τράπεζας φέρεται να υπεξαίρεσε χρήματα αντικαθιστώντας τα με παιδικά χαρτονομίσματα που απεικόνιζαν καρτούν.

Σύμφωνα με τα διεθνή μέσα, ο τραπεζικός διευθυντής σε υποκατάστημα της Saemaul Credit Union στη Νότια Κορέα κατάφερε να αφαιρέσει περίπου 70 εκατομμύρια γουόν (περίπου 45.000 δολάρια), τοποθετώντας στη θέση τους ψεύτικα χαρτονομίσματα-παιχνίδια μέσα στο θησαυροφυλάκιο της τράπεζας.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν διαπιστώθηκαν ελλείψεις στο ταμείο, ενώ οι εσωτερικοί έλεγχοι οδήγησαν στα ίχνη του διευθυντή, ο οποίος φέρεται να έχει ήδη ομολογήσει την πράξη του. Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο της υπόθεσης είναι τα ίδια τα χαρτονομίσματα, τα οποία δεν ήταν πραγματικά χρήματα, αλλά παιδικά αντίγραφα με ζωγραφισμένα ζώα, όπως πάπιες και αρκούδες.

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