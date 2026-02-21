Ένας προορισμός που την άνοιξη γεμίζει τουλίπες και τα τρεχούμενα νερά της πόλης, αντικατοπτρίζουν την ομορφιά του τόπου.

Η άνοιξη αποτελεί την ιδανική περίοδο για αποδράσεις σε ξεχωριστούς προορισμούς που μπορούν να ανανεώσουν την καθημερινότητά και το ηθικό σας. Πρόκειται για την εποχή που κάθε πόλη «ζωντανεύει», τα χρώματα της φύσης την στολίζουν και οι αυξημένες θερμοκρασίες ευνοούν κάθε είδους περιήγηση, από πολύωρες βόλτες σε ιστορικά κέντρα μέχρι χαλαρές στάσεις σε καφέ και πάρκα.

Η τουριστική περίοδος παραμένει πιο ισορροπημένη σε σχέση με τους θερινούς μήνες, γεγονός που επιτρέπει να γνωρίσετε έναν προορισμό πιο αυθεντικά, χωρίς συνωστισμό και έντονους ρυθμούς.

Η άνοιξη είναι ίσως η πιο «γενναιόδωρη» περίοδος για εκδρομές στο εξωτερικό, καθώς οι ήπιες καιρικές συνθήκες προσφέρουν ευελιξία στο πρόγραμμα και άνεση στις μετακινήσεις. Χρειάζεστε μικρότερες αποσκευές με πιο «ελαφριά» ρούχα, αποφεύγοντας τις υψηλές ή τις πολύ χαμηλές θερμοκρασίες.

Επιπλέον, η εποχή συχνά συνοδεύεται από πιο προσιτές τιμές σε αεροπορικά και διαμονή σε σύγκριση με την υψηλή θερινή περίοδο, επιτρέποντας μια ποιοτική ταξιδιωτική εμπειρία με καλύτερη σχέση κόστους και παροχών.

Ο προορισμός που την άνοιξη γεμίζει τουλίπες

Μία από αυτές τις ευρωπαϊκές πόλης που ενδείκνυται για τις ανοιξιάτικες αποδράσεις, είναι και το Άμστερνταμ – μία πόλη που θυμίζει παραμύθι, έναν πίνακα ζωγραφικής γεμάτη με χρώματα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η πόλη είναι χτισμένη πάνω σε ένα δίκτυο καναλιών με τρεχούμενα νερά, κατασκευής του 17ου αιώνα και συνδυάζει ιστορικά αρχοντικά, στενά γεφυράκια και μια ανεπιτήδευτη αίσθηση γαλήνης και ομορφιάς της πιο σύγχρονης εποχής.

Την άνοιξη, τα κανάλια πλαισιώνονται από ανθισμένα δέντρα, ενώ τα πάρκα - όπως το Φόντελπαρκ - γεμίζουν κόσμο που απολαμβάνει τον ήλιο, κάνοντας πικ νικ και υπαίθριες δραστηριότητες.

Λίγα χιλιόμετρα έξω από την πόλη, ο κήπος Κέουκενχοφ ανοίγει τις πύλες του κάθε χρόνο την άνοιξη και γεμίζει με τα χρώματα της εποχής. Εκατομμύρια βολβοί από εντυπωσιακά λουλούδια ανθίζουν σταδιακά, δημιουργώντας μία εικόνα βγαλμένη από πίνακα ζωγραφικής.

Τα κανάλια του Άμστερνταμ, ενδείκνυνται για σύντομες κρουαζιέρες, κατά τη διάρκεια των οποίων μπορείτε να απολαύστε την ομορφιά της πόλης. Στην καρδιά του Μουζεουμπλάιν δεσπόζει το Ράικσμουζεουμ, ένας χώρος που συμπεριλαμβάνει ολοκληρωτικά την ιστορία της Ολλανδίας μέσα από έργα και δημιουργίες που εντυπωσιάζουν ακόμη και τον πιο απαιτητικό επισκέπτη.

Unsplash/ Catalina Fedorova

Αντίστοιχα, το Μουσείο του Βαν Γκογκ προσφέρει μια ουσιαστική γνωριμία με τον σπουδαίο ζωγράφο, μέσα από τη μεγαλύτερη συλλογή έργων του παγκοσμίως.

Σε ότι αφορά το κόστος του ταξιδιού, αποδεικνύεται πιο προσιτό από άλλες ευρωπαϊκές πόλης – ιδιαίτερα την περίοδο της άνοιξης. Σύμφωνα με τις μηχανές αναζήτησης, οι απευθείας πτήσεις από Αθήνα κυμαίνονται συνήθως από 120 έως 220 ευρώ μετ’ επιστροφής με οικονομικές αεροπορικές εταιρείες. Αντίστοιχα, για τη διαμονή, μπορείτε να επιλέξετε καταλύματα που ξεκινούν από 100 ευρώ τη βραδιά - τιμή που αυξάνεται όσο η τοποθεσία πλησιάζει την «καρδιά» της πόλης και τα κανάλια.

Εν κατακλείδι, η άνοιξη χαρίζει στο Άμστερνταμ την πιο ισορροπημένη εκδοχή του. Η πόλη βρίσκεται σε πλήρη άνθιση, τα πάρκα και οι κήποι γεμίζουν χρώματα και το φυσικό φως αναδεικνύει την αρχιτεκτονική της με έναν μοναδικό τρόπο. Οι θερμοκρασίες επιτρέπουν πολύωρο περπάτημα και ποδηλασία, χωρίς την κούραση συνωστισμό της υψηλής τουριστικής περιόδου.