Το επίκεντρο του σεισμού ήταν στις ακτές της Καλαβρίας, στη Νότια Ιταλία. Η ανάρτηση του Γεράσιμου Παπαδόπουλου.

Ισχυρός σεισμός σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης (01:12 ώρα Ελλάδας) στη Νότια Ιταλία και συγκεκριμένα στις ακτές της Καλαβρίας. Ο σεισμός έγινε αισθητός σε όλη τη νότια Ιταλία. Είχε μέγεθος 6,2 Ρίχτερ, με επίκεντρο ανοιχτά των ακτών της Κοζέντσα, ενώ το εστιακό βάθος ήταν στα 200χλμ.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές, αλλά η Πολιτική Προστασία συνεχίζει τις έρευνές της, ενώ ο επικεφαλής του τμήματος, Φάμπιο Τσιτσιλιάνο, έθεσε σε συναγερμό την ομάδα κρίσης.

Η ανάρτηση του Γεράσιμου Παπαδόπουλου

«Ισχυρός σεισμός μεγέθους 6.1 στην Ν. Ιταλία. Οι πρώτες μετρήσεις δείχνουν εστιακό βάθος 250 χλμ. Αν είναι έτσι τότε δεν αναμένουμε σημαντικές βλάβες, αλλά ακόμη είναι νωρίς».

Σύμφωνα με τους ειδικούς, το βάθος του μεγάλου σεισμού μείωσε δραστικά την άνοδο των σεισμικών κυμάτων σε μεγαλύτερα υψόμετρα, μειώνοντας την επιτάχυνσή τους πριν προλάβουν να επηρεάσουν τις υποδομές και τις κατοικημένες περιοχές. Αντίθετα, το μεγάλο βάθος διέδωσε τα κύματα οριζόντια σε μια τεράστια περιοχή, εξηγώντας έτσι γιατί ο σεισμός έγινε αισθητός σε μια τόσο τεράστια περιοχή.

Σημειώνεται ότι η πρώτη εκτίμηση από το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο ήταν 6,5 ρίχτερ.

