Μία πόλη όνειρο στη καρδιά της βορειοδυτικής Ελλάδας, ιδανική για την περίοδο των Χριστουγέννων.

Την περίοδο των Χριστουγέννων ο χειμώνας ντύνεται με μια ξεχωριστή ζεστασιά, καθώς οι πόλεις και τα χωριά φωτίζονται με πολύχρωμα λαμπάκια, στολισμένα δέντρα και γιορτινά χρώματα που μεταμορφώνουν την καθημερινότητα και την ψυχολογία των ανθρώπων.

Κάθε Χριστούγεννα, στους δρόμους, ακούγονται κάλαντα και παιδικές φωνές, ενώ αποτελεί μία από τις πιο γιορτινές και οικογενειακές περιόδους του έτους. Είναι μια εποχή που κυριαρχεί η χαρά, η νοσταλγία και η προσμονή με τον κάθε έναν να βάζει τους δικούς του - προσωπικούς στόχους για τη νέα χρονιά.

Παράλληλα, τα Χριστούγεννα αποτελούν την ιδανική περίοδο για σύντομες αποδράσεις στη φύση και σε προορισμούς που σας τραβάνε έξω από την καθημερινότητα.

Λένε μάλιστα, πως άλλες πόλεις είναι φτιαγμένες για το καλοκαίρι, όπως τα νησιά και οι παραθαλάσσιοι προορισμοί, ενώ άλλες, έχουν δημιουργηθεί, αποκλειστικά για το χειμώνα και ιδιαίτερα για τα Χριστούγεννα.

Η πιο ρομαντική πόλη, ιδανική για τις Χριστουγεννιάτικες εκδρομές

Τα Ιωάννινα, είναι μία από αυτές τις πόλεις της Ελλάδας, με πλούσια ομορφιά, σε ορεινό σημείο και με την λίμνη Παμβώτιδα στο κέντρο να προσφέρει μία χαρακτηριστική ομορφιά με αυξημένο ρομαντισμό.

Τα Χριστούγεννα τα Ιωάννινα, μεταμορφώνονται σε μια ατμοσφαιρική, σχεδόν παραμυθένια πόλη, όπου η χειμωνιάτικη ομίχλη της λίμνης, τα φωτισμένα σοκάκια της παλιάς πόλης και το κάστρο δημιουργούν μια μοναδική γιορτινή σκηνή.

Η πόλη γεμίζει με χρώματα, μουσικές και μικρές υπαίθριες αγορές, ενώ οι μυρωδιές από ζεστά ροφήματα, ηπειρώτικες πίτες και γλυκά κάνουν την βόλτα στους δρόμους ακόμη πιο ζεστή και συντροφεύουν κάθε βήμα σας.

Η πόλη των Ιωαννίνων, είναι βαθιά συνδεδεμένη με την ιστορία ενώ η ταυτότητά της συνδυάζει βυζαντινά, οθωμανικά και νεότερα στοιχεία. Υπενθυμίζεται, ότι ο Αλή Πασάς και η περίοδος της εθνικής αφύπνισης δίνουν στην συμβολικό βάρος στην ιστορία της Ελλάδας, ενώ η πόλη λειτουργεί ως πολιτιστικό κέντρο στην Ήπειρο.

{https://www.youtube.com/watch?v=jAxXbdtZ-mQ}

Μάλιστα, στην πόλη, όπως και στις περισσότερες περιοχές της Ελλάδας, ορισμένες εποχές του έτους αναβιώνουν έθιμα, που φέρνουν κάθε επισκέπτη πιο κοντά στην ιστορία και την παράδοση.

Ένα από τα πιο γνωστά χριστουγεννιάτικα έθιμα στα Ιωάννινα είναι τα «σπάργανα του Χριστού».

Συγκεκριμένα, την παραμονή των Χριστουγέννων, οι ντόπιοι, δημιουργούν έναν χυλό από αλεύρι, νερό και αλάτι, τον απλώνουν πάνω σε μια πυρακτωμένη μαυρόπλακα και ψήνουν το μείγμα σε μορφή πίτας.

Σε δεύτερο χρόνο, βουτάνε τις φέτες αυτές σε μέλι και τις πασπαλίχουν με ξηρούς καρπούς, δημιουργώντας ένα εξαιρετικό, διαφορετικό και άκρως εορταστικό γλυκό.

Το έθιμο, έχει συμβολικό χαρακτήρα, απεικονίζοντας τα λευκά υφάσματα, που σκέπασαν τον Χριστό κατά τη γέννησή του. Η αναβίωση του εθίμου, συνδυάζεται από παραδοσιακή μουσική, φαγητό και ποτό, δίνοντας μία ακόμη γιορτινή πινελιά στις ημέρες των Χριστουγέννων.

Η παραλίμνια βόλτα στον Μώλο αποκτά ξεχωριστή αίσθηση, με τα φώτα της πόλης να αντανακλώνται στο νερό και τα καραβάκια να μεταφέρουν επισκέπτες στο νησάκι, δημιουργώντας μια ζωντανή και ατμοσφαιρική εικόνα της λίμνης και της γύρω περιοχής.