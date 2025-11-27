Ένα σχολείο δυνάμει υγειονομική βόμβα λειτουργεί στην καρδιά της Αθήνας με τους γονείς να ζητάνε από τους αρμόδιους να επιληφθούν άμεσα της κατάστασης.

Σοβαρές καταγγελίες από γονείς μαθητών του 62ου Δημοτικού Σχολείου Αθήνας φέρνουν στο φως μια εξαιρετικά προβληματική και επικίνδυνη κατάσταση στις σχολικές υποδομές, οι οποίες –όπως αποτυπώνεται και στα φωτογραφικά ντοκουμέντα– παραμένουν εγκαταλελειμμένες εδώ και δεκαετίες. Σκουριασμένες βρύσες, τουαλέτες που αποτελούν υγειονομική απειλή, πρόχειρα μπαλώματα, κατεστραμμένα σημεία στην αυλή, ελλιπείς υποδομές πυρασφάλειας και πλήρης έλλειψη κλιματισμού συνθέτουν, σύμφωνα με τους γονείς, ένα σκηνικό ντροπής.

Τουαλέτες σε κατάσταση κατάρρευσης

Οι τουαλέτες του σχολείου περιγράφονται ως απαρχαιωμένες, κατεστραμμένες και πλήρως ακατάλληλες. Πόρτες που δεν κλείνουν, καζανάκια που είτε τρέχουν συνεχώς είτε δεν λειτουργούν, σπασμένοι καθρέπτες και σιφώνια, καθώς και παλιό «τουρκικό» σύστημα που τα μικρότερα παιδιά φοβούνται να χρησιμοποιήσουν, δημιουργούν συνθήκες υγειονομικού κινδύνου. Οι γονείς κάνουν λόγο για σπασμένα πλακάκια, πρόχειρα «μερεμέτια» και συστήματα ύδρευσης που βουλώνουν συνεχώς. Σε πολλά σημεία, η σκουριά και οι κακοτεχνίες αποτελούν άμεσο κίνδυνο τραυματισμού.

Προαύλιο 50 ετών γεμάτο παγίδες

Το προαύλιο, έκτασης μερικών στρεμμάτων, αποτελείται από παλιό και γλιστερό τσιμέντο. Δεν υπάρχει ούτε σκιά, ούτε πράσινο, ούτε παγκάκια. Αντίθετα, υπάρχουν σιδερικά, σκουριές, διαλυμένες σχάρες ομβρίων και κακοτεχνίες που μπορούν να προκαλέσουν σοβαρά ατυχήματα. Με βροχή, μεγάλο τμήμα της αυλής μετατρέπεται σε λίμνη.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Αίθουσες–φούρνοι χωρίς κλιματισμό

Πολλές τάξεις, ιδιαίτερα ανατολικές, γίνονται κυριολεκτικά αφόρητες θερμικά, ακόμη και την άνοιξη και το φθινόπωρο, λόγω έλλειψης κλιματιστικών. Το ίδιο πρόβλημα υπάρχει και στο γραφείο των δασκάλων.

Σοβαρά κενά στην αντικεραυνική και πυροπροστασία

Σύμφωνα με την καταγγελία του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου στο Dnews η αντικεραυνική προστασία δεν λειτουργεί, με συρματόσχοινα να κρέμονται χωρίς γείωση, ενώ το σχολείο δεν διαθέτει επαρκή πιστοποίηση πυροπροστασίας. Επιπλέον, δεν υπάρχουν σαφείς πληροφορίες για την κατάσταση του κτιρίου σε σχέση με τον προσεισμικό έλεγχο, γεγονός που έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία.

Η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο: Παράσταση διαμαρτυρίας στο Δήμο Αθηναίων από τους γονείς για τις άθλιες συνθήκες στο 62ο Δημοτικό

Οι γονείς του 62ου Δημοτικού Σχολείου Αθήνας δηλώνουν ότι η κατάσταση με τις σχολικές υποδομές έχει πλέον φτάσει «στο απροχώρητο» και προχωρούν σε παράσταση διαμαρτυρίας αύριο, Παρασκευή 28 Νοεμβρίου, στα γραφεία της Διεύθυνσης Κτιριακών Υποδομών (Αθηνάς 16), όπου θα συναντηθούν σύμφωνα με τους ίδιους με τον Αντιδήμαρχο Υποδομών, κ. Γραμματικογιάννη. Οι γονείς υποστηρίζουν ότι είχαν ήδη προβεί σε επίσημη καταγγελία στις 19 Σεπτεμβρίου, η οποία όπως λένε δεν έφερε καμία αντίδραση από τη Δημοτική Αρχή. Ως τεκμηρίωση παραθέτουν μια σειρά ενεργειών τις οποίες, σύμφωνα με τους ίδιους, έχουν πραγματοποιήσει εδώ και έναν χρόνο, χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα.

«Δώσαμε χρόνο, συνεργαστήκαμε, περιμέναμε – τίποτα δεν έγινε»

Οι γονείς αναφέρουν ότι παρότι έλαβαν κατ’ επανάληψη διαβεβαιώσεις ότι οι παρεμβάσεις θα πραγματοποιηθούν, «καμία δεν υλοποιήθηκε». Χαρακτηριστικά, κάνουν λόγο για έναν εργολάβο που εμφανίστηκε «λίγες ώρες πριν την έναρξη της σχολικής χρονιάς», ξεκίνησε δύο μικρές εργασίες και —σύμφωνα με τα όσα υποστηρίζουν— δεν έχει επιστρέψει εδώ και δύο μήνες. «Οι εργασίες παραμένουν ημιτελείς», τονίζουν, προσθέτοντας πως «η δημοτική αρχή φέρει πλέον ακέραια την ευθύνη για όσα συμβαίνουν και όσα δεν έχουν γίνει».

Οι ενέργειες που σύμφωνα με τους γονείς έχουν γίνει από το 2024 έως σήμερα

Οι γονείς παραθέτουν αναλυτικό χρονολόγιο, στο οποίο δηλώνουν ότι έχουν απευθυνθεί επανειλημμένα σε θεσμικά όργανα, υπηρεσίες και αντιδημάρχους:

Οκτώβριος 2024: Παρουσία στη συνεδρίαση του Κοινοτικού Συμβουλίου 4ης Δημοτικής Κοινότητας.

Ιανουάριος 2025: Αποστολή πολυσέλιδου, αναλυτικού και φωτογραφικού υπομνήματος.

Ιανουάριος 2025: Παρουσία στη συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής Α΄Βάθμιας 4ης Δ.Κ, παρουσία των Αντιδημάρχων Υποδομών και Παιδείας — όπου, σύμφωνα με τους γονείς, έλαβαν πολλαπλές διαβεβαιώσεις για άμεσες παρεμβάσεις.

Φεβρουάριος 2025: Συνάντηση με τον Αντιδήμαρχο Υποδομών στο γραφείο του.

Μάιος 2025: Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αντιδήμαρχο, με νέες διαβεβαιώσεις.

Ιούλιος 2025: Νέες τηλεφωνικές παρεμβάσεις στο γραφείο του Αντιδημάρχου.

Αύγουστος 2025: Επαναληπτικές τηλεφωνικές παρεμβάσεις.

Σεπτέμβριος 2025: Μη προγραμματισμένη συνάντηση και συνομιλία με τον Αντιδήμαρχο.

Σεπτέμβριος 2025: Επίσκεψη στο σχολείο από συνεργάτη–μηχανικό της Διεύθυνσης Υποδομών, κατά την οποία —όπως αναφέρουν— δόθηκαν «και πάλι οι ίδιες διαβεβαιώσεις».

Οι γονείς υποστηρίζουν ότι «παρά τις δεκάδες δεσμεύσεις, δεν έχει γίνει καμία ουσιαστική εργασία» και ότι «τα προβλήματα στο σχολείο παραμένουν επικίνδυνα και ανεπίλυτα». Όπως δηλώνουν, η αυριανή παράσταση διαμαρτυρίας αποτελεί «αναγκαίο βήμα» καθώς «η ασφάλεια, η υγεία και η ακεραιότητα των παιδιών δεν επιδέχονται άλλη καθυστέρηση». Τονίζουν επίσης ότι «δεν πρόκειται να σταματήσουν τις ενέργειες, αν δεν υπάρξει σαφές χρονοδιάγραμμα και γραπτές δεσμεύσεις».