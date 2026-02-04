Γιατί η Αθήνα ανέμενε τις μεγάλες χώρες.

Λίαν συντόμως διαρρέει η κυβέρνηση ότι έρχονται άμεσα πρωτοβουλίες για το κόψιμο στα social media για παιδιά κάτω ή των 15 ή των 12 ετών. Η αλήθεια είναι ότι στο παρασκήνιο ο πρωθυπουργός βρίσκεται σε συνεννόηση με χώρες όπως η Γαλλία -που έχει ήδη εφαρμόσει τον κόφτη- με την Ισπανία που έλαβε αντίστοιχη απόφαση προχθές και την Δανία που έχει παρόμοιο προσανατολισμό. Η βασική επιθυμία της Ελλάδας αρχικά ήταν να υπάρξει κεντρική απόφαση της Ε.Ε. Επειδή, όμως, η Ευρώπη αργεί, η Ελλάδα σκέφτεται να εφαρμόσει με τη σειρά της «εθνικό» κόφτη.

Γιατί δεν το έχει κάνει ακόμη, παρότι το έχει εξαγγείλει πολλές φορές, και περιμένει να βγουν μπροστά δυο τρεις μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες; Διότι γνωρίζει ότι οι μεγάλες διαδικτυακές πλατφόρμες δεν πρόκειται να υπακούσουν στις αξιώσεις μίας μικρής χώρας. Αν, όμως, υπάρξει πίεση από πολλές χώρες, τότε μπορεί το εγχείρημα να πετύχει.

ΥΓ: Πάντως μέχρι τώρα η κυβέρνηση έχει πολλές φορές εξαγγείλει το θέμα…

Λ.Ι.