Η γαλήνη, η ηρεμία και η ομορφιά, μπορεί να βρίσκονται λίγα χιλιόμετρα έξω από την Αθήνα, σε μία εκδρομή που συνδυάζει την ηρεμία με την ιστορία.

Πολλές φορές, μία εκδρομή ή μία σύντομη απόδραση στη φύση μπορεί να προσφέρει πολλά περισσότερα από όσα μπορείτε να φανταστείτε. Δεν χρειάζεστε πολλές ώρες οδήγησης για να αλλάξετε περιβάλλον και να ξεφύγετε από την καθημερινότητα της πόλης. Μερικές μόνο ώρες δρόμου είναι αρκετές για να φτάσετε σε περιοχές με όμορφα τοπία, ήσυχα χωριά και φυσικές λίμνες. Τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο, όταν οι επισκέπτες είναι λιγότεροι, οι μονοήμερες ή οι εκδρομές του Σαββατοκύριακου προσφέρουν την ευκαιρία να απολαύσετε τη φύση και την ηρεμία.

Οι κοντινές εκδρομές συνδυάζουν φυσική ομορφιά, ιστορικά στοιχεία και δημιουργούν όμορφες αναμνήσεις. Ό,τι χρειάζεται για να ξεκινήσετε τη νέα εβδομάδα με όρεξη.

Λίμνη Βουλιαγμένης: Μία εκδρομή που συνδυάζει ιστορία, φύση και ομορφιά

Μετά από περίπου 1,5 ώρα οδήγησης από το κέντρο της Αθήνας, μπορείτε να φτάσετε στη Λίμνη Βουλιαγμένης στην Κορινθία, έναν προορισμό που συνδυάζει φυσική ομορφιά και ιστορικό ενδιαφέρον. Η λίμνη ξεχωρίζει για τα ιαματικά νερά της, που αναβλύζουν από πηγές και θεωρούνται θεραπευτικά εδώ και αιώνες. Το τοπίο γύρω της περιλαμβάνει δάση με πλατάνια και κυπαρίσσια, προσφέροντας ήσυχα μονοπάτια για περπάτημα ή σύντομες βόλτες.

Από την αρχαιότητα μέχρι και σήμερα, η περιοχή έχει ιστορική σημασία και οι ντόπιοι μοιράζονται παραδόσεις που σχετίζονται με τη λίμνη και τα νερά της. Η θέα από τα γύρω υψώματα προσφέρει πανοραμική εικόνα της λίμνης και των γειτονικών περιοχών και κάθε επισκέπτης μπορεί να απολαύσει τα ιαματικά νερά και την πεζοπορία γύρω από τη λίμνη.

Η περιοχή, έχει άμεση σύνδεση με την τοπική μυθολογία, τις παραδόσεις και τις αρχαίες χρήσεις των ιαματικών νερών της. Σύμφωνα μάλιστα με ιστορικές πηγές, οι κάτοικοι της περιοχής χρησιμοποιούσαν τα νερά της για θεραπευτικούς σκοπούς, αναγνωρίζοντας τις ευεργετικές τους ιδιότητες.

Πρόκειται για ένα σύνθετο γεωλογικό σχηματισμό, ο οποίος διαχωρίζεται από τον Αργοσαρωνικό κόλπο μέσω μιας στενής ζώνης ασβεστολιθικών πετρωμάτων. Όπως αναφέρει το upstories, το οποίο έχει δημοσιεύσει σχετικό βίντεο από κατάδυση στη λίμνη της Βουλιαγμένης, το φαινόμενο αυτό παρουσιάζει ιδιαίτερο επιστημονικό ενδιαφέρον.

Η λίμνη εκτιμάται ότι σχηματίστηκε πριν από περίπου 2.000 χρόνια ή και αργότερα, κατά τους πρώτους χριστιανικούς χρόνους. Η δημιουργία της αποδίδεται στην κατάρρευση της οροφής ενός μεγάλου υπόγειου σπηλαίου, αποτέλεσμα τεκτονικών μεταβολών και της σταδιακής διάβρωσης των ασβεστολιθικών πετρωμάτων της περιοχής.

Παράλληλα, σε κοντινές αποστάσεις από τη λίμνη της Βουλιαγμένης, ξεχωρίζουν ορισμένα χωριά που διατηρούν μέχρι και σήμερα τον χαρακτήρα του παρελθόντος. Η Περαχώρα για παράδειγμα, θεωρείται ο ιδανικός τόπος για φαγητό και καφέ μετά από την περιήγηση στην λίμνη, ενώ σε μικρή απόσταση απλώνεται και το Λουτράκι, γνωστό για τον παραθαλάσσιο χαρακτήρα του και τις οργανωμένες καφετέριες και εστιατόρια. Εκτός από το φαγητό και τον καφέ, στο Λουτράκι μπορείτε να περπατήσετε στην παραλία ή στον πεζόδρομο της πόλης και να απολαύσετε τον αέρα της θάλασσας, ολοκληρώνοντας την εμπειρία της εκδρομής.

{https://www.youtube.com/watch?v=nJFwGEdP39Q}