Η παρέμβαση του πρώην αντιπροέδρου ενόχλησε το Μαξίμου.

Δεν χωρά αμφιβολία πως ο Ευάγγελος Βενιζέλος με τη δήλωσή του-σχόλιο για την ανακοίνωση του πρωθυπουργού (ΕΔΩ) για τη συνταγματική αναθεώρηση έβαλε τα όρια και για τη στάση του ΠΑΣΟΚ.

Τα ουσιαστικά άρθρα προς αναθεώρηση δεν θα λάβουν τις 180 ψήφους που απαιτούνται ώστε στην επόμενη Βουλή να απαιτούνται μόλις 151 ψήφοι για το περιεχόμενο της αναθεώρησης.

Το Μαξίμου ενοχλήθηκε σφόδρα από τη δήλωση Βενιζέλου όχι μόνο για τον πήχη που έβαλε αλλά και για τα όσα κατηγόρησε την κυβέρνηση, όπως και για την επιμονή του να αναδεικνύει πως η χώρα είναι μη διακυβέρνηση.

Δεν είναι άλλωστε τυχαίο πως η δήλωση του Ευ. Βενιζέλου δεν βρήκε τον παραμικρό χώρο στα φιλοκυβερνητικά μέσα. Μέσα που μέχρι πρόσφατα έπιναν νερό στο όνομα του Βενιζέλου...

Β.Σκ.