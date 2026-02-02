Νέα κακοκαιρία έρχεται από το βράδυ της Τετάρτης και κυρίως την Πέμπτη.

Σε αποδρομή βρίσκεται η κακοκαιρία που σάρωσε τις περισσότερες περιοχές της χώρας χτες και προχτές ωστόσο, νέο κύμα έρχεται από την Τετάρτη και κυρίως την Πέμπτη με βροχές και καταιγίδες.

Σύμφωνα με το μετεωρολόγο του Action24, Δημήτρης Παπαϊωάννου τόνισε πως η κακοκαιρία εγκαταλείπει τη χώρας μας. Ωστόσο, κατάφερε να αφήσει πίσω της σφοδρές χιονοπτώσεις κυρίως στον Έβρο όπου το έστρωσε για τα καλά. Όπως είπε χιονοπτώσεις είχαμε και σε σχετικά χαμηλά υψόμετρα ενώ έκανε αναφορά και στη νέα κακοκαιρία που έρχεται.

«Δεν πρόκειται για ακραία κακοκαιρία αλλά το έδαφος είναι κορεσμένο, τα εδάφη και τα ποτάμια είναι στα όριά του. Θέλει προσοχή ακόμα και με την μικρότερη κακοκαιρία από δω και πέρα» πρόσθεσε.

Με την σειρά του και ο μετεωρολόγος του OPEN, Κλέαρχος Μαρουσάκης τόνισε πως από το μεσημέρι της Τετάρτης θα αρχίσει να μας προσεγγίζει και πάλι το νέο κύμα κακοκαιρίας και από τα βορειοδυτικά προς τα νοτιοανατολικά. Πάμε δηλαδή και πάλι σε έναν ανάλογο τύπο καιρού, όπου θα μας δώσει αρκετές βροχές και πάλι, στα πεδινά τα χιόνια, στα βουνά μας κατά κανόνα. Θερμοκρασιακά δεν περιμένουμε κάποια αξιόλογη μεταβολή, κοντά στους 14 - 16 βαθμούς Κελσίου. Θα φθάσουμε και πάλι στα επίπεδα θυέλλης.

Αυτό το κύμα κακοκαιρίας, θα αρχίσει να μας επηρεάζει μέσα στην Τετάρτη, θα επεκταθεί την Πέμπτη στα περισσότερα γεωγραφικά διαμερίσματα. Φέτος οι κακοκαιρίες έρχονται η μία πίσω από την άλλη. Ο βαρύς καιρός θα επεκταθεί προς τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου την Πέμπτη.

Μιλάμε και πάλι για ένα κύμα κακοκαιρίας, το οποίο θα περάσει σχετικά γρήγορα πάνω από τη χώρα μας. Αυτό το κύμα θα αφήσει μεγάλο όγκο νερού κυρίως σε δυτική - βορειοδυτική χώρα και στο τελείωμά του προς τα νησιά ανατολικού - νοτιοανατολικού Αιγαίου.

