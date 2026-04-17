Οι ληστές πήραν όμηρους πελάτες και υπαλλήλους, οι οποίοι διασώθηκαν περίπου δύο ώρες αργότερα.

Ληστές τράπεζας στη Νάπολη κράτησαν για δύο ώρες ως ομήρους 25 άτομα, πριν διαφύγουν μέσω σήραγγας, έχοντας πρώτα αδειάσει θυρίδες ασφαλείας, ανέφερε πηγή της αστυνομίας στο AFP.

Τρεις μασκοφόροι ληστές, ένας εκ των οποίων «ήταν σίγουρα οπλισμένος», εισέβαλαν σε υποκατάστημα της γαλλικής τράπεζας Credit Agricole στη Νάπολη γύρω στις 11.30 π.μ. (τοπική ώρα), ανέφερε η πηγή.

Πήραν όμηρους πελάτες και υπαλλήλους, οι οποίοι διασώθηκαν περίπου δύο ώρες αργότερα, πρόσθεσε.

«Χάρη στην άμεση αντίδραση... όλοι οι όμηροι απελευθερώθηκαν λίγο μετά τις 1.30 μ.μ. τοπική ώρα, χωρίς σοβαρούς τραυματισμούς», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο νομάρχης της Νάπολης, Michele di Bari.

Η αστυνομία έσπασε τα παράθυρα για να μπει στην τράπεζα, όπως δείχνουν πλάνα από βίντεο τοπικών μέσων ενημέρωσης από τον τόπο του συμβάντος.

Ωστόσο, οι ληστές διέφυγαν μέσω ενός τούνελ που οδηγούσε «στους υπονόμους», ανέφερε η αστυνομική πηγή.

«Οι ληστές πήραν το περιεχόμενο δεκάδων θυρίδων ασφαλείας», πρόσθεσε.

Όταν ρωτήθηκε για την αξία των κλεμμένων αντικειμένων, απάντησε: «Κανείς εκτός από τους πελάτες δεν γνωρίζει τι περιείχαν αυτές οι θυρίδες».

Έξι πελάτες της τράπεζας που κρατήθηκαν σε ομηρία μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με συμπτώματα σοκ και πήραν εξιτήριο δυο ώρες μετά.

Με πληροφορίες από AFP