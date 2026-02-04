Τι ρόλο παίζει η… Πλεύση Ελευθερίας.

Θα έχετε παρατηρήσει ότι το ΠΑΣΟΚ στις τελευταίες δημοσκοπήσεις άλλοτε έρχεται δεύτερο και άλλοτε τρίτο. Το μυστήριο έχει εξήγηση σύμφωνα με τους δημοσκόπους.

Ανάλογα με ποια εκλογικά ποσοστά κάνει την στάθμιση κάθε έρευνα διαμορφώνονται και τα ποσοστά κάθε κόμματος στην πρόθεση ψήφου.

Το ΠΑΣΟΚ λοιπόν ευνοείται όταν η στάθμιση γίνεται με βάση τα ποσοστά των εθνικών εκλογών… από καραμπόλα!

Συγκεκριμένα το ΠΑΣΟΚ επηρεάζεται από τα ποσοστά της Πλεύσης Ελευθερίας. To κόμμα της Ζωής Κωνσταντοπούλου μπορεί να πήρε 3,17% στις εθνικές εκλογές και 3,40% στις ευρωεκλογές αλλά λόγω μικρής συμμετοχής στις ευρωεκλογές (41% συμμετοχή, 51% αποχή) και με δεδομένο ότι η Πλεύση πήρε μεγάλο ποσοστό σε όσους δεν ψήφισαν, ανεβαίνει πολύ στο ζύγισμα.

Έτσι όταν η βάση της μέτρησης είναι οι εθνικές εκλογές του 2023 τότε η Πλεύση Ελευθερίας πέφτει και το ΠΑΣΟΚ έρχεται δεύτερο στις δημοσκοπήσεις. Όταν η στάθμιση γίνεται με βάση τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών η Πλεύση Ελευθερίας ανεβαίνει και το ΠΑΣΟΚ πέφτει στην 3η θέση.

Λ.Ι.