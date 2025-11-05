Ο Δήμος Μαρκοπούλου Μεσογαίας αποκαλύπτει στο Dnews ότι δεν τους παραδόθηκε καμία τεχνική μελέτη ή πόρισμα μετά την αυτοψία του ΟΑΣΠ στις 27 Οκτώβρη.

Η είδηση ότι ένα μεγάλο τμήμα από το ταβάνι έπεσε κυριολεκτικά πάνω στα κεφάλια μαθητών του 1ου Δημοτικού Σχολείου Πόρτο Ράφτη νωρίτερα σήμερα το μεσημέρι με δύο εξ αυτών να τραυματίζονται δεν μπορεί να περάσει στα ψιλά.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης «Κώστας Σωτηρίου», «εντελώς ξαφνικά αποκολλήθηκε μεγάλο κομμάτι σοβά του ταβανιού σχολικής αίθουσας και μέρος αυτού έπεσε στα κεφάλια δύο μικρών μαθητών, με αποτέλεσμα να υποστούν εκδορές στο πρόσωπο και στην πλάτη. Η σχολική μονάδα ενημέρωσε άμεσα την τεχνική υπηρεσία του Δήμου Μαρκοπούλου, η οποία πραγματοποίησε ήδη τον πρώτο τεχνικό έλεγχο και αύριο Πέμπτη που το σχολείο θα παραμείνει αναγκαστικά κλειστό θα προχωρήσουν οι εργασίες αποκατάστασης και λοιπού ελέγχου των αιθουσών.

Το πλέον εξοργιστικό και εξωφρενικό είναι το γεγονός ότι μόλις στις 27 του Οκτώβρη ο Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας (ΟΑΣΠ) είχε ολοκληρώσει τον τεχνικό έλεγχο του σχολείου χωρίς να αναφέρει πουθενά καμία επισήμανση για τυχόν ζητήματα με τις υποδομές. Το «καλώς έχειν» του ΟΑΣΠ που επισκέφθηκε μεταξύ άλλων σχολείων του Δήμου και το 1ο Δημοτικό είναι παραπάνω από ανησυχητικό δεδομένου ότι 10 μέρες μετά είχαμε την αποκόλληση ενός μεγάλου κομματιού σοβά από ταβάνι που κυριολεκτικά «έσκασε» πάνω στα κεφάλια των μαθητών.

Αναστάτωση σε εκπαιδευτικούς και γονείς

Εκπαιδευτικοί και γονείς του σχολείου ζητούν πλήρη και συστηματικό τεχνικό έλεγχο όλων των αιθουσών και κοινόχρηστων χώρων, πριν επανέλθουν οι μαθητές στο σχολείο, με επίσημη πιστοποίηση ασφάλειας με τον αρμόδιο Δήμο Μαρκόπουλου Μεσογαίας να διαβεβαιώνει ότι θα πράξει τα δέοντα αν και όπως - τόνισε στο Dnews η αντιδήμαρχος Παιδείας του Δήμου κα Μένη Βαμποράκη - ο ΟΑΣΠ είχε δώσει προφορική διαβεβαίωση ότι το σχολείο δεν χρήζει παρέμβασης για λόγους ασφαλείας ή ζητημάτων στατικότητας.

Μιλώντας αποκλειστικά στο Dnews η κα Βαμποράκη εξήγησε ότι «στις 27 Οκτώβρη κλιμάκιο του ΟΑΣΠ επισκέφθηκε το σχολείο, πραγματοποίησε τους σχετικούς ελέγχους και τις αντίστοιχες αυτοψίες στους χώρους και προφορικά διαβεβαίωσαν την διεύθυνση ότι όλα είναι καλά με τις υποδομές. Δεν υπήρχε εμφανώς καμία φθορά στους χώρους. Είναι ένα σχολείο που κατασκευάστηκε το 1995. Ως Δήμος είμαστε πάντα πάνω από τις σχολικές μονάδες για την ασφάλεια των μαθητών οπότε δεν υπήρχε περίπτωση να είχαμε ενημερωθεί ή αντιληφθεί ότι υπάρχει ζήτημα στο σχολείο και να είχαμε αμελήσει την τεχνική παρέμβαση. Δεν υπήρχε τίποτα που να προμηνύει ότι θα συμβεί ένα περιστατικό σαν το σημερινό. Περιμένουμε να δούμε τι θα μας απαντήσει και ο ΟΑΣΠ μετά και το σημερινό συμβάν όμως να σημειωθεί ότι ως Δήμος δεν έχουμε κάποια γραπτή αναφορά/πόρισμα για τον έλεγχο που προηγήθηκε στο σχολείο παρά μόνο την προφορική ενημέρωση που δόθηκε στην διεύθυνση του σχολείου. Βέβαια δεν ξέρω και τι θα λάβουμε πλέον γραπτώς από πλευράς ΟΑΣΠ μετά το ατύχημα. Εμείς ως Δήμος θα κινηθούμε αρμοδίως και ανεξαρτήτως κατά του ΟΑΣΠ. Ήδη έχουν κάνει τον πρώτο έλεγχο οι τεχνικές μας υπηρεσίες και αύριο θα γίνει ενδελεχής έλεγχος σε όλες τις υποδομές του σχολείου και θα ξεκινήσουν οι εργασίες αποκατάστασης».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η προφορική, πάντως, διαβεβαίωση του ΟΑΣΠ προκαλεί ερωτηματικά για το πώς γίνονται οι απαραίτητοι και πολυδιαφημισμένοι αντισεισμικοί έλεγχοι σε υποδομές όπως τα σχολεία της επικράτειας που φιλοξενούν καθημερινά χιλιάδες μαθητές και εκπαιδευτικό προσωπικό. Όταν ένας οργανισμός που έχει ως αποστολή την πρόληψη και την προστασία δηλώνει προφορικά ότι «όλα είναι καλά» και λίγες μέρες μετά πέφτουν σοβάδες στα κεφάλια παιδιών, τότε το πρόβλημα δεν είναι τυχαίο, είναι συστημικό. Η υπόθεση αυτή δεν αφορά μόνο ένα σχολείο ή έναν Δήμο. Οι σχολικές υποδομές, χρόνια παραμελημένες και συχνά εκτός προτεραιοτήτων, γίνονται κάθε τόσο η είδηση μόνο όταν συμβεί το κακό. Κι όμως, οι ρωγμές στους τοίχους και τα ταβάνια δεν είναι απλώς τεχνικά ζητήματα· είναι ρωγμές στην ίδια τη δημόσια ευθύνη. Αν κάτι πρέπει να «επισκευαστεί» άμεσα, δεν είναι μόνο οι σοβάδες, είναι η εμπιστοσύνη των πολιτών στους ελέγχους και στους θεσμούς που οφείλουν να τους προστατεύουν.

Καλές οι επικοινωνιακές φιέστες όμως η πραγματικότητα μας προσγειώνει απότομα στο τι ισχύει στην πράξη

Τραγική ειρωνεία ο κ. Κεφαλογιάννης, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή του ΚΚΕ, Ιωάννη Δελή, ανέφερε στη Βουλή πως μέχρι σήμερα (5/11/25) )έχουν πραγματοποιηθεί 35.500 προσεισμικοί έλεγχοι, που αντιστοιχούν σε 18.600 δημόσια κτίρια, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται η πλειονότητα των σχολικών υποδομών της χώρας. Το κόστος του έργου είναι 35 εκατ. ευρώ και τελεί υπό την εποπτεία του ΟΑΣΠ σε συνεργασία με το ΤΕΕ.

Ωστόσο, από αυτό το μεγαλεπήβολο και άκρως επείγον σχέδιο που κρίνονται τεράστια θέματα ασφαλείας προκύπτει ένα σημαντικό κενό. Οι μηχανικοί του ΤΕΕ που λειτουργούν υπό την εποπτεία του ΟΑΣΠ προχωρούν στην εκτίμηση και αξιολόγηση της στατικής επάρκειας ενός κτιρίου. Και εκεί είναι το μεγάλο λάθος καθώς όπως μας επισημαίνει ο καθηγητής σεισμολογίας κ. Γεράσιμος Παπαδόπουλος «θα πρέπει να ελέγχονται και τα υπόλοιπα στοιχεία του κτιρίου, π.χ. φθαρμένα υλικά, σοβάδες, υγρασίες κλπ. αλλά και να γίνονται υποδείξεις επισκευών».

Χαρακτηριστική είναι η φωτογραφία από το βιβλίο του καθηγητή σεισμολογίας Γεράσιμου Παπαδόπουλου, με τίτλο «Η Πολιτική Προστασία στην Ελλάδα, Αντιμετώπιση Φυσικών και Τεχνολογικών Καταστροφών» που απεικονίζει πεσμένους σοβάδες που καταγράφηκαν σε αίθουσα σχολείου μετά τον σεισμό των 5,5 Ρίχτερ στον Πύργο Ηλείας.

Μια εικόνα που θα μπορούσε να... απεικονίζει το 1ο Δημοτικό Σχολείο στο Πόρτο Ράφτη.