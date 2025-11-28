Το πρόγραμμα των Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων στο Μουσείο της Ακρόπολης.

Αρχαίες εορταστικές συνήθειες, παιδικά εργαστήρια, μουσικές εκδηλώσεις και ξεχωριστές περιηγήσεις περιλαμβάνει το πρόγραμμα των χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων του Μουσείο της Ακρόπολης.

Παιδικό πρόγραμμα και εργαστήρι: «Φτερωτά μυθικά πλάσματα και το φυλαχτό του νέου χρόνου»

Το Μουσείο προσκαλεί τους μικρούς του φίλους σε μια περιπέτεια ανάμεσα στα εκθέματα, με στόχο ν’ ανακαλύψουν πού βρίσκεται το τυχερό φυλακτό της νέας χρονιάς. Μαζί με τους αρχαιολόγους, τα παιδιά θ’ ανακαλύψουν φτερωτές μορφές που, με την ιδιότητά τους ως προστάτες, φύλακες ή αγγελιοφόροι, θα βοηθήσουν ή θα δυσκολέψουν την αποστολή, με γρίφους που ζητούν λύση και μαγικά αντικείμενα που πρέπει να αποκτηθούν. Μετά το ταξίδι στον χρόνο, γονείς και παιδιά θα οδηγηθούν στο Εκπαιδευτικό Κέντρο του Μουσείου, όπου θα διακοσμήσουν τα δικά τους πήλινα φυλαχτά, παίρνοντας μαζί τους ένα όμορφο αναμνηστικό από αυτή την εμπειρία.

Για παιδιά 6 έως 12 ετών, Σάββατο 27/12 και Κυριακή 28/12, στις 11:00.

Παιδικό εργαστήρι: «Η Ειρεσιώνη και τα κάλαντα»

Οι μικροί φίλοι του Μουσείου καλούνται να στολίσουν την Ειρεσιώνη, ένα κλαδί ελιάς, όπως έκαναν τα παιδιά στην αρχαιότητα, και να τραγουδήσουν αρχαία κάλαντα για να γιορτάσουν τον ερχομό της νέας χρονιάς. Με τις ευχές τους και με τα στολίδια που θα δημιουργήσουν, θα διακοσμήσουν και την Ειρεσιώνη του Μουσείου στην Παιδική Γωνιά του δεύτερου ορόφου.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Για παιδιά ηλικίας 6 έως 12 ετών, Δευτέρα 29/12 και Τρίτη 30/12, 11:00 και 13:00.

Μουσική στο ισόγειο του Μουσείου

Κυριακή 21 Δεκεμβρίου, στις 12:00, El Sistema Greece Youth Orchestra

Την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου, στις 12:00 η διαπολιτισμική ορχήστρα El Sistema Greece Youth Orchestra εμφανίζεται στο Μουσείο Ακρόπολης για μια γιορτινή εκδήλωση. Οι νεαροί μουσικοί από 40 διαφορετικές χώρες θα παρουσιάσουν, υπό τη μουσική διεύθυνση της Κυριακής Κουντούρη, ένα ποικιλόμορφο ρεπερτόριο που συνδυάζει κλασικά έργα, χριστουγεννιάτικες μελωδίες και κομμάτια που μεταφέρουν ένα δυνατό μήνυμα ειρήνης για τις γιορτές.

Καλλιτεχνική Διεύθυνση: Ζωή Ζενιώδη.

Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου, στις 12:30, Όμιλος Βρακοφόρων Κρήτης

Τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου, στις 12:30, το Μουσείο θα υποδεχθεί τον Όμιλο Βρακοφόρων Κρήτης για παραδοσιακούς κρητικούς χορούς και κάλαντα, υπό τη διεύθυνση του Γιάννη Πετράκη.

Σάββατο 27 Δεκεμβρίου, στις 12:00, Μπάντα Πολεμικής Αεροπορίας

Το Σάββατο 27 Δεκεμβρίου, στις 12:00, το Μουσείο θα προσφέρει στους επισκέπτες του μία συναυλία με γνωστές πρωτοχρονιάτικες μελωδίες από το ιστορικό μουσικό σχήμα της Μπάντας της Πολεμικής Αεροπορίας, υπό τη διεύθυνση του Υποσμηναγού Κωνσταντίνου Δράκου.

Περιήγηση στις αίθουσες του Μουσείου Ακρόπολης

Μια μαγευτική περιήγηση στην ιστορία και την τέχνη περιμένει τους επισκέπτες στην έκθεση του Μουσείου Ακρόπολης κάθε Σάββατο στις 13:00 στα ελληνικά και στις 11:00 στα αγγλικά. Οι αρχαιολόγοι αφηγούνται, συνομιλούν και μοιράζονται τα μυστικά της Ακρόπολης, ανοίγοντας ένα παράθυρο στον αρχαίο κόσμο και τις πολύπλευρες εκφάνσεις του, όπως αυτές αποτυπώνονται στα αριστουργηματικά έργα της αθηναϊκής Ακρόπολης. Παράλληλα, αποκαλύπτεται η μοναδική ιστορία του Ιερού Βράχου και των μνημείων του, αναδεικνύοντας τη διαχρονική και οικουμενική σημασία τους για τον ανθρώπινο πολιτισμό.

Θεματική παρουσίαση: «Το Ερέχθειο: οδοιπορικό σε ένα ξεχωριστό μνημείο»

Την Κυριακή 28 Δεκεμβρίου, στις 13:00, οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να ακολουθήσουν τους αρχαιολόγους του Μουσείου μέσα στη μόνιμη έκθεση σε ένα ενδιαφέρον οδοιπορικό στην ιστορία του σπουδαίου μνημείου της Ακρόπολης, του Ερεχθείου. Το Ερέχθειο στέκει στα βόρεια του Ιερού Βράχου και μαγεύει τους επισκέπτες με την ευρηματική αρχιτεκτονική του, τον περίτεχνο γλυπτό διάκοσμό του και τη μακρόχρονη ιστορία του. Αποτέλεσε κέντρο της λατρείας της πολιούχου θεάς της πόλης και ομφαλό ιερών σημείων, παλαιών λατρειών και τοπικών παραδόσεων του αθηναϊκού παρελθόντος. Σε αυτόν τον ναό συνυφαίνονται η αρχιτεκτονική με την τέχνη, η λατρεία με την καθημερινότητα, οι ιστορίες θεών και ανθρώπων.

Lamassu of Nineveh, 2ο μέρος της τριλογίας «Michael Rakowitz & Ancient Cultures»

Οι ενδιαφέρομενοι θα έχουν την ευκαιρία να επισκεφθούν στους κήπους του Μουσείου την εμβληματική γλυπτική εγκατάσταση Lamassu of Nineveh του διεθνώς αναγνωρισμένου καλλιτέχνη Michael Rakowitz, μια συνεργασία του Μουσείου Ακρόπολης με τον ΝΕΟΝ. Πρόκειται για μια προστατευτική θεότητα, με μορφή φτερωτού ταύρου και κεφάλι ανθρώπου, τοποθετημένη σε μία από τις διασημότερες πύλες, την πύλη Nergal του τείχους της Νινευή, που εξυπηρετούσαν την πρόσβαση στην πόλη. Το σύγχρονο αυτό έργο από 10.500 τμήματα κονσέρβας σιροπιού χουρμά από το Ιράκ «επανεμφανίζεται» στους κήπους του Μουσείου και εξακολουθεί να έχει τον προστατευτικό του ρόλο ως φύλακα του παρελθόντος, δίπλα στην αρχαία αθηναϊκή γειτονιά πάνω στην οποία χτίστηκε το Μουσείο Ακρόπολης, απέναντι από τον ιερό βράχο με τον Παρθενώνα.