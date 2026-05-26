«Αντί η διοίκηση να δώσει λύσεις στις ελλείψεις προσωπικού, στην υποχρηματοδότηση, στα ακατάλληλα και συχνά, επικίνδυνα σχολικά κτήρια, επιλέγει να διώκει εκπαιδευτικούς» καταγγέλλει η ΔΟΕ.

Την έντονη αντίθεσή της στην Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ) που βρίσκεται σε εξέλιξη σε βάρος 22 εκπαιδευτικών του 1ου Δημοτικού Σχολείου Πόρτο Ράφτη για την πτώση σοβάδων μέσα σε σχολική αίθουσα τον περασμένο Νοέμβριο εκφράζει η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας (ΔΟΕ), κάνοντας λόγο για κλίμα εκφοβισμού και στοχοποίησης των εκπαιδευτικών.

Στην ανακοίνωσή της, η ΔΟΕ σημειώνει ότι η διαδικασία της ΕΔΕ, η οποία ξεκίνησε αρχικά με την εμπλοκή δύο εκπαιδευτικών και πλέον αφορά ολόκληρο τον σύλλογο διδασκόντων του σχολείου, προκαλεί «έντονο προβληματισμό και οργή». Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, εκπαιδευτικοί που «εργάζονται υπερβάλλοντας εαυτόν καθημερινά για να στηρίξουν τα παιδιά και τη δημόσια εκπαίδευση» βρίσκονται αντιμέτωποι με πειθαρχικές διαδικασίες, την ώρα που δεν έχουν αποδοθεί ευθύνες για το περιστατικό πτώσης ταβανιού μέσα στο σχολείο ούτε έχουν δοθεί επαρκείς εγγυήσεις για την ασφάλεια του κτιρίου.

Η ΔΟΕ συνδέει την υπόθεση με τα ευρύτερα προβλήματα της δημόσιας εκπαίδευσης, αναφέροντας πως αντί να δοθούν λύσεις στις ελλείψεις προσωπικού, στην υποχρηματοδότηση, και στα προβλήματα των σχολικών υποδομών, η διοίκηση επιλέγει την πειθαρχική δίωξη των εκπαιδευτικών. Παράλληλα, η Ομοσπονδία υποστηρίζει ότι οι ΕΔΕ και οι παραπομπές σε πειθαρχικά συμβούλια δεν αποτελούν λύση για τα ζητήματα που προκύπτουν στις σχολικές μονάδες και ζητά να εξαντλούνται όλα τα περιθώρια διαλόγου και θεσμικής αντιμετώπισης των προβλημάτων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΟΕ δηλώνει ότι απαιτεί να σταματήσει άμεσα κάθε απόπειρα δίωξης, στηρίζει τους εκπαιδευτικούς του σχολείου, και θα συμμετάσχει στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας που έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη 27 Μαΐου στις 08:00 έξω από το 1ο Δημοτικό Σχολείο Πόρτο Ράφτη. Παράλληλα, ανακοινώνει ότι παρέχει πλήρη συνδικαλιστική και νομική κάλυψη στους εκπαιδευτικούς που εμπλέκονται στην υπόθεση.

Σε δήλωσή του ο πρόεδρος της ΔΟΕ Σπύρος Μαρίνης σημείωσε ότι «Πέφτει ταβάνι σε σχολείο, αλλά αντί να λογοδοτήσουν οι υπεύθυνοι, διώκουν εκπαιδευτικούς.Επόμενο βήμα μάλλον:

δίωξη στο ταβάνι για «ανάρμοστη πτώση» και στη βαρύτητα για «υπονόμευση της εύρυθμης λειτουργίας του σχολείου».