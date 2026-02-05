Μ’ αυτά και μ’ αυτά ΟΛΟΙ αναρωτιώνται γιατί η εμπιστοσύνη προς τους πολιτικούς βρίσκεται στο σημείο ΜΗΔΕΝ και ουδείς γιατί η διαίσθηση (αφέλεια;) των πολιτών κινείται ΥΠΟ ΤΟ ΜΗΔΕΝ.

Να εξετάζει πρέπει κάποιος το παρελθόν με μικροσκόπιο,το μέλλον με τηλεσκόπιο και το παρόν με περισκόπιο

Ν.Γ.Μουρτζούχος,Οδοιπορικό ιδεών/γνωμικός λόγος ΙΒ’

Άλλοι λένε ότι ζούμε σε συνθήκες κυβερνοκρατίας (στη βάση μιας αλγοριθμικής άνισης πολιτικής).

Άλλοι ισχυρίζονται ότι διάγουμε περίοδο μη-διακυβερνήσιμης «ληστοκρατίας» (με δημοκρατική ρευστότητα λόγω ατροφίας θεσμικής).

Άλλοι καταγγέλουν ότι όλοι οι πολιτικοί αποτελούν της διαπλοκής ενδιάμεσο.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Άλλοι πιστεύουν ότι η ίδια η Πολιτική είναι ένα «άδειο πουκάμισο».

Άλλοι αρχίζουν να μαθαίνουν αρχαία αραμα’ι’κά για να σώσουν τη χώρα.

Άλλοι προβάρουν κοστούμια βουλευτικά γιατί έχουν πάρει φόρα.

Άντε να βγάλεις άκρη.

Μοιάζει σαν να έχουμε εισέλθει σαν χώρα και σαν πολίτες σ’ ένα φαύλο κύκλο βίωσης μιας παράλληλης εικονικής πραγματικότητας, όπου η πυρηνική ατομική σχάση αντί να απελευθερώνει ενέργεια προς τα έξω, προκαλεί παρ-ενέργεια προς τα μέσα.

Η ΝΔ δέχεται εσωκομματικές κοτρώνες.

Το ΠΑΣΟΚ έχει κολλημένες βελόνες.

Η ΑΡΙΣΤΕΡΑ πέφτει συνεχώς πάνω σε ιδεολογικές κολώνες.

ΟΙ ΝΟΣΤΑΛΓΟΙ ονειρεύονται κορώνες.

ΟΙ ΠΑΤΡΙΔΟΚΑΠΗΛΟΙ ‘χτίζουν’ νέους Παρθενώνες.

Η ΙΘΑΚΗ αναζητεί παλινόρθωσης κολοφώνες.

ΤΟ ΚΟΜΜΑ Κ. ευαγγελίζεται αθώα ζωή σε άπαντες τους αιώνες.

Μ’ αυτά και μ’ αυτά ΟΛΟΙ αναρωτιώνται γιατί η εμπιστοσύνη προς τους πολιτικούς βρίσκεται στο σημείο ΜΗΔΕΝ και ουδείς γιατί η διαίσθηση (αφέλεια;) των πολιτών κινείται ΥΠΟ ΤΟ ΜΗΔΕΝ.

ΥΓ: Δεν έχει τη Θεία Χάρι, όποιος/όποια μπαίνει στο ‘παζάρι’.

Ούτε κρατάει το σωστό Κομματικό Φανάρι, όποιος ακολουθεί το δόγμα Χάρη.

(Ο Γιάννης Πανούσης είναι καθηγητής εγκληματολογίας, πρώην υπουργός)