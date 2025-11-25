Οι ημερομηνίες για το κλείσιμο και το άνοιγμα των σχολείων από τα Χριστούγεννα 2025 μέχρι και την Πρωτοχρονιά 2026.

Η πιο γιορτινή περίοδος του χρόνου πλησιάζει και πολλά νοικοκυριά ήδη προγραμματίζουν τις διακοπές και τις οικογενειακές δραστηριότητες. Μεταξύ των βασικών θεμάτων που απασχολούν γονείς και μαθητές είναι το πότε θα κλείσουν τα σχολεία για τα Χριστούγεννα και πότε θα ξανανοίξουν μετά την έλευση του νέου έτους.

Πότε κλείνουν τα σχολεία για τις διακοπές των Χριστουγέννων 2025

Τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σύμφωνα με το επίσημο πρωτόκολλο θα σταματήσουν τα μαθήματα την Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου, παραμονή Χριστουγέννων. Η τελευταία διδακτική ημέρα πριν από τις διακοπές είναι η Τρίτη 23 Δεκεμβρίου, όταν πολλά σχολεία πραγματοποιούν χριστουγεννιάτικες γιορτές, μουσικές εκδηλώσεις ή μικρές δράσεις για να αποχαιρετήσουν το έτος.

Πότε επιστρέφουν οι μαθητές στα μαθήματα μετά τις διακοπές και της Πρωτοχρονιάς

Μετά την Πρωτοχρονιά, τα σχολεία θα επαναλειτουργήσουν την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου αφού πλέον θα έχει γιορτάζει και η τελευταία επίσημη αργία της εορταστικής περιόδου, τα Θεοφάνια που φέτος «πέφτουν» την Τρίτη 6 Ιανουαρίου. Έτσι, η επιστροφή στις τάξεις για τους μαθητές όλων των βαθμίδων γίνεται στις 8 Ιανουαρίου, δίνοντας στους μαθητές περίπου δύο εβδομάδες ξεκούρασης.

Δύο εβδομάδες γιορτινής ανάπαυλας για την μαθητική κοινότητα

Οι διακοπές των Χριστουγέννων αποτελούν μια από τις πιο αναμενόμενες περιόδους του σχολικού έτους, προσφέροντας χρόνο για οικογένεια, ταξίδια, χαλάρωση και εορταστικές δράσεις πριν ξεκινήσει ξανά η σχολική καθημερινότητα του Ιανουαρίου.