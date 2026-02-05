Αν και τα νησιά είναι άμεσα συνδεδεμένα με τις καλοκαιρινές διακοπές, υπάρχει ένα που τον Φεβρουάριο γεμίζει ζωή και γίνεται σημείο αναφοράς για τους ταξιδιώτες.

Είναι αλήθεια πως οι εκδρομές στα νησιά είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με τις καλοκαιρινές διακοπές, τις παραλίες με τα κρυστάλλινα νερά και τα υπαίθρια μαγαζιά. Παρ’ όλα αυτά, ο Φεβρουάριος, ενδείκνυται για σύντομες αποδράσεις, είτε σε ορεινούς προορισμούς, είτε ακόμη και σε παραθαλάσσιους, καθώς τώρα η φύση προετοιμάζεται για να υποδεχτεί την άνοιξη.

Μία σύντομη εκδρομή πλάι στο κύμα, είναι ο ιδανικός τρόπος για να απομακρυνθείτε από την καθημερινότητα και τη βοή της πόλης. Οι χειμερινές νησιωτικές εκδρομές βασίζονται σε συγκεκριμένα κριτήρια που σχετίζονται κυρίως με την εύκολη πρόσβαση και τους ήρεμους ρυθμούς ζωής.

Γι’ αυτό και κάποια νησιά καταφέρνουν να διατηρούν έντονη κίνηση κάθε Σαββατοκύριακο, με τα καταλύματα να γεμίζουν σταθερά. Η Αίγινα, είναι ένας από εκείνους τους προορισμούς που, σύμφωνα με τις μηχανές αναζήτησης φαίνεται να έχουν πληρότητα κατά 95% τον Φεβρουάριο.

Αίγινα – Το νησί που παραμένει «ζωντανό» και τον Φεβρουάριο

Η Αίγινα είναι το πιο «χοτ» νησί του Φεβρουαρίου, με υψηλές πληρότητες σε όλα τα Σαββατοκύριακα του μήνα, σύμφωνα με τις διαδικτυακές πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης.

Σε λιγότερο από μία ώρα από τον Πειραιά, προσφέρει την αίσθηση νησιωτικής απόδρασης χωρίς την ταλαιπωρία του ταξιδιού, ενώ τον χειμώνα αναδεικνύει έντονα την παράδοση και τον αυθεντικό της χαρακτήρα.

Το λιμάνι παραμένει ζωντανό, τα καφέ και οι ταβέρνες λειτουργούν κανονικά και οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τα τοπικά προϊόντα του νησιού, με πρωταγωνιστή φυσικά το φημισμένο φιστίκι Αιγίνης, αλλά και παραδοσιακά γλυκά, λικέρ και χειροποίητα προϊόντα από μικρούς παραγωγούς.

Τον Φεβρουάριο, οι βόλτες στα χωριά, οι επισκέψεις σε μονές και ιστορικά μνημεία όπως ο Ναός της Αφαίας, οι εκδρομές στην Πέρδικα για φαγητό δίπλα στη θάλασσα και οι ήρεμοι περίπατοι στη φύση αποτελούν ιδανικές δραστηριότητες για όσους θέλουν να ζήσουν το νησί χωρίς καλοκαιρινή πολυκοσμία.

Τον χειμώνα, η Αίγινα αποδεικνύει ότι δεν είναι μόνο καλοκαιρινός προορισμός, αλλά μια ολοκληρωμένη επιλογή για αυθεντικές και ποιοτικές αποδράσεις όλο τον χρόνο.

