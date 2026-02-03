Πότε θα ξαναρχίσουν οι συναντήσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας με τους πρώην πρωθυπουργούς.

Δυο από τις πλέον ενδιαφέρουσες συναντήσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας με τους πρώην πρωθυπουργούς είναι αυτές με τον Αλέξη Τσίπρα και τον Αντώνη Σαμαρά. Για διαφορετικούς λόγους, αλλά από τους πλέον ενδιαφέρουσες.

Ο Κωνσταντίνος Τασούλας είχε δεσμευτεί ότι θα τηλεφωνήσει στον Αλέξη Τσίπρα την περασμένη εβδομάδα για να οριστεί η συνάντηση, αλλά μέχρι και χθες Δευτέρα, τέτοιο τηλεφώνημα δεν έγινε.

Τηλεφώνημα δεν έγινε σύμφωνα με τις πληροφορίες και στον Αντώνη Σαμαρά.

Οι λόγοι της καθυστέρησης των τηλεφωνημάτων του Προέδρου προς τους πρώην πρωθυπουργούς δεν έχουν γίνει γνωστοί...

Β.Σκ.