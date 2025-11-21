Σε εορταστικούς ρυθμούς μπαίνουν σιγά σιγά η πρωτεύουσα και η συμπρωτεύουσα.

Η εορταστική ατμόσφαιρα πλησιάζει και οι δύο μεγαλύτερες πόλεις της χώρας ετοιμάζονται να υποδεχτούν τις γιορτές με εντυπωσιακά χριστουγεννιάτικα δέντρα.

Στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη ξεκίνησε ήδη η τοποθέτηση των χριστουγεννιάτικων δέντρων, προσφέροντας στους κατοίκους και τους επισκέπτες την ευκαιρία να ζήσουν μαγευτικές στιγμές.

Θεσσαλονίκη: Το 18μετρο δέντρο στην πλατεία Αριστοτέλους

Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, στην πλατεία Αριστοτέλους, κατέφθασε το φετινό εντυπωσιακό χριστουγεννιάτικο δέντρο, ύψους 18 μέτρων, που θα αποτελέσει το κεντρικό στολίδι της πόλης. Το δέντρο μεταφέρθηκε την Πέμπτη από το Παλαιοχώρι Χαλκιδικής, σε μια απαιτητική επιχείρηση που χρειάστηκε ιδιαίτερη προσοχή.

Λόγω του μεγάλου όγκου και της πυκνότητας των κλαδιών του, το δέντρο καταλάμβανε σχεδόν δύο λωρίδες κυκλοφορίας κατά τη μεταφορά του. Περιπολικά συνόδευσαν την ειδική νταλίκα μέχρι το κέντρο της πόλης, εξασφαλίζοντας την ασφαλή άφιξή του.

Η διαδικασία στήσιμου του δέντρου αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στην ημέρα, ενώ ο στολισμός θα συνεχιστεί τις επόμενες μέρες. Η φωταγώγησή του θα πραγματοποιηθεί στις 3 Δεκεμβρίου, σε μια μεγάλη γιορτή που θα περιλαμβάνει συναυλία του Αντώνη Ρέμου και την παρουσία χιλιάδων πολιτών.

Αθήνα: 19 μέτρα από την Βυτίνα το δέντρο

Στην πρωτεύουσα, η κεντρική πλατεία Συντάγματος υποδέχθηκε σήμερα ένα εντυπωσιακό δέντρο ύψους 19 μέτρων, προερχόμενο από τη Βυτίνα Αρκαδίας. Το δέντρο αποτελεί το κεντρικό στολίδι της Αθήνας και αναμένεται να προσελκύσει πλήθος επισκεπτών και κατοίκων για τις φετινές γιορτές.

Σε πρόσφατη συνέντευξή του, ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, ανακοίνωσε ότι η φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου στο Σύνταγμα θα πραγματοποιηθεί στις 27 Νοεμβρίου, σηματοδοτώντας την έναρξη των εορταστικών εκδηλώσεων της πόλης.

