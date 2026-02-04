Μήπως, εν τέλει, ασχολήθηκαν μόνο όσοι είχαν λόγοι να χτυπήσουν τον πρώην πρωθυπουργό;

Στην πρώτη παρουσίαση της «Ιθάκης», στο θέατρο «Παλλάς» στην Αθήνα, «χύθηκαν τόνοι μελάνι» για το γεγονός ότι ο Αλέξης Τσίπρας έβαλε να καθίσουν κορυφαία νυν και πρώην στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ (όπως ο Σωκράτης Φάμελλος, ο Αλέξης Χαρίτσης, η Όλγα Γεροβασίλη, ο Πέτρος Κόκκαλης και ο Κώστας Ζαχαριάδης) στον εξώστη. Για να τους «εξευτελίσει», είπαν διάφοροι.

Τώρα, δύο μήνες αργότερα, που ο Πέτρος Κόκκαλης θα είναι στο πάνελ της «Ιθάκης» στα Ιωάννινα, μήπως τελικά ο πολυσυζητημένος «εξώστης», δεν αποτέλεσε «τόπο εξορίας» των πρώην συντρόφων του Αλέξη Τσίπρα; Μήπως, εν τέλει, ασχολήθηκαν μόνο όσοι είχαν λόγοι να χτυπήσουν τον πρώην πρωθυπουργό; Ρητορικό το ερώτημα, προφανώς…

