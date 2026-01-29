Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εκατόν πενήντα πέντε (155) ατόμων για την κάλυψη αναγκών του Μουσείου Ακρόπολης, που εδρεύει στην Αθήνα, στον Δήμο Αθηναίων, της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών.

Οι προσλήψεις θα είναι 8μηνες και αφορούν τις εξής ειδικότητες:

Ε Διοικητικού-Λογιστικού/ΕΙΔ. ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού (50 θέσεις εργασίας)

ΔΕ Φυλάκων/ΕΙΔ. ΔΕ Φυλάκων (105 θέσεις εργασίας)

Οι επιλεγέντες/είσες της ειδικότητας ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού με κωδ. θέσης 100 θα απασχοληθούν σε διαχείριση ταμείου, έκδοση εισιτηρίωνκαι η εργασία παρέχεται σε βάρδιες με κυλιόμενο ωράριο.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η προκήρυξη

Αιτήσεις και δικαιολογητικά

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό,κατά περίπτωση,ΝΕΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕήΝΕΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠΣΟΧ2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικάείτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στο πρωτόκολλο του Μουσείου Ακρόπολης και κατά τις εργάσιμες ημέρες (Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 08:30 μέχρι τις 13:30), είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Μουσείο Ακρόπολης, Διονυσίου Αρεοπαγίτου 15, Τ.Κ. 117 42 Αθήνα, υπ’ όψιν Γραμματείας Μουσείου Ακρόπολης (τηλ. επικοινωνίας: 210 9000 900, εσωτ. 418, 419 & 420).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η αίτηση συμμετοχής επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης και η ευθύνη της ορθής συμπλήρωσής της είναι αποκλειστικά του υποψηφίου. Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΤΕ ή ΔΕ).

Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμότου υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενων ημερολογιακά) καιαρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας (κτήριο Διοίκησης Μουσείου Ακρόπολης, οδός Μακρυγιάννη 2-4, Αθήνα), στον διαδικτυακό της τόπο (https://www.theacropolismuseum.gr/Διαγωνισμοί) και στον χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Αθηναίων, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπατων αιτήσεων: α)στην υπηρεσία μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση (https://www.theacropolismuseum.gr/Διαγωνισμοί), β)στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας την διαδρομή: Ενημερωτική Πύλη→Πολίτες →Έντυπα –Διαδικασίες →Διαγωνισμών Φορέων-Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) →Έντυπα, γ)στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).