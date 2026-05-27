Ο καθηγητής Παπαδόπουλος επισημαίνει την αναγκαιότητα προσεισμικών ελέγχων από τον ΟΑΣΠ σε όλες τις σχολικές μονάδες καθώς οι υποδομές είναι γερασμένες.

Από θαύμα γλίτωσαν τα χειρότερα οι μαθητές του 1ου Γυμνασίου Καβάλας την Τρίτη 19 Μαΐου μετά την πτωση σοβάδων από την οροφή τάξης εν ώρα λειτουργίας του σχολείου. Το περιστατικό συνέβη την ώρα του διαλείμματος και έτσι αποφεύχθηκαν τα χειρότερα. Όπως καταγγέλλει η Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων των Σχολείων του Δήμου Καβάλας με αφορμή το περιστατικό, «εξακολουθούμε να βασιζόμαστε «στην τύχη» για την ασφάλεια των μαθητών στα σχολικά κτίρια του. Ήρθε πάλι «η τύχη» και βοήθησε, ώστε να μην υπάρξει σοβαρός τραυματισμός μαθητών, καθώς οι σοβάδες αποκολλήθηκαν από την οροφή της αίθουσας και έπεσαν πάνω σε θρανία και καρέκλες. Είναι η πολλοστή φορά που ως Ένωση Συλλόγων Γονέων «χτυπούμε το καμπανάκι» για την κακή κατάσταση των σχολικών κτιρίων του Δήμου Καβάλας εξαιτίας της έλλειψης συστηματικών συντηρήσεων τα προηγούμενα χρόνια. Ειδικά για το 1ο Γυμνάσιο, το πρόβλημα με τη στέγη του κτιρίου, αλλά και η γενικότερη κακή κατάστασή του παραμένουν, παρά τις δεσμεύσεις της Διοίκησης του Δήμου ότι θα προχωρούσε ήδη από το προηγούμενο καλοκαίρι σε εργασίες συντήρησης.»

Οι εικόνες από την πτώση σοβάδων

Στον απόηχο αυτών των εικόνων ιδιαίτερη σημασία έχει ο κώδωνας κινδύνου που κρούει ο καθηγητής Σεισμολογίας Γεράσιμος Παπαδόπουλος που σε ανάρτησή του κάνει λόγο για επαναλαμβανόμενα περιστατικά πτώσης σοβάδων σε σχολεία, ακόμη και χωρίς σεισμική δραστηριότητα. Όπως σημειώνει, ο προσεισμικός έλεγχος δεν αφορά μόνο τη στατική επάρκεια των κτιρίων, αλλά και την καταγραφή και αξιολόγηση φθορών και δομικών βλαβών που μπορεί να εγκυμονούν κινδύνους. Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι την πρωταρχική ευθύνη για την ασφάλεια και τη συντήρηση των σχολικών μονάδων έχουν οι αρμόδιοι Δήμοι, ενώ συνολικό ρόλο εποπτείας και αποτίμησης της κατάστασης των κτιρίων σε εθνικό επίπεδο διαδραματίζει ο ΟΑΣΠ.

Ειδικότερα στην ανάρτησή του ο καθηγητής αναφέρει ότι «Κινδύνευσαν μαθητές από πτώση σοβάδων στο 1ο Γυμνάσιο Καβάλας. Τα περιστατικά είναι πλέον πολλά, σε όλη τη χώρα. Και χωρίς σεισμό! Ο προσεισμικός έλεγχος περιλαμβάνει όχι μόνο τη διαπίστωση στατικής επάρκειας αλλά και την ανάδειξη κτιρίων με φθορές και δομικές βλάβες. Η ασφάλεια στις σχολικές μονάδες ανήκει πρωτίστως στον αρμόδιο Δήμο αλλά και στον ΟΑΣΠ ο οποίος έχει συνολική εικόνα των προβληματικών κτιρίων σε όλη τη χώρα.»

Η ανάρτηση Γεράσιμου Παπαδόπουλου

